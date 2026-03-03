サンスター、歯周治療後のホームケアに特化した「G・U・M PROCARE」を中国全土で新発売～歯科医と連携し、アジアの歯周病課題に取り組む～

サンスター株式会社

サンスターグループ（以下サンスター）は、歯周治療後のホームケアに特化した新シリーズ「G・U・M PROCARE（ガム・プロケア）」を、2026年3月中旬より、中国全土にて新発売します。中国をはじめとするアジア市場におけるオーラルケア事業の強化の一環として、本シリーズを発売することで、日本国内で培った歯周医学の知見と技術をグローバル市場へ展開し、歯周治療後のオーラルケア分野でのリーダーシップ確立を目指します。

経済成長とともに口腔健康への意識が高まる中国ですが、50代の約3人に1人が重度歯周病に罹患していると言われています*1。本シリーズは、歯科医院での治療を終えたものの、その後のケアに不安を抱える患者に向けて、歯科医師が患者に自信をもって推奨できる「治療後のホームケア」に特化したラインナップを提供します。それにより、歯科医院での治療と家庭でのセルフケアをシームレスに連携させる「歯周病マネジメントシステム」を確立します。

歯周治療を受けた患者にとって、最大の懸念は「再発」です。治療直後のハグキは非常にデリケートであり、セルフケアを苦手とされる方もいらっしゃいます。その結果、治療してもホームケアが定着せず、再発を繰り返してしまうケースが少なくありません。サンスターは、こうした患者の「せっかく治した歯とハグキを、もう悪化させたくない」という切実な思いに応えるため、単なる高機能製品ではなく、治療後のデリケートな口腔内でも使いやすい設計と、再発の原因菌を抑える歯周医学に基づく処方を両立させた製品を開発しました。歯科医師の指導のもとで使用することで、患者自身が自信を持って日々のケアに取り組める環境を提供し、アジアの人々の健康寿命延伸に貢献します。

*1 歯周病新分類に基づく地域別歯周病罹患率 J Clin Periodontol. 2021; 48: 168-179.

【製品概要】

G・U・M PROCARE DENTAL MOUTHWASH （ガム・プロケア デンタルマウスウォッシュ）

容量：500mL

特長：歯周病菌の増殖原因である「Fusobacterium nucleatum（フゾバクテリウム・ヌクレアタム、 F.n.菌）」にも着目した新処方「CPC(塩化セチルピリジニウム) ＋LPC(塩化ラウリルピリジニウム)」を採用し、再発の引き金となる菌の増殖を防ぎます。原因菌を効果的に殺菌・浄化しつつ、治療後のデリケートな口腔内でも使いやすい低刺激設計としています。

G・U・M PROCARE DENTAL PASTE （ガム・プロケア デンタルペースト）

容量：85g

特長：日本では殺菌剤、抗炎症剤、止血剤などとして配合されるCPC(塩化セチルピリジニウム)、GK2(グリチルリチン酸2K)、TXA(トラネキサム酸)に加え、高濃度フッ素*2（1425ppm）を配合。ハグキが下がった部分に起こりやすい根面う蝕を予防し、歯やハグキなどの歯周健康を維持します。

*2 高濃度フッ素配合のため、12歳以下のお子様への使用はお控えください。

G・U・M PROCARE TOOTHBRUSH （ガム・プロケア デンタルブラシ）

種類：#388(3列コンパクト) / #488(4列超コンパクト) / #588(4列コンパクト)

特長：毛先が3本に分かれた独自の超極細「先端3本毛」を採用し、ハグキが弱っている方や根面露出がある方にも配慮したやさしいみがき心地を実現しました。ロングネックで奥歯まで無理なく届き、握りやすいハンドルで安定したブラッシングをサポートします。

G・U・M PROCARE DEEPCLEAN TOOTHBRUSH （ガム・プロケア ディープクリーン デンタルブラシ）

種類：ソフト / ウルトラソフト

特長：高低差のある「2段植毛」を採用。毛先が歯周ポケットの奥まで届き、歯とハグキの境目の汚れを効率よく除去します。さらに、歯みがきの時、握るだけでブラシが自然に約45°の角度で歯やハグキにあたる特殊ハンドル設計で、歯周ポケットを狙ったブラッシングをサポートします。

【販売概要】

発売日：2026年3月中旬

発売国：中国

【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA（スイス・エトワ）を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA（スイス）と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte.Ltd.（シンガポール）を中核会社とする企業グループです。

100年mouth 100年health

人生100年時代、サンスターが目指すのは、お口の健康を起点とした、全身の健康と豊かな人生。毎日習慣として行う歯みがきなどのオーラルケアは、お口の健康を守り、そして全身の健康を守ることにもつながっています。100年食べ、100年しゃべり、笑う。一人ひとり、自分らしく輝いた人生、豊かな人生を送るためにお口のケアを大切にしていただきたいと考えています。今後もお口の健康を起点としながら全身の健康に寄与する情報・サービス・製品をお届けすることで、人々の健康寿命の延伸に寄与することを目指していきます。