3月8日は「国際女性デー」逆境に立ち向かうタフな女性が主人公の新作ドラマが3月アクションチャンネルで独占日本初放送！

日本唯一の（*1）アクションドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」（ＡＸＮ株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司）は、3月8日の「国際女性デー」にちなみ、逆境に立ち向かい、しなやかで強い女性が活躍する新作ドラマ3タイトルを、3月より独占日本初放送いたします。美しいアヌシー湖畔を舞台に敏腕女性警視が難事件に挑むフレンチクライムドラマ『警視カサンドル～湖畔の事件簿～』の最新シーズン５を独占日本初放送（*2） 、パリを舞台に天才女性犯罪学者が事件を解決する人気心理捜査ドラマ『プロファイリング パリ犯罪捜査課』の最新シーズン８を独占日本初放送 、そして元CIAの最強シングルマザーが弱きを助ける人気クライムアクション『イコライザー』の完結シーズン５（二カ国語版）を独占日本初放送でお届けします。

*1 自社調べ（2026年1月1日）。日本国内における放送サービスとして。

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、アクションチャンネルが日本で最も早く放送すること。

3月8日「国際女性デー」とは

1904年、アメリカで婦人参政権を求めるデモが起源となり、1975年に国連によって3月8日が「国際女性デー」として制定されました。以来、毎年3月8日は、世界各国で重要な役割を果たしてきた女性たちを称えるとともに、女性の生き方について考える日となっています。

そして、今年の国際女性デーのテーマは「権利、正義、行動。すべての女性と少女のために」です。

この機会に、さまざまな境遇の中で力強く生きる女性たちから勇気をもらえる作品を、ぜひアクションチャンネルでご覧ください。

■国際女性デー特別企画

3月8日の「国際女性デー」にちなみ、逆境に立ち向かうタフな女性が活躍する新作をお届けします。

『警視カサンドル～湖畔の事件簿～』（シーズン5・全４話）(https://www.axn.co.jp/programs/cassandre/)

★3/14(土)午後2:00～シーズン5を独占日本初放送！

★パリの敏腕女性警視カサンドルの不屈の精神と活躍を描く！

パリ警視庁から美しい自然の街、アヌシー署に異動した敏腕警視カサンドルが新たな事件に挑む！

フランスで2015年から続く、大人気“絶景”クライムドラマ！

https://www.axn.co.jp/programs/cassandre/

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』（シーズン8・全10話）(https://www.axn.co.jp/programs/profiling/)

★3/21(土)午後2:00～シーズン8を独占日本初放送！

★独自の心理分析で難事件に挑む女性プロファイラーが活躍！

犯罪学専門のプロファイラーと、パリ司法警察の捜査チームが難事件を解決！世界100以上の地域に販売され、2014年にはフランスで最も視聴されたNo.1クライムドラマ。

https://www.axn.co.jp/programs/profiling/

『イコライザー』（シーズン5・全18話）(https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/)

★3/6(金)夜10：00～ファイナル・シーズンを二カ国語版で独占日本初放送！

★家族を守りながら事件を解決！元CIAの最強シングルマザーが活躍！

元CIAの最強シングルマザーが弱きを助け強きを挫く！よりどころのない人々を助ける “イコライザー” ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘能力を駆使して悪党たちを成敗していくクライム・アクション。

https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/

