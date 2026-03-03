ESR｜最大32%オフ! ESR AmazonでAmazon 新生活セール 2026を開催!

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

2009年に設立し、世界中1億3000万人のユーザーを誇るESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)（本社：香港、CEO：ティム・ウー）は、Amazonにて、2026年3月3日（火）から3月9日（月）23時59分まで、Amazon 新生活セール 2026を第1～2弾に分けて開催いたします。当期間中は、iPhone 17専用のクリアケースを始めとし、Qi2.2対応マグネット式ワイヤレス充電器、iPhone及びiPad専用スクリーン保護フィルム、iPad用キーボードケース、保護ケース、イヤホンケースなどが、Amazon公式ショップで最大32％オフでご購入いただけます。

■「ESR Amazon 新生活セール 2026」 実施概要

●実施期間

第1弾：2026年3月3日（火）0:00 ～ 3月9日（月）23:59 約7日間

第2弾：2026年3月31日（火）0:00 ～ 4月6日（月）23:59 約7日間

●Amazon公式販売店舗：https://www.amazon.co.jp/esr(https://www.amazon.co.jp/esr)

「ESR Amazon 新生活セール 2026」 注目の対象製品

■ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）

ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（（カメラコントロール、隠れスタンド）(https://www.amazon.co.jp//dp/B0FCXY1FB2)は、iPhoneのカメラをしっかり保護するために新設計のカメラバーと4層構造を採用。これにより、カメラの破損リスクを軽減します。強化されたエアーガード・コーナーと約3.3mの落下耐性により、優れた衝撃吸収性能を発揮。1.2mm高く設計されたレイズド・エッジ・スクリーンが画面やカメラレンズへの接触を防ぎます。また、背面に搭載された隠れスタンドは15°から69°まで角度調整が可能で、ハンズフリー利用をサポートします。さらに、圧倒的な磁力とQi2 25W対応で、安定したワイヤレス充電が可能です。4H硬度のアクリル製パネルは耐スクラッチ性が高く、長期間美しさを保ちます。

新生活セール割引率：15％オフ！

セール対象モデル：iPhone 17モデル。

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp//dp/B0FCXY1FB2)

■ESR UltraFit Armorite(R) Pro スクリーン保護フィルム（iPhone）

ESR UltraFit Armorite(R) Pro スクリーン保護フィルム(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F6TVTMRR)は、Corning(TM)製の高品質アクセサリーガラスを採用し、AppleやSamsungのディスプレイガラスを手がける信頼性の高い素材でデバイスをしっかり守ります。Corning(TM)製ガラスは、一般的なフィルムの約2倍の耐傷性能を誇り、傷の目立ちにくさを最大25％改善。さらに、2.5mの高さから鋼球を落下させる厳しい耐衝撃テストをクリアし、SGS認証も取得。日常的な衝撃から画面を保護します。専用の「UltraFitトレイ」を使えば、簡単に気泡ゼロで貼り付けが可能で、反射防止コーティングにより直射日光下でも鮮明な映像を提供。高い光透過率で、画面本来の色彩を忠実に保ちます。

新生活セール割引率：15％オフ！

セール対象モデル：iPhone 17モデル。

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F6TVTMRR)

■ESR Shift キーボードケース（脱着式）

ESR Shift キーボードケース（脱着式）(https://www.amazon.co.jp//dp/B0FX9RRFFJ)は、iPadをノートパソコンのように活用できる多機能ケースです。最大の特徴は、強力マグネットで簡単に着脱できるBluetoothキーボード設計で、シーンに応じてiPad単体や分離使用が自在に切り替えられます。安定したマグネット式スタンドにより、横向き25度・40-60度や縦向きの角度調整が可能で、仕事・動画視聴・手書き作業など用途に最適な姿勢を提供します。また、本格的なクリック対応タッチパッドはマルチタッチジェスチャーにフル対応し、操作性が大幅向上。シザースイッチ採用のキーボードに3段階バックライトを備え、軽量（約560-735g）ながらエアガードコーナーによる耐衝撃保護でiPadをしっかり守ります。

