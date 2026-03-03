仕事もプライベートも高見え！P.S.FAから撥水加工&洗える“デニム調セットアップ”が新登場

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開しているPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、２０２６年３月６日（金）より、P.S.FA全店舗において「撥水デニム調セットアップ」を新発売いたします。

本商品は表地に撥水加工を施したウール混の軽量素材を使用し、デニム調のルックスながら高級感のある風合いが特徴です。サラッとした肌触りとストレッチ性に優れた着心地の良さを追求した「TW（ポリウレタンとウールの混素材）」を採用。ジャケットは裏地レスのシンプルなシングルボタンテーラージャケットと、デザイン性のあるダブルボタンテーラージャケットの２パターン、パンツはウエストゴム仕様のテーパードとワイドシルエットの２パターンをご用意しました。オン・オフ問わず活躍するデザインで、単品使いもしやすく、多様なスタイリングを可能にします。

ビジネスシーンに新風を吹き込むデニム調セットアップ

従来のビジネスウェアの概念を覆す、カジュアルかつフォーマルな雰囲気を併せ持つ本商品。撥水加工により急な雨でも安心で、自宅で洗えるウォッシャブル仕様が忙しいビジネスパーソンの強い味方となります。ネイビーとグレーの２色展開で、着回し力の高いカラーをセレクト。多様化するワークスタイルに合わせた、新しいビジネスウェアのスタンダードを提案します。

商品概要

【商品名】 撥水デニム調セットアップ

シングルボタン

ネイビー

ダブルボタン

グレー

テーパード

グレー

ワイドパンツ

ネイビー

【価格】 シングルボタンジャケット：16,900円（税別）、

ダブルボタンジャケット：18,900円（税別）

テーパードパンツ：10,900円（税別）、ワイドパンツ：11,900円（税別）

【サイズ展開】 7号～13号

【カラー】 ネイビー、グレー

【素材】 ウール49%、ポリエステル49%、ポリウレタン2%

【特長】

・撥水加工を施したTWデニム調素材により、高級感と機能性を両立

・裏地レス構造による軽量性と、ストレッチ素材による優れた着心地

・自宅で洗えるウォッシャブル仕様で、イージーケアを実現

【販売店舗】 P.S.FA全店舗

【発売日】 ２０２６年３月６日（金）

