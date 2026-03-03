【最大60％OFF】楽天スーパーSALE開催｜cocochi factory人気の「YOKONEGUポータブル」や「HUGNEGU」など快適な眠りをサポートする枕シリーズが特別価格に
富士ベッド工業株式会社（本社：東京都）は、楽天市場公式ショップ「cocochi factory」にて開催される楽天スーパーSALEに参加し、人気商品を期間限定の特別価格で販売いたします。
詳しくはこちら :
https://www.rakuten.co.jp/cocochi-factory/contents/SS/
今回のセールでは、横向き寝に特化した独自形状の「YOKONEGUポータブル」や、全身を包み込むような使い心地が特徴の抱き枕一体型まくら「HUGNEGU」をはじめ、日々の休息時間をより快適に過ごしたい方に向けたアイテムを多数ご用意しました。
近年はライフスタイルの多様化により、自宅で過ごす時間や睡眠環境への関心が高まっています。cocochi factoryでは、素材や構造設計にこだわり、毎日の休息時間を心地よくサポートする商品づくりを行っています。
楽天スーパーSALE期間中は、対象商品を最大60％OFFの特別価格で販売するほか、数量限定キャンペーンやクーポン企画も実施予定です。
この機会にぜひ、cocochi factoryの枕シリーズをご体験ください。
■3日限定！HUGNEGUが20%OFF+ピローケースプレゼント
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/dicf070072/
3日限定でHUGNEGUをご購入いただいた方に、ピローケースを１枚プレゼント！
さらに！クーポン利用で20%OFFでお得にご利用いただけます。
20%OFFクーポンはこちらから :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UUJTRS1LVUdTLVk3V08tWFMxOQ--&rt=
■ セール概要
■楽天スーパーSALE開催期間
2026年3月4日(水)20:00～2026年3月11日(水)01:59
■特設ページ
https://www.rakuten.co.jp/cocochi-factory/contents/SS/
■主な対象商品
・YOKONEGUポータブル
・HUGNEGU
・各種羽毛布団
・その他対象商品
富士ベッド工業株式会社
■会社概要
創業：1957年2月1日
設立：1964年3月21日
代表者：小野 弘幸
所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号
事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売
資本金：25,000千円
公式サイト：http://fujibed.com/
公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/
公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348
公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/
YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/