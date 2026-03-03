【新商品】スタイリッシュな静寂をまとう　ANC搭載ワイヤレスヘッドホン登場！【磁気研究所/HIDISC】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、同社が展開するブランド"HIDISC（ハイディスク）″より、「アクティブノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドホン」を公式サイト、全国のホームセンターや量販店にて発売いたします。（2026年2月上旬発売）

▼ご購入はこちらから

【ブラック】

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007708

楽天公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279890554/

【アイボリー】

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007709

楽天公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279890561/

【ブルー】

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007710

楽天公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279890578/

【ピンク】

直営サイト：https://flashstore.jp/view/item/000000007711

楽天公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279890585/(https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279890585/)

ANC（アクティブノイズキャンセル）搭載

内蔵マイクが周囲の音を検知し、逆位相の音を生成することでノイズを相殺します。電車の中やカフェなどの環境下でも、音楽や通話に集中して楽しむことができます。

また、ANCモードをオフにすることで、周囲の音を取り込むことができます。音楽や通話を楽しみつつ、電車のアナウンスや車の音などを逃さず聞くことができます。

高音質コーデックAACに対応

本製品はAAC（Advanced Audio Coding）という高音質コーデックに対応しております。SBC（Sub Band Codec…Bluetoothの標準コーデック）よりも低遅延かつ高音質であり、より臨場感のある音楽が楽しめます。

使いやすい4色展開

2025年5月より販売している「オープンイヤーイヤホン」と同じ、ブラック/アイボリー/ブルー/ピンクの4色展開。肌なじみの良いカラーを取り揃えました。

持ち運びやすい折りたたみ式

イヤーカップを回転させ、ヘッドホン全体をフラットに折り畳むことができます。持ち運びの際、首にかけるだけでなく、バッグの中に無理なく収納することができます。

◆製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/62_1_dc53083da889c54b756a01d816fb8e7f.jpg?v=202603031151 ]

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン

詳細を見る :https://www.mag-labo.com/

※営業目的のお電話、ご連絡は、運営に支障をきたすのでお控えください。