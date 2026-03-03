＜工務店定点調査＞2026年、住宅業界の集客は減少傾向が鮮明に

株式会社ビズ・クリエイション

住宅業界専用の来場集客ツール「KengakuCloud（ケンガククラウド）」を提供する株式会社ビズ・クリエイション（本社：岡山県岡山市、代表取締役：初谷昌彦、以下「当社」）は、導入企業134社を対象に定点調査を実施しました。

本調査では、直近3ヶ月間の集客状況について、2026年1月調査と2025年7月調査を比較しました。その結果、工務店の集客環境は減少傾向が鮮明となりました。

■ 調査サマリー

■ 全体市況の傾向

- 集客の減少回答は51.5％と過半数に- 2025年7月調査では増減が拮抗していたが、2026年1月調査では減少傾向が優勢に- 2025年に集客を下支えしていた大規模層（51棟以上）も減少側へ転換- 2025年7月調査では地域差が見られたが、2026年1月調査では全地域で減少傾向が確認された減少回答が過半数に、前回調査から悪化が鮮明に

2025年7月調査では、増加傾向回答（「少し増えた」「大幅に増えた」）は32.0％、減少傾向回答（「少し減った」「大幅に減った」）は44.6％で、増減が拮抗する状況でした。

一方、2026年1月調査では、増加傾向回答は23.1％に低下、減少傾向回答は51.5％へ上昇。減少回答が過半数となり、集客環境の厳しさがより明確となりました。

■ 規模別分析

前回は大規模層が下支え、今回は全規模で減少傾向に

2025年7月調査では、年間51棟以上を引き渡す大規模層において、増加傾向が減少傾向を上回る結果となり、全体を下支えする構図が見られました。

一方、2026年1月調査では同層が減少側へ転じ、増加傾向よりも減少傾向の回答が多い結果となりました。また、10棟未満の小規模層においても減少傾向が確認され、規模を問わず集客環境の厳しさが広がっていることが示されました。

■ 地域別分析

地域差が縮小し、全地域で減少傾向に

2025年7月調査では、北関東・甲信や北陸、九州・沖縄など一部地域で増加傾向が見られ、地域ごとの差が確認されました。

一方、2026年1月調査では、全地域で減少傾向が上回る結果となり、地域を問わず集客環境の厳しさが広がっていることが示されました。特に南関東では減少傾向が顕著となっています。

■ 要因分析

最多要因は「地域の市況変動」

2026年1月調査において、集客変動の要因として最も多く挙げられたのは「地域の市況変動（景気悪化・好転）」で、33.3％を占めました。

2025年7月調査でも同項目は最多でしたが、2026年は規模・地域を問わず減少傾向が広がっていることから、市況要因の影響が相対的に高まっていることがうかがえます。

広告・SNS施策の強化やイベント施策などの個別施策に関する回答も見られましたが、全体としては外部環境要因の比重が高い結果となりました。

■ 調査チームコメント

2026年の調査では、規模や地域を問わず集客環境の厳しさが広がっていることが確認されました。前回調査で増加傾向が見られた層においても減少が上回る結果となり、市況の変化がより広範囲に及んでいることがうかがえます。こうした環境下では、感覚的な判断だけでなく、継続的なデータに基づく状況把握が一層重要になります。当社では今後も定点調査を継続し、住宅事業者の皆さまにとって参考となる情報を発信してまいります。

■ 調査概要

調査名：住宅業界・来場＆集客動向アンケート（2026年1月版）

調査対象：住宅会社・工務店（KengakuCloud導入企業）

調査方法：オンラインアンケート（Googleフォーム）

調査時期：2026年1月X日～1月X日

回答数：134件

実施主体：株式会社ビズ・クリエイション

■ kengakucloudができること

KengakuCloudは住宅会社の集客関連業務の全てをワンストップで完結することができる住宅業界専用の来場集客ツールです。より確実に商談へ進む予約制集客で、地域工務店や住宅会社が抱える「集客」に関わる課題を解決します。リアルタイムで会社・担当者のスケジュールをシステム上に反映できるため、即時での来場予約確定が可能となりお客様からの来場予約を最大限受け付けることができます。導入企業は1,700社、2026年1月時点で累計予約件数は300,000件を突破しています。来場予約をした方のみに集客イベント開催地の詳細なマップを共有できる「予約承認制」や、多様な集客イベント開催を可能にする「無人見学」「オーナー邸見学」「AIアシスト機能」など、集客業務に必要な機能を搭載しています。また、必要に応じて集客業務をアウトソースできるオプションをご利用いただくことで、効率良く”会える”お客様と確実に商談できることで成約率を上げ、費用対効果を最大化=高収益経営を実現します。

「KengakuCloud」公式サイト(https://kengakucloud.jp/)

■ 導入事例

＜住宅FC（加盟店：全国14拠点）＞

コロナ禍以降は「来場予約をして来店する」ことが当たり前になり、お客さまがふらっと来場されることが無くなりました。KengakuCloud導入後は、イベントを企画してイベントページを作成し、お客さまに「予約をしてもらう」という意識を持つようになり、営業形態自体への考え方が変わったと感じてます。

＜住宅FC（加盟店：全国45拠点）＞

イベントはすべてKengakuCloudで作成し、LPにして広告を回す運用方法でしっかりと集客ができています。集客しており、福岡の加盟店でも同様のすぐにLPが作成できて予約フォームを整えられることで、外部に発注することなく自社で集客を完結できるのは大きなメリットだと感じています。

株式会社ビズ・クリエイションについて

「思いと想いの媒介者として」

日本の住宅業界における情報インフラを変えたいという想いから2016年、住宅見学マッチングサービス「iemiru」を公開。2017年、主力サービスとなる住宅会社の集客関連業務の全てをワンストップで完結することができる住宅業界専用の来場集客ツール「KengakuCloud」をリリース。集客活動にかかる手間を大幅に削減しながら、集客数の増加・効率化・高速化を実現します。また、イベント企画・Webプロモーションなどを含むプロモーション支援事業を通じて、住宅企業が抱える課題をワンストップで解決します。

【会社概要】

社名：株式会社ビズ・クリエイション https://biz-creation.co.jp/

本社所在地：岡山県岡山市北区今3丁目16-5

代表取締役：初谷 昌彦

事業内容：住宅業界専門広告事業、KengakuCloud事業

設立：2008年2月