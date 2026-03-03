３月３日（火）より みんなの叶えたい夢を大募集　イオンファンタジー、24年目の社会貢献活動『ララゆめ』今年もみんなの“夢中”を応援！

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（代表取締役社長：藤原徳也、所在地：千葉県千葉市、以下、当社）は、発想豊かで自由な夢を応援し、夢を叶えるおてつだいをする当社の社会貢献活動 『ララゆめ ～ララちゃんが夢をおてつだいします！～』（以下、『ララゆめ』）を2026年も実施いたします。３月３日（火）から4月30日（木）までの期間に夢を募集し、厳正な選考のうえ当選された５名さまの夢を叶えるおてつだいをいたします。今年もイオンのグループ企業が参画し、ともに夢を応援いたします。

『ララゆめ』は、全国から募集した夢の中から選ばれた夢を、当社「モーリーファンタジー」のオリジナルキャラクター・ララちゃんがおてつだいする活動です。2003年にスタートした『ララゆめ』は、これまで340の夢の実現をサポートしてきました。本活動は、当社のパーパスである「こどもたちの夢中を育み“えがお”あふれる世界をつくる」を体現する大切な取り組みです。

◆詳しくは『ララゆめ』特設WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/lalayume/

■ 誰もが「夢」を諦めない社会を目指して

第36弾となる今回も、昨年に引き続き、認定NPO法人ジャパンハートさまと協力し、医療者のサポートのもと、小児がんと向き合うお子さまも、安心して夢に挑戦できる体制を整えています。

■「ララゆめ2026」応募概要

・応募期間：2026年３月３日（火）～ ４月30日（木）

・応募条件：年齢問わずどなたでもご応募可

・応募方法：WEBまたは郵送でご応募ください。

１.WEBでご応募の場合

以下のURLの応募フォームからご応募ください。

https://www17.webcas.net/form/pub/lalayume/2026

２．郵送でご応募の場合

必要事項をご記入のうえ、以下の宛先にご応募ください。

必要事項：夢の内容、お名前、ご住所、メールアドレス、電話番号

宛先：〒261-0023千葉市美浜区中瀬１丁目６番地

「株式会社イオンファンタジー ララゆめ事務局」

（※郵送でのご応募の場合、送料は応募者負担となります。）

当選発表：厳正な選考の上、当選者の方への通知をもって発表にかえさせていただきます。

●「ララゆめ」×「スマイルスマイルプロジェクト」 ジャパンハートの医療者とともにお子さまの夢をサポート

小児がんに向き合うお子さまとご家族の笑顔と未来を応援するため、認定NPO法人ジャパンハートの「スマイルスマイルプロジェクト」が提供する医療支援と、『ララゆめ』での多種多様な夢をおてつだいしてきた経験という双方の強みを生かし、お子さまの夢を力を合わせてサポートいたします。

（※医療者のサポートの対象条件の詳細については、『ララゆめ』特設WEBサイトをご確認ください）

【昨年度の実績例：お菓子の家をみんなで食べたい！】

昨年度は、「一緒に入院をがんばったお友だちと、みんなでお菓子の家を作って食べたい！」という兵庫県のゆいちゃん（当時5歳）の夢をおてつだいしました。

医療者が見守る安全な環境下で、病気と向き合う子どもたちが「やりたい」を心から楽しめる場を創出しました。

動画はこちら：https://youtu.be/ukq3NQj2y4E

●2025年度 『ララゆめ』でおてつだいした10の「夢」

１.「一緒に入院をがんばったお友だちと、みんなでお菓子の家を作って食べたい！」兵庫県 ゆいちゃん（5歳）

２.「プロのアイスホッケー選手に会って一緒にプレイしたい！」 岡山県 そうまくん（11歳）

３.「大好きな『ロケットくれよん』と一緒に、大好きな鳥取県のPR動画をつくりたい！」 鳥取県 そらちゃん（9歳）

４.「お泊りできる大きな船の“運転席”を見てみたい！」 兵庫県 ゆうまくん（6歳）

５.「和楽器の魅力を伝える演奏会をひらきたい！」 埼玉県 みことさん（13歳）

６.「琉球獅子舞になりたい！」 沖縄県 あいとくん（4歳）

７.「ペットの保護活動をしたい！」 千葉県 まおちゃん（9歳）

８.「本屋さんでおすすめの本を紹介したい！」 千葉県 みかりちゃん（8歳）

９.「ピーコックストアのお仕事を体験したい！」 東京都 ことねちゃん（11歳）

１０.「引っ越しで離れてしまった親友と一緒にモーリーファンタジーで働きたい！」 愛知県 こはるちゃん（10歳）

これまでにかなえてきた夢は『ララゆめ』特設WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/lalayume や、YouTubeチャンネル「ララちゃんTV」：https://www.youtube.com/@TV-lj6yr にて公開中です。

※お子さまの年齢は、「ララゆめ」実現時の年齢です。

※内容や期間は予告なく変更となる可能性がございます。