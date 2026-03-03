人生の軌跡を刻む一滴。42%・オーク樽熟成紫芋焼酎 「 軌 -Spur- 」 誕生

株式会社サンフェステ

亀岡蒸留所（京都府亀岡市）は、アルコール42％のオーク樽熟成紫芋焼酎 「 軌-Spur-（シュプール）」を2026年3月17日より発売いたします。

杜氏４０年の酒造人生、その集大成を込めた一本

亀岡蒸留所 軌ーＳｐｕｒー 200ml(左)・700ml(右)

本商品は、杜氏・竹内和満が65歳という節目に、自らの酒造人生４０年の集大成として世に送り出す特別な一本です。

若き日より酒造り一筋。

幾度もの挑戦と試行錯誤を重ね、伝統を守りながらも革新を恐れず歩んできた軌跡。そのすべてを一滴に込めました。

商品名「軌-Spur-」

これまで歩んできた“軌跡”と、次世代へ拍車（Spur）をかける存在でありたいという想いが、この商品名に込められています。

軌 -Spur- (シュプール) について

亀岡蒸留所杜氏 竹内 和満

紫芋焼酎本来の旨味を最大限に引き出しながら独自の製法で従来よりも高いアルコール度数の原酒を造り、アメリカンオーク樽で熟成しました。カカオやレーズンを思わせる芳醇とした甘みが余韻を残し、チョコレートやナッツ、ドライフルーツとの相性は抜群です。

仕込みから蒸留、樽貯蔵、ブレンドに至るまで香りを利き続ける、杜氏の確かな五感が生み出した新たな焼酎です。

まずはストレートで出来たままの味と香りをお楽しみください。飲み方は自由。オンザロック、水割り、お湯割り、ハイボールなど食中酒としてもおすすめです。カクテルベースとして無限の味わいを生み出すのも楽しみです。

ボトルは、従来の焼酎のイメージを覆すミニマルで洗練されたデザイン。バーカウンターにも自然に溶け込み、国内外のスピリッツ愛好家に向けた新たな焼酎像を提示します。

“これは本当に焼酎なのか” そう問いかけるような存在となるはずです。

軌ーSpurー オンザロック

商品概要

□ 商品名 ： 軌 ―Ｓｐｕｒ― （読み：シュプール）

□ ジャンル ： 本格芋焼酎（焼酎乙類）

□ 原材料 ： 紫芋（京都亀岡産パープルスイートロード）・米麹（白麹・国産米）

□ アルコール度数 ： 42％

□ 発売日 ： 2026年3月17日(火)

□ 容量・希望小売価格： 700ml 6,000円(税抜) ・ 200ml 2,500円(税抜)

□ 製造元 ： 亀岡蒸留所（京都府亀岡市）

□ ブランドサイト ： https://www.kameoka-distillery.com/products-spur.php

FOODEX JAPAN 2026 出展のお知らせ

亀岡蒸留所は、2026年3月10日（火）～13日（金）に開催されるFOODEX JAPAN 2026 に出展いたします。 FOODEX JAPAN 2026(https://foodex.jma.or.jp/)

会期中は、2026年3月17日発売予定の新商品、42度・オーク樽熟成紫芋焼酎「軌 ―Spur―」を披露いたします。

本商品は、杜氏・竹内和満の酒造人生40年の集大成として誕生した特別限定商品で、

700ml：初回生産1,800本限定

200ml：初回生産1,000本限定

となります。

希望小売価格6,000円（税抜）の高価格帯プレミアム焼酎として、

プレミアム焼酎コーナー強化商材

ウイスキー・クラフトスピリッツ愛好家への提案商品

ストーリー性を活かした説明販売向け商材

限定数量を活かした予約販売施策向け商材

としてご活用いただけます。

近年拡大する“プレミアム焼酎市場”において、ウイスキー需要層にも提案可能な味わいとデザイン性を兼ね備えた商品です。

会期中は試飲をご用意し、新規取引を積極的に募集しております。

ぜひ当蔵ブース【にっぽん食輸出展 S2-S25-001】へお立ち寄りください。

亀岡蒸留所について

京都府亀岡市 契約栽培の芋畑

世界一の食文化の都市、京都。華やかさ、優雅さ、繊細さ、それらが上品に合わさる『京料理』に合う焼酎を造る、私たち亀岡蒸留所は和食の味を引き立てる食中酒をコンセプトにしたこだわりのクラフト焼酎蔵です。

京都府亀岡市産で契約栽培された紫芋（品種名：パープルスイートロード）を使用し、亀岡盆地の中央を流れる柔らかな水流、深い霧と昼夜寒暖差の大きい風土、大自然の澄んだ空気、これらの恩恵の中で仕込んでおります。

日本酒製造出身の杜氏が、日本酒造りで培った技術を最大限に活かし、醸造・蒸留・ブレンドすべてにおいてその経験を発揮。日本酒造りの繊細さ、焼酎造りの大胆さ両方を兼ね揃え、日々丹精に製造しております。京都を代表する焼酎として、さらには世界へ通ずる蒸留酒 「Japanese Craft Shochu」 として進化を目指しております。

亀岡蒸留所 その他の商品ラインナップ

亀岡蒸留所は、「古都の煌」、「ときはいま オーク樽貯蔵」、「古都の煌 長期貯蔵」がメインブランドです。

(左から) 古都の煌 ・ ときはいま オーク樽貯蔵 ・ 古都の煌 長期貯蔵□ 紫芋焼酎 古都の煌 （左）

京都の繊細な和食に合う味わいをコンセプトとし、華やかな香りと柔らかな甘みの上品な味わいが特徴です。水割りやお湯割りで、食中酒として和食はもちろん、ご家庭のお料理にも合わせやすい味わいです。

【東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2024焼酎部門 銀賞受賞】

25度 720ml 希望小売価格1,550円（税抜） ※2026年4月1日より価格改定の予定

□ 紫芋焼酎 ときはいま オーク樽貯蔵（中央）

「古都の煌」をウイスキーで使用するアメリカンオーク樽で熟成した芋焼酎です。

柔らかな芋の甘味と樽香のバランスが絶妙です。ウイスキーのように、オンザロックやハイボールがおすすめです。

【東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2025焼酎部門 3年連続金賞受賞で殿堂入り】

25度 720ml 希望小売価格2,000円（税抜）

□ 紫芋焼酎 古都の煌 長期貯蔵 （右）

3年以上熟成させた「古都の煌」を原酒に近い30度で瓶詰しました。

とろりとしたなめらかな口あたりと甘やかで奥深い余韻は、極上の味わいです。

お湯割りやオンザロックがおすすめです。またカクテルベースとしても存在感のある味わいが引立ちます。

【東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2024焼酎部門 最高金賞受賞】

【東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2025デザイン賞受賞】

30度 720ml 希望小売価格2,500円（税抜）

『ときはいま オーク樽貯蔵』 TWSC焼酎部門殿堂入り受賞を記念して

【会社概要】

亀岡蒸留所 https://www.kameoka-distillery.com/

京都府亀岡市古世町１丁目１３番１

本社：株式会社サンフェステ https://www.sunfeste.co.jp/

住所：京都府亀岡市東つつじヶ丘都台１丁目１２番１

代表取締役：九里 亨