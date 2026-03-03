【累計販売数20万ダース突破】公認ゴルフボール「TOBUNDA ONE LINE」より 春を彩る「SAKURA COLOR」数量限定発売

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野敦之)は、公認ゴルフボール「TOBUNDA ONE LINE」より春のラウンドを彩る数量限定品「SAKURA COLOR」を発売します。

本商品は2025年8月21日に発売し、累計販売数20万ダースを突破した「TOBUNDA ONE LINE」の優れたボール性能はそのままに、パッケージおよびボールデザインに桜をあしらった季節限定モデルです。

3月6日より、全国のゴルフ５店舗及び公式オンラインストアにて販売します。

【商品概要】

商品名 ：TOBUNDA ONE LINE SAKURA COLOR

価格 ：1ダース ／1,699円(税込) 、1スリーブ／499円(税込)

カラー ：ピンク×ピンク、ホワイト×ピンク

TOBUNDA ONE LINEとは

■ドライバーの飛距離性能に特化し、導き出された渾身の一球

「TOBUNDA ONE LINE」は、ボール内側のコア層、外側のカバー層の厚み、硬さ、ディンプル設計のあらゆる組み合わせを徹底検証して開発されました。

高弾道・ロースピン設計にすることで、大きな飛距離を実現いたしました。

高反発リミットコア

ルールギリギリの反発性能を実現。初速アップに貢献します。

コントロールサーリンカバー

厚みと硬さの組み合わせをコアに合わせて最適化。スピン量を低くコントロールし、吹け上がらず伸びのある弾道を実現します。

322ディンプル

精密に配置されたディンプルが、空気の流れをコントロール。ボールの安定した飛行を実現します。

■ボールの軌道が確認できる4面アライメントマークを採用

アライメントスタンプが4面に入っていることで、目標に向かって構えやすくなります。また、4面アライメントはパッティング時に綺麗な純回転が生まれると1本のラインに見えることで、ボールの軌道を確認しやすくします。

■選ぶのも楽しくなる豊富なカラーバリエーション

「SAKURA COLOR」の他にも計12色のカラー展開。視認性の高いカラーはコースでも目立つため見つけやすく、初心者にもぴったり。

TOBUNDA ONE LINE特設ページはこちら

https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/one_line/

商品詳細ページはこちら

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=0624990275-0001(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=0624990275-0001)

【販売店情報】

・ゴルフ５全店

・ゴルフ５プレステージ全店

・ゴルフ５フラッグシップストア 新宿店（Alpen TOKYO）

・ゴルフ５フラッグシップストア キャナルシティ 博多店（Alpen FUKUOKA）

・ゴルフ５フラッグシップストア 名古屋栄店（Alpen NAGOYA）

・ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店

・ゴルフ５公式オンラインストア：

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=g0000464&sort=5(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=g0000464&sort=5)

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営