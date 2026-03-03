「サステナビリティレポート　2025」を公開

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO：山本 雅啓、以下「F&LC」） は、サステナビリティに関する取り組みを広くお伝えすることを目的とした「サステナビリティレポート 2025」を2026年3月2日 （月）に公開したことをご報告いたします。

https://www.food-and-life.co.jp/sustainability/library

サステナビリティレポート 2025

■「サステナビリティレポート 2025」について

F&LCは「変えよう、毎日の美味しさを。広めよう、世界に喜びを。」をVISIONに掲げており、お客さまに安全で美味しい食を届 け続けるためには、事業活動における未来を見据えた持続可能な取り組みが不可欠だと考えています。

本レポートは当社グループが特定した7つのマテリアリティ（重要課題）「公正な取り引きによるサステナブルな調達の実施」「食品 ロス削減と海洋生物資源などの有効活用」「人的資本経営の充実」「ＤＸ推進などによるお客さまと従業員の体験価値向上」 「食の安全・安心」「カーボンニュートラルの実現」「コーポレートガバナンスとコンプライアンスの強化」に関する取り組みを報告しているほか、CEOメッセージ、中期経営計画、マテリアリティとSDGsの関連が一覧になったESG/SDGsマトリックス、サステナビリティデータなどを掲載しております。

報告対象期間：2024年10月1日～2025年9月30日（一部、当該期間外における取り組みが含まれています。）

■構成内容

・CEOメッセージ

・価値創造、中期経営計画、サステナビリティ経営（ESG/SDGｓマトリックスなど）

・環境（持続可能な水産資源の調達と開発、食品ロス削減、TCFD提言への対応など）

・社会（お客さまと従業員の体験価値の向上、安全・品質・信頼の取り組み、DE&I推進、社会と地域への貢献など）

・ガバナンス

・サステナビリティデータ

■F&LCのサステナビリテイに関する参考情報

・F&LCサステナビリテイページ

https://food-and-life.co.jp/sustainability