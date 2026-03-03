DeepL

ケルン（ドイツ）発 - 2026年3月3日 - AI製品と研究をてがけるグローバル企業であるDeepLは、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下「スクウェア・エニックス」または「同社」）が、全社の翻訳プラットフォームとして「DeepL for Enterprise」を導入し、全社標準として運用を開始したことを発表しました。この導入により、4,600名を超える従業員が、統一された翻訳環境のもとで多言語コミュニケーションを行える体制が整いました。



スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジー』や『ドラゴンクエスト』をはじめ、世界的に支持されるタイトルを多数展開し、グローバルにエンターテインメント事業を行う企業です。同社では、開発、情報システム、パブリッシング、人事、法務など多岐にわたる部門が、技術設計書、クリエイティブ企画資料、運営関連ドキュメントといった専門性の高いコンテンツを日常的に扱っており、開発プロセスのあらゆる段階で正確かつ迅速な翻訳が求められています。

こうした多言語対応のニーズが高まるなか、スクウェア・エニックスは全社で安全に利用できる翻訳基盤の整備が課題となっていました。導入前は、部門ごとに異なる翻訳ツールが使われていたため、翻訳品質のばらつきに加えて、セキュリティやガバナンスの観点でもIT管理が複雑化していました。同社はこれらの課題を解消するため、全社的に承認された統一翻訳プラットフォームの導入が必要と判断しました。

このような状況を踏まえ、スクウェア・エニックスは「DeepL for Enterprise」を採用しました。デスクトップアプリケーション、ブラウザ拡張機能、オフィスソフトとの連携ツールなどを活用することで、翻訳ワークフローに一貫性が生まれ、多言語情報へのアクセスが容易になったことで、部門横断のコラボレーションも従来より円滑に進むようになっています。

スクウェア・エニックスの情報システム部ジェネラル・マネージャー、森 竜也氏は、次のように述べています。

「DeepLの翻訳品質は、他のツールと比べても際立っています。大量のコンテンツを扱いながら、グローバルチーム間で同じ情報を正確かつ迅速に共有する必要がある場面において、明確で一貫したコミュニケーションを支える重要な役割を果たしています。多言語コミュニケーションに伴う時間や手間を減らすことで、DeepLは当社のグローバルチームがより素早く動き、スムーズなグローバル展開を進めるための大きな助けとなっています。」



DeepLの創業者兼CEOであるヤレック・クテロフスキーは、次のように述べています。

「企業が国境を越えて事業を展開する現代では、言語はもはや単なるコミュニケーションの課題ではなく、コラボレーションや意思決定、そして大規模な事業推進を実現するための“ビジネス基盤”そのものです。スクウェア・エニックスのように日々多言語で緊密に連携する組織を支えるうえで、DeepLの言語AIプラットフォームをご活用いただいていることを大変誇りに感じています。多言語コミュニケーションの摩擦を取り除くことで、DeepLはグローバル企業がより迅速に、より高い整合性をもって、そしてより大きなインパクトを伴って戦略を実行できるよう支援しています。」



DeepL導入による業務改善

スクウェア・エニックスでは、「DeepL for Enterprise」の導入により、組織全体で翻訳の一貫性が高まり、情報共有もよりスムーズになりました。導入以前は、チームごとに異なる翻訳ツールが使用されていたため、品質の不一致やワークフローの断片化が生じていましたが、統一されたプラットフォームの採用により、文書管理の効率化が進み、社内コミュニケーションの信頼性も向上しました。さらに、欧州を含む海外チームとのやり取りにおいても、技術文書や仕様書、開発情報の交換が円滑になり、グローバルプロジェクトに必要な調整の負担が軽減されています。

また、「DeepL for Enterprise」では、ユーザーが入力した内容がAIモデルの学習に使用されることがなく、高度な機密情報を扱う開発部門や法務部門でも安全に利用できます。同社では統一された翻訳基盤の導入により、未承認ツールの利用によるシャドーITのリスクも低減され、セキュリティとガバナンスの強化にもつながっています。



スクウェア・エニックスがDeepLを採用した理由

スクウェア・エニックスがDeepLを選んだ理由には、DeepLの翻訳精度と言語理解能力に基づく品質、エンタープライズ向けの堅牢なセキュリティ、そしてアカウント統合やSSO構築を含む包括的なオンボーディング支援があります。DeepLのサポートチームは導入プロセス全体を通じて同社を支援し、複数部門にわたるスムーズな全社展開を実現しました。



DeepLについて

DeepLは、複雑なビジネス課題に対応できる、安全かつインテリジェントなソリューションの構築に注力するグローバルなAI製品開発・研究企業です。228のグローバル市場で、20万社以上の法人顧客と数百万人の個人が信頼を寄せるDeepLの言語AIプラットフォームは、人が行ったように自然な翻訳、文章の推敲、リアルタイム音声翻訳を実現します。革新性、品質、セキュリティを重視した開発の歴史を基盤に、DeepLは言語分野を超えた製品展開を進めており、「DeepL Agent」は、事務職や専門職などの業務担当者の働き方を変革する自律型AIアシスタントとして設計されています。2017年、CEOのJarek Kutylowskiによりドイツ・ケルンにて設立されたDeepLは、現在1,000人以上の情熱的な従業員を擁し、Benchmark、IVP、Index Venturesなどの世界的に有名な投資機関から支援を受けています。詳しくは、www.deepl.comをご覧ください。