新生活セール割引率：15％オフ！

セール対象モデル：iPad Air 11、iPad Air 13、iPad 10/11 (A16)モデル。

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp//dp/B0FX9RRFFJ)

■ESR Shift マグネットケース

ESR Shift マグネットケース(https://www.amazon.co.jp//dp/B0CF1MTXWX)は、iPad Proをノートパソコンのように活用できる多機能カバーです。最大の特徴は、マグネットで簡単に取り外し可能なキーボード設計で、縦置き・横置きスタンドに対応し、9段階の角度調整が可能です。PencilやUSB-Cを完全対応し、Shiftシリースらしいブルー仕上げで、動画視聴やタイピング作業を快適に切り替えられます。軽量ながら耐久性が高く、iPadをしっかり保護します。

新生活セール割引率：15％オフ！

セール対象モデル：iPad Air 11、iPad Air 13モデル。

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp//dp/B0CF1MTXWX)

■ESR Geo デジタル Pencil

ESR Geo デジタル Pencil(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM5ZLR2S?th=1)は、「探す」機能に対応し、紛失時も場所を簡単に特定可能。Type-C充電器を使用すれば30分以内にフル充電でき、短時間で使用再開できます。Bluetooth接続時はタップ操作でメイン画面やタスクマネージャーを呼び出せ、残量確認も可能。傾斜感知センサーが線の太さを自然に再現し、紙のような描き心地を実現します。さらに、マグネット吸着固定により、対応iPadへの装着も安定し、持ち運びや保管が簡単です。

新生活セール割引率：20％オフ！

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM5ZLR2S?th=1)

■ESR UltraFit Armorite(R) ペーパーフィール画面保護フィルム（強化ガラス）(iPad）

ESR UltraFit Armorite(R) スクリーン保護フィルム(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFHHMGXM)は、2024-2025年モデルのiPad Pro 11インチ（A3357/A3358/A3359、A2836/A2837/A3006）専用設計の高品質PET素材フィルムです。高品質PET素材のマット表面が紙のような書き心地を提供し、自然な描画体験を実現。超薄型で優れたタッチ感度を保ち、スタイラスユーザーに最適です。UltraFitトレイで「セット、引っ張る」の2ステップでホコリ・気泡なしの簡単貼り付けが可能。超強力強化ガラスは50kg圧力に耐え、落下・衝撃・スクラッチから画面を保護します。反射防止設計で屋外視認性が高く、ペン先摩耗を抑えるテクスチャーで書き味を向上させます。

新生活セール割引率：15％オフ！

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFHHMGXM)

■ESR UltraFit Armorite(R) スクリーン保護フィルム（iPad）

ESR UltraFit Armorite(R) スクリーン保護フィルム(https://amzn.asia/d/bTFX2EK)は、貼りやすさと高い保護性能を兼ね備えた強化ガラスフィルムです。専用のUltraFitトレイを使うことで、誰でも簡単に気泡ゼロで貼り付け可能。さらにホコリ除去シートにより貼り付け時の不快なホコリの混入も防ぎます。保護性能は業界最高クラスで、高さ1.7mから64gの鋼球を落としても割れない耐衝撃性能を実現。9H硬度の強化ガラスは日常使用での擦り傷や衝撃にも強く、3年間の耐久性を誇ります。

新生活セール割引率：15％オフ！

セール対象モデル：iPad Air 11、iPad Air 13モデル。

製品購入先：Amazon(https://amzn.asia/d/bTFX2EK)

■ESR Cyber フリックロック(TM)マグネットケース

ESR Cyber フリックロック(TM)マグネットケース(https://amzn.asia/d/h5i8gHe)は、独自のFlickLock(TM)機構を採用し、強力な磁石と内部ラッチでフタを確実にロックして誤開閉を防止します。耐久性に優れたTPU＋PC素材とエアガードコーナーが付いており、通勤やアクティブな場面でも本体の落下を防ぎ安心して使えます。スライドボタン式の開閉は片手操作が可能で、20,000回以上の耐久テストに合格した強固な設計です。さらに、AirPods純正品を上回る強力な磁力でMagSafe充電に対応し、Apple Watch充電器やモバイルバッテリーとも互換性が高く、安定・高速な充電が可能です。付属のカラビナでバッグやベルトに簡単取り付けでき、持ち運びやすさも抜群です。

