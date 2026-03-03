奈良にて初開催！「下着でこんなに変わるんだ」が体験できる！自分にぴったりの下着を見て・試して・購入できる、HEAVEN Japanポップアップショップをあべのあハルカスで3/4～3/10まで開催。

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は3月4日（水）～3月10日（火）の期間中、あ近鉄百貨店奈良店にて、適正下着のフィッティング体験ができるポップアップショップを開催いたします。

私たちの調査では、女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けています。その一因として、お母さんや友達にも相談しづらく、下着の知識を身につける機会がないまま思春期を迎えてしまい"なんとなく"でブラジャーを選び、そのまま知識がアップデートされていないことが挙げられます。

HEAVEN Japanではそれぞれの女性のお悩みやなりたい理想、体形や肉質に合う下着を提案できるよう自社で商品の企画・開発を行っています。またオンラインでも下着のプロにアドバイスを受けられるサービスや、無料で交換・返品できるサービスを展開しています。

東京・大阪で2店舗を展開する「HEAVEN Japan 試着体感サロン」では、お客様ごとにカウンセリングを行いながら、それぞれの方にぴったりな下着のご提案を行なっています。

もっと多くの方に、実際にプロに相談しながら着け心地や体形の変化を体験できる場を作り、もっと気軽に自分にぴったりの下着を見つけていただきたいという想いで、全国各地でポップアップショップを開催しています。

下着の専門家のアドバイスをもらいながら、見て・試して・購入できる！

今回のポップアップショップでは、シリーズ累計80万本突破の看板商品「元祖脇肉キャッチャー」はもちろん、「ビスチェリーナ」や「シン・胸不二子ブラ」などをご用意。サイズ展開はB～Mカップ、アンダー60～100サイズまでの73サイズで、お悩みや体型に合わせてぴったりの商品の効果を実際に体験していただくことができます。

大人気「ビスチェリーナ」から待望のノンレースが登場

“じぶん史上最高”のメリハリボディと美シルエットを叶える、累計3万枚を突破したセミロング丈のビスチェ風ブラ「ビスチェリーナ」からノンレースタイプが登場。立体はぎカップでバストに沿いやすく、表面はつるっとしているため、トップスに響きにくく、これからの季節にぴったり！

ビスチェリーナノンレースご予約なしでふらっと立ち寄って、気軽にフィッティング！

HEAVEN Japanのプロアドバイザーに、ぴったり合う商品やサイズのアドバイスがもらえる今回のポップアップショップ。所有時間は15分～20分なので、お買い物の合間に気軽にお試しいただくことができます。※混雑時は整理券を配布いたします。

私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。

開催概要

日程：2026年3月4日（水）～3月10日（火）

場所：近鉄百貨店奈良店 ３Fイベントスペース３

〒631-0821 奈良市西大寺東町2-4-1

営業時間：午前10時～午後7時

ポップアップショップ詳細：https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/popup_nara

＜参考URL＞

HEAVEN Japan 試着体感サロン

https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/salon

HEAVEN Japan オンラインショップ

https://shop.heaven-jp.co.jp/

株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/