「追悼：真矢（LUNA SEA）」をWOWOWで3月15日（日）放送・配信

真矢さんが2026年2月17日、逝去されました。

謹んで哀悼の意を表します。

WOWOWでは、故人をしのび、特集「追悼：真矢（LUNA SEA）」を放送・配信します。

＜番組情報＞

追悼：真矢（LUNA SEA）

LUNA SEA Music Video Collection

3月15日（日）午前8:15 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

LUNA SEAのヒストリーをたどるミュージックビデオを放送・配信。時代を彩った名曲の数々をお送りする。





「ROSIER」「I for You」など、1990年代のロックシーンを牽引した楽曲から、コロナ禍の中でSLAVE（ファンクラブ会員）の映像と共演した「Make a vow -with All of us-」など、数々の名曲のミュージックビデオをお送りする。楽曲： BELIEVE、IN MY DREAM (WITH SHIVER)、ROSIER、TRUE BLUE、MOTHER、DESIRE、END OF SORROW、IN SILENCE、STORM、SHINE、I for You、gravity、TONIGHT、LOVE SONG、The End of the Dream、Rouge、Thoughts、乱、Limit、Hold You Down、BLACK AND BLUE、悲壮美、THE BEYOND、Make a vow -with All of us-

真矢 DSS[Drum Solo Selection]

3月15日（日）午前10:15 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

LUNA SEA・真矢のこだわりのドラムソロパフォーマンス。過去のLUNA SEAライブから彼自身がセレクトし、コメントとともにお送りする。



日本を代表するドラマーの真矢が、これまで、回転ドラムや和楽器とのコラボレーションなど、数々のアイデアを盛り込み披露してきた圧巻のドラムソロパフォーマンスでのこだわりや、注目ポイントを語る。

※2021年5月に初回放送した番組のリピート放送です。

＜番組サイト＞

https://www.wowow.co.jp/music/shinya_memorial/