新生活セール割引率：15％オフ！

セール対象モデル：AirPods Pro 3モデル。

製品購入先：Amazon(https://amzn.asia/d/h5i8gHe)

■ESR Pulse フリックロック(TM)マグネットケース

ESR Pulse フリックロック(TM)マグネットケース(https://amzn.asia/d/3llIo5O)は、FlickLock(TM)マグネットロック機構に加え、750gの強力なマグネットでしっかりと蓋を閉じ、外出中の落下や紛失リスクを大幅に減少させます。片手で簡単に開閉でき、20,000回以上の使用に耐える高耐久性を備え、日常的に使いやすい設計です。MagSafe対応により、充電器との接続が安定し、ズレを防いでスムーズに充電が可能です。さらに、豊富なカラーバリエーションと付属のストラップで、好みに合わせたデザイン選択や持ち運びの便利さを提供します。

新生活セール割引率：15％オフ！

セール対象モデル：AirPods Pro 3モデル。

製品購入先：Amazon(https://amzn.asia/d/3llIo5O)

■ESR CryoBoost(R) 折りたたみ式 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）

ESR CryoBoost(R) 折りたたみ式 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQDKX7G)は、旅行や出張に最適なコンパクト設計で、3台のデバイスを同時に充電可能です。Qi2.2対応の25W高速ワイヤレス充電により、iPhone 16シリーズやApple Watch S10も短時間で充電でき、約30分で50％の充電が完了します。また、CryoBoost(R)冷却技術を搭載し、ファンのオン／オフ切替が可能で、夜間使用時も静音モードで快適に使用できます。付属の50W対応充電アダプターはMacBookの充電にも対応し、幅広いデバイスに対応しています。省スペース設計で、デスクや部屋をすっきりと保つことができます。

新生活セール割引率：15％オフ！

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQDKX7G)

■ESR CryoBoost(R) 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）

ESR CryoBoost 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM)は、卓上式3-in-1マグネット充電ステーションは、3台同時充電が可能な高性能モデルです。Qi2.2規格対応で合計25W出力、スマホを最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。Apple Watch充電はMFW認証取得で、iOSアップデート後も互換性を維持します。ESR独自のCryoBoost(R)冷却ファン技術により、充電時の温度上昇を最大3.6℃抑え、安全かつ効率的な充電を実現。充電速度はApple公式35Wケーブルと同等で、横置き・縦置き両対応、夜間は静音モードでファン停止が可能です。付属の50W充電アダプター使用でMacBook Airの充電も可能。iPhone 16シリーズやApple Watch S10を約30分で50％充電でき、バッテリー長寿命化にも寄与します。

新生活セール割引率：15％オフ！

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM)

■ESR OmniLock マグネット車載充電器（Qi2 25W、CryoBoost、エアコン吹き出し口）

ESR OmniLock マグネット車載充電器（Qi2 25W、CryoBoost、エアコン吹き出し口）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPFHTRBH)は、Qi2.2（25W）で高速充電が行え、ESR独自のCryoBoost(R)冷却技術を搭載し、冷却ファンで蓄熱を抑え、充電効率を最大限にキープし、バッテリー劣化を防いた高速ワイヤレス充電充電を可能にします。「Omni（全能）」という名前は、「柔軟に360度に調節可能」というコンセプトからネーミングされており、球状ヘッドとノブ式ロックで角度を自在に調整可能に。車種によって微妙に異なるフロントコンソールの高さや左右位置にも、OmniLock（360°）アームで柔軟に対応が可能です。

金属製フッククランプは頑丈で折れにくく、過締め防止構造とシリコンパッドで吹き出し口を保護します。球状ヘッドとノブ式ロックで角度を自在に調整可能です。また、32mmまで伸縮する取り付けフックにより、大半の車種のカーエアコンルーバーに取付けれます。

新生活セール割引率：15％オフ！

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPFHTRBH)

