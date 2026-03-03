パイロットの筆記具とカンロのピュレグミが初のコラボレーション！　 『ドクターグリップ／ジュース　ピュレグミコラボ』限定発売

カンロ株式会社

カンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ）が展開するグミブランド「ピュレグミ」と、株式会社パイロットコーポレーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤崎 文男、以下パイロットコーポレーション）が展開する筆記具のコラボレーションが決定。

疲れにくい筆記具の定番「ドクターグリップ」シリーズからシャープペンシル『ドクターグリップCLプレイボーダー ピュレグミコラボ』および油性ボールペン『ドクターグリップCL ピュレグミコラボ』、鮮やかな発色のゲルインキボールペン「ジュース」シリーズから『ジュース ピュレグミコラボ』および『ジュース ピュレグミコラボ 4色セット』、ペンケース『メッシュコレクション ピュレグミコラボ』が、パイロットコーポレーションより2026年3月24日(火) から数量限定で発売されます。

《勉強や仕事を頑張りたい時、ピュレグミカラーの筆記具でリフレッシュ＆モチベーションアップ！》

「ピュレグミ」は、独自の“すっぱいパウダー”によるフレッシュな甘ずっぱさと、心地よい果肉食感が特長の、カンロを代表するグミブランドです。2002年の発売以来幅広い世代の方々からご愛顧いただき、大人向けグミの先駆けとして市場を牽引しています。グミそのものの味わいはもちろん、パッケージのデザインやコンセプトなどの世界観を含め、気持ちが前向きになれるような存在としてブランドを展開しています。

この度、そんな「ピュレグミ」とパイロットの筆記具による、初のコラボレーションが決定。ともに日常に寄り添い、頑張る人を応援する存在として、リフレッシュやモチベーションアップに貢献したいとの想いから、取り組みが実現しました。

パイロットの筆記具の定番「ドクターグリップ」のシャープペンシル『ドクターグリップCLプレイボーダー ピュレグミコラボ』は、「ピュレグミ」の粒をイメージしたチャーム付き。表面の“すっぱいパウダー”の質感も表現したリアルな手触りで、定番フレーバーのレモン・グレープ・マスカットの3種類です。油性ボールペン『ドクターグリップCLピュレグミコラボ』は、「ピュレグミプレミアム」シリーズの山梨産白桃をイメージ。いずれもピュレグミらしい、爽やかでフレッシュなボディデザインが特長です。

ゲルインキボールペン『ジュース ピュレグミコラボ』のデザインは、ピュレグミの粒をイメージしたハートを散りばめたデザインで、レア型の“星ピュレ”がどこかにひとつだけ描かれています。また、ゲルインキボールペン『ジュース ピュレグミコラボ 4色セット』は、各フレーバーをイメージしたインキ色を採用しています。

ペンケース『メッシュコレクション ピュレグミコラボ』は、バイカラーの配色や、ハートのグミ粒をイメージしたジップの引き手など、シンプルでありながら「ピュレグミ」を感じるデザインとなっています。（「メッシュコレクション」とは、カラフルなメッシュ素材で小物等をおしゃれに見せながら持ち歩ける、株式会社マークスの収納アイテムシリーズです。）

勉強や仕事に励む視界の片隅で、「ピュレグミ」デザインの筆記具たちが頑張る人を応援します。一息つきたくなった時には、リフレッシュのお供にぜひ甘ずっぱい「ピュレグミ」も味わってみてください。

■商品概要（販売元：株式会社パイロットコーポレーション）

商品名 シャープペンシル『ドクターグリップCLプレイボーダー ピュレグミコラボ』

希望小売価格 935円（税込）

主な仕様 方式：フレフレ＆ノック式（レモン、グレープ、マスカット）／芯径：0.5mm／

ボディデザイン：レモン、グレープ、マスカット／

サイズ：全長142mm 最大径14.2mm

商品名 油性ボールペン『ドクターグリップCLピュレグミコラボ』

希望小売価格 935円（税込）

主な仕様 ボール径：0.5mm／インキ色：黒／ボディデザイン：プレミアム白桃／

サイズ：全長139mm 最大径14.2mm

商品名 ゲルインキボールペン『ジュース ピュレグミコラボ』

希望小売価格 198円（税込）

主な仕様 方式：ノック式／ボール径：0.5mm／インキ色：黒／

ボディデザイン：レモン、グレープ、マスカット、ピーチ／

サイズ：全長143mm 最大径10.3mm

商品名 ゲルインキボールペン『ジュース ピュレグミコラボ 4色セット』

希望小売価格 792円（税込）

主な仕様 方式：ノック式／ボール径：0.5mm／

ボディデザイン：レモン（インキ色：クラシックイエロー）、

グレープ（インキ色：グレープ）、マスカット（インキ色：アップルグリーン）、

ピーチ（インキ色ベビーピンク）／サイズ：全長143mm 最大径10.3mm

商品名 ペンケース『メッシュコレクション ピュレグミコラボ』

希望小売価格 2,200円（税込）

主な仕様 ボディデザイン：レモン、グレープ、マスカット、プレミアム白桃／

サイズ：高さ80mm×横200mm×幅10mm

発売日2026年3月24日（火）

販売先全国有名文具店、百貨店および量販店 ※すべて数量限定

■ピュレグミについて

『ピュレグミ』は、2002年の発売以来、幅広い世代の方からご支持いただいているカンロの人気商品です。フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”により、噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、ちょっとハート（気持ち）があがるハート型のグミです。

ブランドサイト

https://kanro.jp/pages/pure/

公式X

https://x.com/kanro_pur(https://x.com/kanro_pure)e(https://x.com/kanro_pure)

公式Instagram

https://www.instagram.com/kanro_pure_photo/(https://www.instagram.com/kanro_pure_photo/https://www.instagram.com/kanro_pure_photo/)

■発売中のピュレグミシリーズ

商品名 ：ピュレグミ レモン／グレープ／マスカット

参考価格：各162円（税込） ※消費税8％

内容量 ：各56ｇ

特徴 ：“すっぱいパウダー”と果肉食感により噛むほどにフルーティーなピュレグミ

商品名 ：ピュレグミプレミアム 山梨産白桃／シャインマスカットスパークリング／山形産佐藤錦

参考価格：各194円（税込） ※消費税8％

内容量 ：各54ｇ

特徴 ：果実がとろけるプレミアムなピュレグミ

商品名 ：ピュレリング／ピュレリングソーダ

参考価格：各194円（税込） ※消費税8％

内容量 ：各63ｇ

特徴 ：ハートのリング型をした、すっぱさひかえめのピュレグミ

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社パイロットコーポレーション お客様相談室

Tel：0120-281610