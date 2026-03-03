【8/8開催】シーホース三河・タツヲとテーブルを囲む“夢のひととき”。サマーディナーショー2026開催決定、詳細は4月発表へ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河へご青援ありがとうございます。

シーホース三河 所属タレントの「タツヲ」が、今年の夏にディナーショーを開催することが決定いたしました。

ディナーショー概要

■公演名

タツヲ Presents サマーディナーショー2026 ～真夏の夜の夢～

■会場

ホテルグランドティアラ南名古屋

愛知県安城市三河安城南町1丁目8番地11

アクセス |

【公式】ホテルグランドティアラ南名古屋

■日程

2026年8月8日(土)

15:45 受付開始

16:15 開演

18:45 終演

※スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

■詳細

ディナーショー詳細・チケット価格・申込方法は、2026年4月に発表を予定しております。

タツヲコメント

昨年の様子

今年も...タツヲのディナーショー、開催します！！！

またアナタと同じテーブルヲ囲めると思うと、今からワクワクが止まらないよ。

アナタと過ごす時間ヲ想像しながら、今、少しずつ準備ヲ進めているところです。

一年に一度だけ開く、ちょっと特別な夜。

今年はどんな夜になるのか...

どんな仲間たちと、どんな時間ヲ過ごせるのか...

タツヲのディナーショーは、アナタが少しだけ特別な気持ちになれる場所。

今年の夏も“特別で夢のような夜”ヲお約束します。

