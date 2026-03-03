【 バックオフィスDXPO 大阪 ′26 】AIチャットとクラウド型生産管理「UM SaaS Cloud」が大きな反響。製造現場のDX加速に手応え！

株式会社GSI

ITソリューションサービスを提供する株式会社GSI（本社：北海道札幌市北区、代表取締役社長：小沢 隆徳）は、2026年2月24日（火）～25日（水）にインテックス大阪で開催されたブティックス株式会社が主催する『バックオフィスDXPO大阪'26』に出展しました。




出展概要

●UM SaaS Cloud（提供：株式会社シナプスイノベーション）：業務効率を最大化するクラウド型生産管理システム


製品概要 :
https://glue-si.com/products/umsaascloud/


●CAP（Custom AI Platform）：高度なカスタマイズを可能にする自社開発AIチャットサービス


製品概要 :
https://glue-si.com/products/cap/

ブースでは、DX推進を検討される来場者の皆様から、具体的な導入相談やデモンストレーションの依頼が相次ぎました。


一時、スタッフの対応が間に合わないほどの盛況となり、同分野への関心の高さがうかがえる2日間となりました。


次回出展のお知らせ

今後開催予定の「バックオフィスDXPO札幌'26」への出展も決定しております。


札幌では初開催となる本展示会を通じ、地域のDX支援をさらに加速させてまいります。


展示ブースの様子









株式会社GSIについて



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129658/table/52_1_f6f98113ff31dc688e139899adc1f615.jpg?v=202603031151 ]

株式会社シナプスイノベーションについて



[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129658/table/52_2_42b4ee1bc80e097ffccf2b15ea781009.jpg?v=202603031151 ]

本リリースに関するお問い合わせ先

会社名：株式会社GSI


担当者：IR担当


メールアドレス：ir@glue-si.com


HP：https://glue-si.com/