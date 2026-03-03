アメリカ・Dark Horse Comics刊行の英語版『ベルセルク』が 1,000 万部突破の快挙！

株式会社白泉社英語版『ベルセルク』 通常版 42 巻（B６判）、豪華版 14 巻（３in１／B５版）（ともに Dark Horse Comics 刊）

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）が発行するヤングアニマルコミックス『ベルセルク』（原作：三浦建太郎 漫画：スタジオ我画 監修：森恒二）は、海外 17 言語で翻訳出版され、全世界累計発行部数（デジタル版を含む）が 7,000 万部を超えていますが、このたび英語版の販売部数が 1,000 万部を突破しました。

英語版『ベルセルク』 通常版 42 巻（B６判）、豪華版 14 巻（３in１／B５版）（ともに Dark Horse Comics 刊）

これを記念して、北米出版社 Dark Horse Comics社は、同社のＳＮＳに、英語版『ベルセルク』1,000 万部突破を記念したショート動画アップロードしました。

英語版『ベルセルク』豪華版 14 巻（3in1／B５判）定価：＄49.99

英語版『ベルセルク』は、日本語版と同じ B６判の通常版、日本語版 3 巻を 1 冊とした B５判の豪華版があります。現在、豪華版は 14 巻まで刊行されており、2024 年度の全米マンガ売上ランキングでは豪華版の 1 巻が 1 位にランクインしました。

アメリカの発行元：Dark Horse Comics社 コメント

英語版『ベルセルク』通常版 42 巻（B６判） 定価：＄14.99 ※43 巻は 26 年 10 月刊行予定

傑作と呼ぶにふさわしく、世界のファンに愛され続けるこの作品を長年にわたり刊行できたことを光栄に思います。三浦建太郎先生は日々惜しまれ続けています。

『ベルセルク』 について

『ベルセルク』は「月刊アニマルハウス」（白泉社）にて 1989 年に連載開始。その後『ヤングアニマル』に連載の舞台を移した。重厚なストーリー、魅力あるキャラクター、圧倒的で緻密な作画、そして何者にも追随を許さぬ創造力。読者の心と人生に強い衝撃と感動を与え、日本の読者だけでなく世界の読者をも魅了。海外では、延べ 20 の国と地域で翻訳されている。剣と魔法、そして魔物が存在する世界を舞台に主人公・ガッツの壮絶なる生き様を描く、全世界シリーズ累計発行部数 7,000 万部（紙＋電子）のダークファンタジーコミック。

コミックス１～４３巻好評発売中！！

『ベルセルク 43』（三浦建太郎／原作 スタジオ我画／漫画 森恒二／監修 白泉社）ベルセルク 43

■著者名： 三浦建太郎 / スタジオ我画 / 森恒二

■ISBNコード：9784592166931

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：880円（本体800円＋税10%）

■発売日：2025.8.29

妖精島で再会したグリフィスに、ガッツは激情に身を任せ大剣を振るう。

しかしその刃は一太刀も届かず、さらにはキャスカをも連れ去られてしまう。

絶望の中、崩壊する島を離れ、船へと乗り込んだガッツ一行だが、そこはクシャーンの領海で…!?

捕らわれの身となったガッツ。そして一行は新たな大陸へ――。

