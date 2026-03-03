見た目も履き心地も新発想　アディダス CLIMACOOL 4D/4D LACED新カラー 　3月3日（火）より発売　3Dプリント技術の製造工程を疑似体験できるポップアップも登場

アディダス ジャパン株式会社URL: https://go.adidas.com/ihha/20mwmhxl

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、アディダス独自の3Dプリント製法で作られたシューズ、「CLIMACOOL 4D（クライマクール 4D） / CLIMACOOL 4D LACED（クライマクール4Dレースド）」の新たなカラーバリエーションを2026年3月3日（火）より発売いたします。

「CLIMACOOL 4D / CLIMACOOL 4D LACED」は、アディダスのテクノロジーを遊び心溢れる形で体現したシューズです。シューズ作りを再定義する、ブランドとしての挑戦における新たなマイルストーンとも言えるこのシューズは、3Dプリンターを使用することで従来の複雑な工程を排除し、少ない素材と自動化技術によって、フォルムと機能の新たな可能性を引き出しました。

また、発売にあわせて、アディダス直営店2店舗にて、3月3日(火)よりポップアップが登場。CLIMACOOL 4Dの精密な3Dプリント製造工程を表現したスペースで、工場見学を疑似体験できます。

■商品特徴

軽量で柔らかく、通気性にも優れた本シリーズは、環境に適応する変形建築コンセプトから着想を得たシームレス構造を採用。足の形に合わせて変形することで、まるで第二の皮膚のようなフィット感を提供します。

「CLIMACOOL 4D/ CLIMACOOL 4D LACED」は、精密な3Dプリント技術を用いて、ゼロからレイヤーを積み重ねた、シームレスに設計されたシューズです。クッション性、軽量性、360°の通気性をバランスよく兼ね備え、一枚仕立てのデザインが特徴です。自然からインスピレーションを得た格子構造のシームレスデザインが足の動きに合わせてフィットし、足を自然な伸縮で包み込みこみます。最先端の軽量ポリマーによってソフトで快適な、素足感覚の履き心地を実現。

- シームレス設計

格子構造の大胆なシームレスデザインを採用。特徴的なルックスにマッチする特別な履き心地。

- 快適な履き心地

ソフトな素材で安定感があり、素足のような感覚。アクティブな人と一緒に動き、どこまでもいていくシューズ。

- 360°クールテクノロジー

ソフトな吸水性素材がシューズ内にエアフローを起こして通気性を向上。足はずっとクールでドライ。

■商品詳細■ポップアップについて

遊び心あふれる「CLIMACOOL 4D / CLIMACOOL 4D LACED」は、精密な3Dプリント技術を用いて、ゼロからレイヤーを積み重ねシームレスに設計されています。その製造工程を実際に見学しているような感覚へ誘う特別なポップアップ展示を実施します。また、ポップアップスペースの実施店舗で「CLIMACOOL 4D / CLIMACOOL 4D LACED」をご購入いただいた方には限定ミニCLIMACOOL 4Dをプレゼントいたします。ぜひこの機会に3Dプリンター工場の疑似体験を味わいに店舗へお立ち寄りください。

場所: アディダス ブランドセンター渋谷、アディダス ブランドコアストア大阪

実施期間: 2026年3月3日(火)から2026年3月20日(金)

時間: 各店舗の営業時間に準ずる

※ミニCLIMACOOL 4Dは、上記店舗にてポップアップ期間中に「CLIMACOOL 4D / CLIMACOOL 4D LACED」をご購入のお客様へ１ペアご購入

■取扱店

アディダス ブランドセンター 渋谷（全色取り扱い）

アディダス ブランドコアストア 大阪・新宿（全色取り扱い）

銀座・福岡（KJ8970取り扱い無）

京都（KJ8977/8978/KJ8970取り扱い無）

アディダス オリジナルスショップ 銀座・心斎橋（KJ8977/8978/KJ8970取り扱い無）

アディダス オリジナルス フラグシップ ストア 原宿（全色取り扱い）

アディダス オンラインショップ : https://www.adidas.jp/article/JQ6637.html

アディダス アプリ : https://shop.adidas.jp/mobileapps/(https://shop.adidas.jp/mobileapps/%E2%80%8B)

その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によって取扱商品が異なります。

アディダス スポーツウェア 公式ホームページ ：https://www.adidas.jp/スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス スポーツウェア 最新アパレル ：https://www.adidas.jp/シューズ-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス CLIMACOOL 4D ：https://go.adidas.com/ihha/20mwmhxl