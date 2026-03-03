NTTアノードエナジーの北海道函館蓄電所に蓄電システムを納入

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、NTTアノードエナジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岸本 照之）が北海道函館市に新設した蓄電所向けに、系統用蓄電システム「Mega Power 2700A」3台（合計容量：8,226 kWh）を納入しました。

当社の蓄電システムを採用した「北海道函館蓄電所」は、地域の電力系統に接続し、電力が余る時間帯に充電を行い、不足する時間帯には放電することで、電力需給バランスの安定化を図ります。これにより、再生可能エネルギーのさらなる導入拡大への貢献が期待されます。

NTTアノードエナジー向けの当社システムの採用は全国8拠点にわたり、本蓄電所は2025年4月に竣工した「福岡若松蓄電所」（福岡県北九州市若松区）に続く2拠点目となります。なお、当社が北海道内で同システムを納入するのは今回が初めてです。

蓄電システムの国内製造をリードするパワーエックスと、蓄電所オペレーターとして国内トップクラスの規模を誇るNTTアノードエナジーは、今後も蓄電所の展開において連携し、日本のカーボンニュートラル実現に貢献してまいります。

このたびの納入は、以下のとおりです。

１．納入製品

パワーエックス製 系統用蓄電システム「Mega Power 2700A」合計3台

2. 設置拠点

「北海道函館蓄電所」（北海道函館市瀬戸川町）

3. 蓄電システムについて

蓄電コンテナ数：3台

公称容量：8,226 kWh（一般家庭約 720 世帯分の 1 日の電力使用量に相当）

PCS 出力 ：1,999kW

事業者：NTTアノードエナジー株式会社

EPC（設計・調達・建設）：株式会社つうけん

4. 系統用蓄電システム「Mega Power 2700A」について

サイズ：20フィートコンテナ（ISO規格）

電池種類：リン酸鉄リチウムイオン（LFP）

蓄電容量：公称容量：2,742 kWh / 定格容量：2,468 kWh（1台あたり）

生産地：岡山県玉野市

【参考情報】NTTアノードエナジー向け 系統用蓄電システム採用状況（2026年2月時点）