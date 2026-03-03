クラダシ、お菓子のレスキュー企画「SAVE SWEETS」を3月4日より開催

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、季節の変わり目における配送温度帯の変化に伴うフードロス削減を目指し、2026年3月4日(水)から3日間限定で「SAVE SWEETS」キャンペーンをKuradashiにて開催いたします。期間中は、チョコレートやグミなど、気温上昇の影響を受けやすいお菓子を通常のKuradashi価格からさらに15%OFFで提供いたします。キャンペーンを通じて、廃棄リスクを抱えるお菓子の早期消費を促し、フードロス削減を目指します。

・「SAVE SWEETS」特設サイト：https://kuradashi.jp/pages/save_sweets(https://kuradashi.jp/pages/save_sweets)

■ 取り組みの背景

毎年3月から4月にかけて、食品物流は気温上昇に伴い「常温配送」から「冷蔵配送」へと切り替わりますが、この季節の変わり目には、消費者からは見えにくい「フードロスのリスク」が潜んでいます。

チョコレートの「ブルーム現象（溶けて白く粉を吹く状態）」やグミの付着など、お菓子は温度変化の影響を受けやすく、適切な温度管理の中で保管・配送ができないと品質が損なわれ、販売ができなくなり、廃棄リスクが急激に高まる傾向にあります。

また、昨今、物流コストの高騰やエネルギー価格の上昇が深刻化する中、ニーズが高まりつつある24時間空調を稼働させる定温管理は、メーカーにとって多大なコスト負担と環境負荷（CO2排出）を強いています（※1）。

「品質は保たれているのに、コストや管理の限界で捨てざるを得ない」、そんなメーカーの葛藤を解決し、一つでも多くのスイーツをレスキューしてお客さまへ届けるため、このたび、「SAVE SWEETS」キャンペーンを開催いたします。

※1 出典：https://www.tmys.co.jp/column/temperature-controlled-warehouse/

■ 「SAVE SWEETS」キャンペーン概要

本キャンペーンでは、温度変化の影響を受けやすいグミやチョコレート、アメなどを「SAVE SWEETS」と題して特集します。期間中は、対象商品に使用できる限定クーポンを配布し、おいしくおトクにフードロス削減へ貢献できる機会を提供します。

・開催日時： 2026年3月4日(水) 00:00 ～ 3月6日(金) 23:59

・対象商品： 温度変化にデリケートなグミ、チョコレート、アメ等

・特典内容： 対象商品にご利用可能な15％OFFクーポンの配布

・特設サイト：https://kuradashi.jp/pages/save_sweets

■ 出品企業様からのコメント

株式会社PAPABUBBLE （パパブブレ） 小ヶ口 陽介さま

「PAPABUBBLEのキャンディは、熱した飴を伸ばし、重ね、絵柄を組み上げるという工程を経て生まれます。そのため温度管理は非常に重要で、春先のわずかな気温上昇にも神経を使います。「SAVE SWEETS」の取り組みを通じて、まだおいしく楽しめる商品を無駄にすることなく、フードロスへの意識が高いお客さまへ届けられることは、ものづくりに向き合う私たちにとって心強い機会です。」

今後もクラダシは、サプライヤーと消費者の双方にメリットのある仕組みを提供しつづけ、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす「ソーシャルグロースカンパニー（Social Growth Company）」として邁進してまいります。

■Kuradashi Food：フードロス削減の大きな輪をつくる。

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の運営を核に、サプライチェーンの上流から下流までの全工程に深く関与し、これまでのECの枠を超え、食品メーカーの在庫管理や物流戦略を共に考えることで、フードロス削減が循環する「善い食産業」のインフラとなることを目指します。

URL：https://corp.kuradashi.jp/food/

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

Kuradashiは、楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケットです。

フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

URL：https://www.kuradashi.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【2025年12月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：33,659トン ・経済効果：163億7,672万円

・CO2削減量 ：89,231t-CO2 ・支援総額：181,283,531円