■ESR Flex キーボードケース（脱着式）

ESR Flex キーボードケース（脱着式）(https://amzn.asia/d/6syrHIe)は、iPadをノートパソコンのように活用できる多機能ケースです。最大の特徴は、磁石で簡単に着脱できるキーボード設計で、シーンに応じて使用スタイルを自在に切り替えられます。安定感のある三角形スタンドにより、65度と20度の角度調整が可能で、映画視聴や手書き作業など、用途に合わせて快適な作業環境を提供します。また、65％広くなったタッチパッドは、マルチタッチジェスチャーにも対応し、操作性が向上。軽量デザインながら、エアガード・コーナーによる耐衝撃設計で、iPadをしっかり保護します。

新生活セール割引率：15％オフ！

セール対象モデル：iPad Air 11、iPad 10/11 (A16)モデル。

製品購入先：Amazon(https://amzn.asia/d/6syrHIe)

■ESR Flip マグネットケース（スタイラスホルダー）

ESR Flip マグネットケース（スタイラスホルダー）(https://amzn.asia/d/0diIHQ4)は、5つの使用モードに対応した多機能ケースです。読書や動画視聴、執筆、FaceTime通話、冷蔵庫など、さまざまなシーンで活躍します。角度調整が可能な設計により、使用スタイルに合わせて最適な角度を提供し、快適な作業環境を実現します。安定性にも優れ、広い接地面を持つスタンド機構で、滑らずにしっかりと固定できます。さらに、Apple Pencil用のスタイラスホルダーが搭載されており、収納や充電が簡単で、いつでもスムーズに使用できます。

新生活セール割引率：20％オフ！

セール対象モデル：iPad Air 11、iPad Air 13モデル。

製品購入先：Amazon(https://amzn.asia/d/0diIHQ4)

■ESR Geo マグネットウォレットスタンド（Grip）

ESR Geo マグネットウォレットスタンド（Grip）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWZQM9KD)は、iPhone背面に装着して「財布・スタンド・グリップ・紛失防止タグ」を一体化できる多機能カードケースです。Apple公式の「探す」ネットワークにフル対応した位置情報トラッカーを内蔵し、置き忘れ時の通知や地図での追跡により紛失リスクを大幅に低減します。また、MagSafeより強力な磁力でしっかり固定され、1～3枚のカードを収納可能なウォレット部分は、ICカードなど磁気に弱いカードも安心して持ち運べる素材を採用しています。

新生活セール割引率：15％オフ！

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWZQM9KD)

■ESR Geo マグネットウォレットスタンド

ESR Geo マグネットウォレットスタンドは、iPhone背面に装着し、「カードケース・スタンド・スマホグリップ・紛失防止タグ」を一体化した多機能ウォレットです。Apple公式の「探す」に対応し、位置情報確認や置き忘れ通知が可能。強力なMagSafeで約1.5kgまでしっかり固定し、1～3枚のカード収納に対応します。多角度スタンドとグリップ機能により、動画視聴や通話を快適にしつつ、落下リスクも軽減。約1.5時間の充電で最大3か月使えるトラッキング機能を備え、コンパクトで安定感のあるデザインが特徴です。

新生活セール割引率：32％オフ！

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp//dp/B0FVFG9V6W)

詳細は、ESRの公式ウェブサイト(https://esrtech.jp/ja/)またはAmazonストア(https://www.amazon.co.jp/esr)でご確認ください。

あなたのライフスタイルをより豊かにするESRのアクセサリーを、ぜひお試しください。

■ESRについて

ESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は2009年に設立され、世界中で1億3000万人以上のユーザーに支持されるグローバルなテックブランドです。 「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向けの製品を生み出し続け、ハイテクをより使いやすくすることを使命としています。

・ 公式オンラインストア：https://esrtech.jp/ja/

・ Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/esr

・ 公式X（旧Twitter） ：https://x.com/ESRgearJp

・ 公式Instagram：https://www.instagram.com/esrgear.jp/

・ 公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@esrgear.jp

レビューサンプル、メディア関連のお問い合わせはnoriaki.yoshie@esrtech.comまでご連絡ください。