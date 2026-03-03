【8/8開催】シーホース三河・タツヲとテーブルを囲む“夢のひととき”。サマーディナーショー2026開催決定、詳細は4月発表へ
シーホース三河株式会社
いつもシーホース三河へご青援ありがとうございます。
シーホース三河 所属タレントの「タツヲ」が、今年の夏にディナーショーを開催することが決定いたしました。
ディナーショー概要
■公演名
タツヲ Presents サマーディナーショー2026 ～真夏の夜の夢～
■会場
ホテルグランドティアラ南名古屋
愛知県安城市三河安城南町1丁目8番地11
アクセス |
【公式】ホテルグランドティアラ南名古屋
■日程
2026年8月8日(土)
15:45 受付開始
16:15 開演
18:45 終演
※スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
■詳細
ディナーショー詳細・チケット価格・申込方法は、2026年4月に発表を予定しております。
昨年の様子
タツヲコメント
今年も...タツヲのディナーショー、開催します！！！
またアナタと同じテーブルヲ囲めると思うと、今からワクワクが止まらないよ。
アナタと過ごす時間ヲ想像しながら、今、少しずつ準備ヲ進めているところです。
一年に一度だけ開く、ちょっと特別な夜。
今年はどんな夜になるのか...
どんな仲間たちと、どんな時間ヲ過ごせるのか...
タツヲのディナーショーは、アナタが少しだけ特別な気持ちになれる場所。
今年の夏も“特別で夢のような夜”ヲお約束します。
