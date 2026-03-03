世界で最も成長中の新スポーツ『ピックルボール』体験イベント「龍宮城スパホテル三日月」で２０２６年３月２０日より開催

株式会社ホテル三日月

株式会社ホテル三日月（所在地：千葉県木更津市、社長：滿間信樹、以下 当社）では、龍宮城スパホテル三日月内「お祭りランド中央広場」にて、今、世界で最も成長しているラケットスポーツとして注目されている「ピックルボール」体験イベントを、２０２６年３月２０日（金）より開催します。

ピックルボールとは

テニス・卓球・バドミントンの要素を組み合わせた1965年にアメリカで発祥のニュースポーツです。２０２３年には“世界で最も成長しているスポーツ”と称されるほど急速に競技人口が拡大しています。

コートサイズはバドミントンと同じで、板状のパドルと穴あきボールを使用。誰でも簡単にラリーが続けられることから、お子さまはもちろん年齢に関係なく幅広い世代で楽しめる“令和の新スポーツ”として国内でも注目が高まっています。

イベント概要

期間：２０２６年３月２０日（金）～５月１０日（日）

時間：１０：００～１７：００

会場：龍宮城スパホテル三日月 お祭りランド中央広場

料金：１時間 ３,０００円（税込）／３０分 ２,０００円（税込）

利用人数：２名～最大４名

※コートは、日本初の国際ツアー大会で使用されたマットを採用し、本格的な環境で体験いただけます。

当社では、温泉・スパ・宿泊に加え、体験型コンテンツの充実を通じて、皆様に楽しんでいただくとともに滞在価値の向上を目指しております。今後も話題性と体験性を兼ね備えた企画を積極的に展開してまいります。

・特設サイト：https://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/wp/wp-content/uploads/2026/03/cdf67161f1fb653433f7ef52bc0f2a53.jpg