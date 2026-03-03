【取材ご案内】「J:COM presents 開幕直前トークショー　熱覇（ねっぱ）！虎の最速分析2026～掛布・亀山・原口が語る V の熱源～」

JCOM株式会社

JCOM株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一、以下「J:COM」）は、スポーツチャンネル「GAORA SPORTS」を運営する株式会社GAORA（本社：大阪市北区）の協力のもと、2026年プロ野球開幕を目前に控えた3月8日（日）に「ちゃやまちプラザ」にて特別トークショーを開催いたします。 出演者は、ミスタータイガース・掛布雅之さん、プロ野球解説者の亀山つとむさん、昨季までチームを支え、今季からOBとしてタイガースを見守る原口文仁さんに加え、ゲストとして俳優でタイガースファンの中江有里さんをお迎えします。4名の皆さまに、球団史上初の連覇を目指し突き進むタイガースの展望について熱く語り合っていただきます。

本イベントは、J:COMご加入者さま160名を特別にご招待するほか、トークショーの模様は後日「J:COM STREAM」での配信、さらにMBSラジオおよび「GAORA SPORTS」での放送も予定しております。

イベント後には、亀山つとむさん、原口文仁さんの取材が可能ですので、この機会にぜひご取材くださいますよう、お願い申し上げます。

＜タイムスケジュール（予定）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1837_1_5c2782a1ddc725ea3b480bc7dcccb843.jpg?v=202603031151 ]

《取材/撮影時の注意点》

※事前に取材への出席希望をいただいていない媒体の方は、取材をお断りする場合がございます。

※本イベントでの撮影は、スチール（静止画）のみ可能です。動画撮影はご遠慮ください。イベント中はフラッシュ撮影NGとなります。

※イベントの内容、タイムスケジュールは、変更になる可能性があります。ご了承ください。

※大変恐縮ですが、駐車場のご用意はございません。公共交通機関または近隣の駐車場をご利用ください。