“もったいない離職”をゼロにする！惹きつけ、育て、つながり続けるHR戦略【3月18日開催】

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、採用・人材育成に関わる経営層・ご担当者様へ向けたウェビナー、「“もったいない離職”をゼロにする！惹きつけ、育て、つながり続けるHR戦略」を2026年3月18日(水)にオンラインで開催いたします。

近年、労働人口の減少や採用市場の競争激化を背景に、企業にとって人材の確保と定着はますます重要な経営課題となっています。一方で、せっかく採用した人材が早期に離職してしまう、育成に時間もコストもかけたにも関わらず定着に繋がらない、社内にキャリアの選択肢があるにも関わらず本人の描く将来像とすれ違い離職に至るなど、いわゆる“もったいない離職”が顕在化しています。こうした離職は組織の成長や競争力にも影響を及ぼすことから、採用から育成、キャリア形成までを見据えた、長期的な人材戦略の重要性が高まっています。

本ウェビナーでは、採用して終わりにしないための打ち手を、採用・育成・制度設計・再接続（アルムナイ）まで一気通貫で整理し、明日からの施策検討に活かせるポイントをお届けします。累計約4,300社以上に導入されている「GLOBIS 学び放題」を提供する株式会社グロービス 学習サービス事業 統括ディレクターの越田氏が登壇し、採用・育成・制度設計をつなぐロードマップや、オンボーディングの失敗を防ぐチェックポイント、アルムナイ施策によって人材の“再活躍”を実現する設計まで、人事施策のすぐ活かせるヒントをご紹介します。

◆ウェビナー概要

日時：

2026年3月18日（水）13:00～14:00

場所：

オンライン開催

料金：

無料

内容：

・グロービス講演：

「採用して終わり」にしない。

入社直後から成果を出す人材を惹きつけ、定着させる育成戦略

・パソナ講演：

再接続で人材を活かし直す

─アルムナイ／タレントプールで定着と活躍を加速する

・質疑応答

お申込み：

https://info.pasona.co.jp/event_input/CAD/20260318

お問い合わせ：

p-seminar@pasona.co.jp