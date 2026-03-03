ヤプリ、エスコンフィールド命名権を持つ株式会社エスコンの社員向けアプリ「ES-Link」を開発支援

株式会社ヤプリ

アプリプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役社長：庵原 保文、以下「ヤプリ」）は、株式会社エスコン（本社：東京都港区、以下「エスコン」）のグループ社員向けアプリ「ES-Link（エスリンク）」の開発を支援したことをお知らせいたします。

■ UNITE by Yappli 導入の背景と目的

不動産開発を軸に「ライフ・デベロッパー」として人々の暮らしそのものを開発することをビジョンに掲げるエスコンは、創立30周年を機に2025年7月、「日本エスコン」から「エスコン」へと商号を変更し、リブランディングを実施しました。

同社では、事業拡大に伴う組織の拡大、社員数の増加により「社内コミュニケーションの活性化」という課題を抱えていたほか、2年連続の組織サーベイ結果から「組織風土」や「人的資源」の向上を目指しており、全社的な連帯感や帰属意識の定着が求められていました 。

これらの課題を解決し、連結約500名のグループ社員（内定者、休職者を含む）が会社のビジョンを共有し、部署や拠点の垣根を超えて相互理解を深めるための「新たなコミュニケーション基盤」として、社内エンゲージメントアプリ「ES-Link」を導入いたしました 。

■ エスコン従業員向けアプリ「ES-Link」の特徴

1. 相互理解を促進するコンテンツ

急速な社員増に伴う「顔と名前の不一致」という課題を、約500名分の顔写真付き名鑑で解決。さらに、PDFだった社内報をアプリへ移行してインタビュー記事を刷新したほか、内定者からの現社員に質問できるチャット機能、社員同士のサンクスカードなども実装しました。アプリならではの利便性と双方向性により、部署や年次を超えて一人ひとりの存在を身近に感じられる、温かみのあるコミュニケーション基盤を構築しています。

2. 情報の出し分けで従業員ステータスに応じた適切な内容を配信

役員、正社員、内定者、休職者、委託社員など、従業員の細かいステータスに応じて表示内容を最適化しています。特に福利厚生等の出し分けは、自分に必要な情報へ迷わずアクセスできる設計となっており、社内アプリとして非常に先進的な事例です。こうした複数パターンに及ぶ詳細な設定も、Yappliの直感的な管理画面から容易に運用可能。複雑な情報整理をシンプルに完結させることで、情報のアクセシビリティと管理効率を両立しています。

3. リブランディングを体現するデザインと「お楽しみコンテンツ」

新コーポレートサイトの洗練された世界観をアプリでも忠実に再現。Yappliの柔軟なデザインカスタマイズ性を活かし、オリジナルキャラクター「コンちゃん」をあしらったサンクスカードや、会話のきっかけを生む「星座占い」など、独自のコンテンツを実装。占い結果にラッキーパーソンを表示させることで、社員同士の偶発的な接点を作るなど、毎日アプリを開きたくなる仕掛けをデザインと融合させています。

■担当者コメント（広報部 中堂薗芽美様）

2025 年 7 月に弊社は社名変更をし「エスコン」となりました。「ES CON FIELD HOKKAIDO」のネーミングライツをきっかけに弊社を知っていただく方も多くいらっしゃると思います。社名変更のタイミングで、社外へはコーポレートサイトのリニューアルや企業ロゴ、コーポレートツールも従来の親しみやすいものからスタイリッシュなものに刷新いたしました。本アプリの導入は、社内に対してインナーブランディングを目的としております。情報を気軽に取得することができ、また事業や社員への理解・関心を高め、一体感を醸成するプラットフォームとして今後機能していくことを期待しています。

■ 株式会社エスコンについて

本社 ：東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号 オークラプレステージタワー20 階

代表者 ：代表取締役社長 伊藤 貴俊

事業内容 ：住宅分譲事業、不動産開発事業、不動産賃貸事業、資産管理事業、

その他事業

URL ：https://www.es-conjapan.co.jp/

■ UNITE by Yappliについて

「UNITE by Yappli」は、従業員体験（Employee Experience）の向上を通じて組織活性化を支援する社内エンゲージメントアプリです。

経営メッセージや社内施策、称賛文化、業務ツールへの導線を専用アプリに集約し、スマートフォンを通じて全従業員へ安全かつ確実に情報を届けます。情報共有にとどまらず、従業員の主体的な行動を促し、エンゲージメントの可視化・向上を通じて変化に強い組織づくりを支援します。

URL：https://unite.yapp.li/(https://unite.yapp.li/)

■株式会社ヤプリについて

本社 ：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー４１階エリア

支社 ：グランフロント大阪北館８階(大阪)、Signature 福岡大名ガーデンシティ８階(福岡)

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「UNITE by Yappli」「Yappli WebX」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp(https://yappli.co.jp)