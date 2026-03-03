「ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ（JCIGSC）2026」にて、3年連続ファイナリストのUCCコーヒーアカデミー専任講師・土井克朗が第5位に入賞！

UCCジャパン株式会社

UCCグループのコーヒーを学べる専門の教育機関「UCCコーヒーアカデミー」東京校専任講師の土井克朗が、3月1日（日）に兵庫県内で開催された、オリジナルコーヒーカクテルの日本大会「ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ （JCIGSC）2026」の決勝大会にて、第5位入賞を果たしました。

●「ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ (JCIGSC) 2026」とは

欧州スペシャリティコーヒー協会（SCAE）※が、オリジナルコーヒーカクテルの大会「World Coffee In Good Spirits Championship」を立ち上げ、ヨーロッパをはじめ、中南米やオーストラリアからも各国代表が参加して毎年開催されていました。日本においては、2013年に、日本スペシャルティコーヒー協会が日本大会「ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ (JCIGSC)」を初めて開催。最近のコーヒーカクテルの広がりを受け、注目されつつある大会です。決勝競技者は、競技時間内に、コーヒーとアイリッシュウイスキーを合わせたアイリッシュコーヒー2杯と、コーヒーとアルコールを合わせ、独自にアレンジしたオリジナルのコーヒーカクテル2杯（ホットもしくはコールド）のドリンクを作成し、プレゼンテーションをしながら、2名のジャッジに提供します。生み出されるコーヒーカクテルの味わいはもちろんのこと、コーヒーとアルコールの魅力をどのように引き出すか、その技術や知識とともに、競技者の個性と創意工夫が問われます。

今回の「JCIGSC2026」の予選には全国から36名が出場し、決勝大会にて予選を勝ち抜いた6名で競い合いました。

▶JCIGSC 概要：概要 《 ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ (JCIGSC) 《 競技会 《 活動内容活動内容 | 一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会 (scaj.org)



※欧州スペシャリティコーヒー協会（SCAE）：ヨーロッパにおけるスペシャリティコーヒーの普及・品質向上を目的とした業界団体

●「ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ（JCIGSC）2026」で第5位 入賞！

土井社員が決勝大会にて提供したオリジナルカクテル【テノワール】

土井社員の決勝でのパフォーマンステーマは、「体験価値の向上」。コーヒーの新しい価値を創出する取り組みとして、単に飲むだけの体験にとどまらず、生産者の想いをカクテルという体験を通して伝えました。これを具現化する素材として選んだのが、コロンビア・エルディビゾ農園の「シドラ モストファーメンテーション ナチュラル」。伝統的な栽培技術を守りながらも、新たな品種の導入や発酵プロセスの改善など、コーヒーの新しい価値を追求する若き生産者ネストルとその父の姿勢に、土井社員は強く心を打たれ、素材に採用しました。背景にある生産者の想いを、見た目・演出・味覚という多面的な体験を通して表現することで、カクテルとしてのストーリーをデザインしました。

さらに、土井社員自身のバリスタとしての挑戦を表現するため、体験そのものを通じてお客様の感性に刺激を与え、新しい変化のきっかけを創出することに注力しました。この考えをもとにコンセプトを設計し、2種類のカクテルとして具体化しました。

【評価された主なポイント】

プレゼンテーションパフォーマンスや演出を通じて期待感を高める構成が評価され、第5位に入賞しました。

【土井社員コメント】

“今回の決勝に向けて、コーヒーカクテルという新たな市場の可能性を追求するとともに、バリスタという職業の価値向上につなげたいとの想いで取り組んでまいりました。また、多様な生産者の想いを形にすること、そしてコーヒーやコーヒーカクテルを楽しむすべての方々にとって、日常の価値観が変わるような出会いを提供することが自身の使命と考えております。

3年連続で決勝の舞台に立つ機会をいただけたのは、部署やグループメンバー、さらには業界の垣根を越えて多くの皆さまに支えていただいたおかげです。当日はたくさんの方々に応援いただく中で、伝えたい想いや内容を形にして表現することができ、心より感謝しております。結果として十分な恩返しとなったかは分かりませんが、やり切った達成感を得ることができました。今後はこれまで積み上げてきた経験を生かし、コーヒー業界のさらなる発展への貢献や後進の育成に努めてまいります。”

UCCグループは、日本だけでなく世界でも活躍する、業界トップクラスの技術と実力を持つスペシャリストを輩出しています。私たちは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ」というパーパスのもと、これからもコーヒーの価値を探求し続けてまいります。





▶過去の競技風景は以下のYouTubeをご覧ください。

・JCIGSC 2024年決勝

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Abq2LQbhkAE ]

・JCIGSC 2025年決勝

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DXtQ3Be7elE ]

※2026年決勝の模様は、後日公開予定です。

●土井 克朗プロフィール

2005年入社／和歌山県出身

【経歴】

2005年、UCCグループの外食事業を担うユーシーシーフードサービスシステムズへ入社。直営店舗にて、店長・エリアマネージャー、商品開発などに従事。現在は、UCCコーヒーアカデミー東京校の専任講師・責任者として、社内外の教育活動や、製品・レシピ監修、広報活動・競技会審査員など、グループを横断しマルチに活躍する。

【大会実績】

ジャパン ハンドドリップ チャンピオンシップ2014 優勝

ジャパンコーヒーイングッドスピリッツチャンピオンシップ2024 第3位

ジャパンコーヒーイングッドスピリッツチャンピオンシップ2025 第5位



＜参考＞

UCCコーヒーアカデミー：https://www.ucc.co.jp/academy/

初心者からコーヒーを仕事にしたい人まで楽しく学べるコーヒー専門のアカデミー。

東京校・神戸校・オンラインで各種セミナーを実施中。

あなたが笑顔になれる一杯を私たちと一緒にみつけていきましょう。

【本件に関する一般のお客さまのお問い合わせ先】

UCCコーヒーアカデミー ＜MAIL＞coffee-academy@ucc.co.jp