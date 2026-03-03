プロダンサーから異色の転身！？　《TRPG落語》も手掛ける三遊亭楽天が二代目三遊亭小圓楽を襲名し、真打昇進！　真打昇進襲名披露興行を開催

一般社団法人オフィスのりてん

五代目圓楽一門会所属、三遊亭小圓楽門下の噺家・三遊亭楽天は五代目圓楽一門会幹部の承認により、令和8年4月1日（水）より二代目三遊亭小圓楽を襲名し、真打昇進致します。

なお、二代目小圓楽襲名に伴い、楽天の師匠・初代三遊亭小圓楽は三遊亭圓空と改名致します。

写真 武藤奈緒美ダンサーを生業としていた25歳頃の二代目三遊亭小圓楽。

プロダンサーから落語家へ転身。そして、真打昇進！

二代目三遊亭小圓楽の前職は何とプロのダンサー。高校卒業後にアーティストのバックダンサーやプロモーションビデオの出演、劇団の振り付け、ダンススタジオやスポーツクラブでのダンスインストラクターを生業として来ましたが、東日本大震災に遭い「今後は日本文化に携わって生きていきたい」と強く願うようになり、幼少の頃からの落語好きという事もあって噺家になろうと、ダンサーとしての全ての仕事を後輩に譲って退路を断ち、故・六代目三遊亭円楽に入門志願。３６歳という遅い入門ながら縁あって前座名「楽天」を命名され、前座修行を経て二ツ目に昇進。惜しくも令和４年に師匠・六代目円楽が逝去。翌年正月より初代三遊亭小圓楽門下となりました。

この春、五代目圓楽一門会幹部の承認を受け、二代目三遊亭小圓楽を襲名し、真打昇進致します。

『両国寄席 楽天改メ二代目三遊亭小圓楽真打昇進襲名 小圓楽改メ三遊亭圓空改名披露興行』開催！

2026年4月1日～10日までの10日間、五代目圓楽一門会のホームグラウンドである両国寄席にて主任を務める。

令和８年４月１日（水）～４月１０日（金）までの１０日間、お江戸両国亭にて『両国寄席 楽天改メ二代目三遊亭小圓楽真打昇進襲名 小圓楽改メ三遊亭圓空改名披露興行』が開催されます。

開場は１７時３０分、開演は１８時。入場料は前売り１５００円、当日１８００円（税込。全席自由）。

二代目小圓楽以外の出演者は日替わりとなりますので、五代目圓楽一門会公式サイトをご参照ください。

https://5enrakuichimonkai.jp/

豪華ゲストを迎え、『楽天改メ 二代目 三遊亭小圓楽真打昇進襲名披露興行』開催！

師匠である小圓楽改メ三遊亭圓空、三遊亭兼好、三遊亭萬橘をゲストに迎え、深川江戸資料館でも真打昇進襲名披露興行を行う。

令和８年４月２４日（金）には深川江戸資料館 小劇場にて『楽天改メ 二代目 三遊亭小圓楽真打昇進襲名披露興行』が開催されます。

開場は１８時３０分、開演は１９時。入場料は前売り３０００円、当日３５００円（税込。全席自由）。

出演は楽天改メ 二代目三遊亭小圓楽、小圓楽改メ 三遊亭圓空、三遊亭兼好、三遊亭萬橘。

お問い合わせは一般社団法人オフィスのりてん 担当・田中まで。

電話 ０３-６８８４-６６３２（９～２１時）

メール info.rakuten3@gmail.com

二代目三遊亭小圓楽の真打昇進を祝福する落語会、続々開催！

二ツ目に昇進した直後から続けてきた東京四派の若手落語研鑽会『四噺（よばなし）』。師匠・小圓楽改メ三遊亭圓空の一門会。直門の弟子である楽天改メ二代目三遊亭小圓楽と三遊亭楽八が師匠の胸を借りて芸を磨く。

他にも令和8年4月15日（水）に行われる立川寸志（落語立川流）、雷門音助（落語芸術協会）、三遊亭わん丈（落語協会）との四派の会『若手落語研鑽会 四噺 其の二十六』や令和8年4月30日には師匠である圓空と弟弟子である楽八との一門会『圓空一門会』など、二代目三遊亭小圓楽の真打昇進を祝福する落語会が目白押しです。

