【結果発表】海ノ民話 俳句コンテスト 受賞作品が決定！

一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、2025年12月20日から2026年1月17日まで開催した「海ノ民話 俳句コンテスト ～観て、感じて、ことばで紡ぐ～」の選考結果を発表いたしました。全国に伝わる「海ノ民話」を題材に、そこに描かれた知恵、祈り、風景を俳句で表現するという初の試みに対し、SNS（X）を通じて多数の力作が寄せられ、応募総数は209作品となりました。アニメを視聴し、地域の歴史や海の環境に想いを馳せて詠まれた作品は、世代を超えて「海」を自分ごととして捉える新たな機会となりました。

本コンテストは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として実施されたものです。

■受賞作品

厳正な審査の結果、選ばれた受賞作品と各作品への講評をご紹介します。

【星野高士賞】（1名）

作品：「炎昼や 海の底にも 温暖化」

詠み人：しん 様

テーマにした海ノ民話：北海道函館市『ムイとアワビの合戦』

星野氏による講評：「今の時代の反映はこの温暖化。例えば、海の底にも及んでいる。目の付け所がとても良い。」

【海ノ民話賞】（1名）

作品：「新緑や 小海を目指す 夫婦旅」

詠み人：崎本ミナト 様

テーマにした海ノ民話：長野県小海町『くじらの夫婦』

日本昔ばなし協会による講評：「物語そのままを現していて、新緑やとした所が、この作品の鮮やかで初々しい緑色の絵が想像され合っている。」

【優秀賞】（3名）

作品：「波音は 地球の息吹 冬の草」 詠み人：亀田かつおぶし 様

テーマにした海ノ民話：高知県安芸市『ナギの木に助けられた漁師』

星野氏による講評：「波音から地球へ、そして冬の草と目線の広がりが秀でている。」

作品：「忘れまじ 海への畏敬 焼栄螺」 詠み人：小田毬藻 様

テーマにした海ノ民話：石川県加賀市『お夏のがんど』

星野氏による講評：「栄螺は春の季題。海の闇とした所が妙。中七も大事な表現である。」

作品：「諍いも 憂いも小事 夏の海」 詠み人：もふもふ 様

テーマにした海ノ民話：北海道函館市『ムイとアワビの合戦』

星野氏による講評：「言葉の扱い方がうまい。諍いと憂いは同じような感じだが違う。夏の海が全部許してくれている。」

※受賞作品のテーマになった海ノ民話アニメーションは以下よりご覧いただけます

北海道函館市『ムイとアワビの合戦』:https://uminominwa.jp/animation/68/

長野県小海町『くじらの夫婦』：https://uminominwa.jp/animation/21/

高知県安芸市『ナギの木に助けられた漁師』：https://uminominwa.jp/animation/87/

石川県加賀市『お夏のがんど』：https://uminominwa.jp/animation/77/

■コンテスト概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/544_1_7be5cbb42d6d5bf1286bdd4c1ce9408f.jpg?v=202603031151 ]

■特別審査員プロフィール

星野高士（ほしのたかし）

1952年、神奈川県鎌倉市生まれ。

十代より祖母・星野立子に師事。

句集『渾沌』で詩歌文学館賞・俳句四季大賞受賞。

鎌倉虚子立子記念館館長、俳誌『玉藻』主宰、国際俳句協会会長。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

「海ノ民話のまちプロジェクト」は、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として実施するもので、「海との関わり」と「地域の学び」を、子どもたちに伝え語り継ぐことを目的としたプロジェクト。

日本中に残された海にまつわる民話を発掘し、その民話のストーリーとその民話に込められた「思い」「警鐘」「教訓」を、親しみやすいアニメーションにして、次の世代を担う子どもたちへ、そして、さらに未来へと語り継いでいきます。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X（旧Twitter）https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/