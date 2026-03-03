明色化粧品で大人気ながら惜しまれつつ販売終了となった「オーガニックローズ 明色スキンコンディショナー」が復刻！

株式会社桃谷順天館

創業140年、「人と地球の美しい未来を創る」をパーパスに掲げる株式会社桃谷順天館（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：桃谷誠一郎）は、明色化粧品で大人気ながら惜しまれつつ販売終了となった「オーガニックローズ 明色スキンコンディショナー」を、皆様のご要望にお応えし、Amazon限定の復刻版として2026年2月24日（火）に先行予約発売、3月3日（火）に一般発売いたします。

【製品概要】

明色スキンコンディショナー Amazon限定

認証機関認定済オーガニックローズ水を使用した収れん化粧水。

洗顔後すぐの肌に使う導入化粧水としてもお使いいただけます。バッファ効果により、洗顔後のアルカリ性に傾いた肌を弱酸性の健やかな状態へ整えます。さらに、ハトムギエキス（保湿成分）が角質層まで浸透し、うるおいをチャージ。ハマメリスエキス（ひきしめ成分）が毛穴肌をキュッと引き締め、なめらかな肌へ導きます。テカリや化粧くずれが気になる方にもおすすめです。

やさしいローズの香りで優雅で心地よいスキンケアタイムをお楽しみいただけます。

製品名：明色スキンコンディショナー Amazon限定

容量：200mL

価格：1,298円（税込）

先行予約発売日：2026年2月24日（火）

一般発売日：2026年3月3日（火）

【製品特長】

POINT 1：余分な皮脂を抑え、毛穴をひきしめて化粧くずれを防ぐ



皮脂バランスを整え、過剰な皮脂の分泌やテカリを抑制。

さらに、かたくなった角質をやわらかく整えることで浸透力を高め、次に使う化粧品が角質層まで届きやすい状態へ導きます。さらに収れん効果で開いた毛穴をキュッとひきしめ、なめらかな肌に整えることで、化粧くずれしにくい健やかな肌をキープします。





POINT 2：バッファ効果で健やかな肌へ

洗顔後のアルカリ性に傾いた肌をすばやく弱酸性に整えてくれるバッファ効果で、トラブルを起こしやすい肌を健やかに導いてくれます。



POINT 3：厳選した特徴成分

（エコサート認定）オーガニックローズ水 （整肌成分）

オーガニック認証機関、エコサートの認定を受けた、

ブルガリア産のダマスクローズ水を配合しています。

ハトムギエキス （保湿成分）

ハトムギエキスはお肌の調子を整えてくれる成分です。

肌荒れを防ぎ、透明感のある肌に導きます。

ハマメリスエキス （ひきしめ成分）

ハマメリスエキスには収れん作用があります。

毛穴肌をひきしめて、なめらかな肌に導きます。