是非、《二代目三遊亭小圓楽》の名前を見かけましたら足をお運びください。

ＴＲＰＧ落語について。

初の著書、『三遊亭楽天のTRPG落語』（グループSNE / 新紀元社）。物理本と電書版がある。

楽天改メ二代目三遊亭小圓楽は小学校高学年の頃に『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』（ＴＳＲ / 新和）を友人宅で遊んで以来のテーブルトーク・ロールプレイング・ゲーム（ＴＲＰＧ）のファン。ＴＲＰＧカフェ店長・岡田篤宏氏の薦めにより、ＴＲＰＧを題材とした《ＴＲＰＧ落語》を創始。「ＴＲＰＧフェスティバル」や「ゲームマーケット」（共に株式会社アークライト主催）といったゲーム系イベントで人気を博し、グループＳＮＥのアナログゲーム雑誌「ウォーロックＭＡＧＡＺＩＮＥ」と「ＧＭウォーロック」二誌に跨りコラム「三遊亭楽天のＴＲＰＧ四方山噺」を連載。

この連載コラムと《ＴＲＰＧ落語》「ドラゴンほめ」、「インスマウス長屋」、「積みゲー幽霊」三席を収録した書籍『三遊亭楽天のＴＲＰＧ落語』（グループＳＮＥ／新紀元社）も物理本、電書版共に好評発売中！

二代目 三遊亭小圓楽プロフィール

東京都江東区出身。

五代目圓楽一門会所属。

小圓楽改メ三遊亭圓空門下 総領弟子。

前職はプロダンサー / 振付師 / ダンスインストラクターという落語会唯一の異色の経歴を持つ。

小学生の頃よりゲーム全般、とりわけテーブルトークＲＰＧを特に愛好し、テーブルトークＲＰＧを題材とした《ＴＲＰＧ落語》はゲームマーケット（株式会社アークライト）などのゲーム系イベントで人気を博している。

２０１２年８月、六代目三遊亭円楽に入門。前座名「楽天」と命名される。

２０１５年１０月、楽天のまま二ツ目昇進。

２０１８年４月より、株式会社ホビーベース イエローサブマリン協力の下、落語とアナログゲームのイベント『らくゲー』を主催。

２０１９年５月から国内最大規模のアナログゲームイベント『ゲームマーケット』（株式会社アークライト）に《ＴＲＰＧ落語》で出演（２０２６年現在、最多出演更新中！）。

２０２０年より株式会社グループＳＮＥのアナログゲーム専門誌『ウォーロックＭＡＧＡＺＩＮＥ』にコラム《三遊亭楽天のＴＲＰＧ四方山噺》を連載開始。

２０２１年３月に配信された『ロードス島戦記 最新ゲーム発売記念生特番』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）にコメンテーターとして出演。

２０２２年９月に発売された３DダンジョンＲＰＧ『残月の鎖宮 -Labyrinth of Zangetsu-』（アクワイア）にアドバイザーとして開発に参加。

２０２３年１月、師・六代目円楽の逝去に伴い、三遊亭小圓楽門下。

２０２３年３月には初の著書となる『三遊亭楽天のTRPG落語』（グループＳＮＥ / 新紀元社）を上梓。

また、マーダーミステリー『優しい死神の席』（グループＳＮＥ）の用語などを監修。

２０２５年７～９月に小説投稿サイト《ノベルアップ＋》（株式会社ホビージャパン）にて行われた『ダンジョン落語コンテスト』の特別選考員を務める。

同年１０月に原作・蝸牛くも / 漫画・風月誠『ブレイド＆バスタード』（株式会社ドリコム）のコラボ落語動画『ブレバス根問』に出演。

２０２６年４月、五代目圓楽一門会幹部の承認を得て、二代目小圓楽を襲名、真打昇進。

「落語をより身近に」をモットーに、幅広い活動を行っている。

https://lit.link/koenraku2

写真 武藤奈緒美一般社団法人オフィスのりてん

楽天改メ二代目三遊亭小圓楽の個人事務所です。

楽天改メ二代目三遊亭小圓楽への出演や執筆のご依頼などは弊社が承ります。

どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。



電話 ０３-６８８４-６６３２（９～２１時）

メール info@noriten.com