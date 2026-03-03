独自の空間サウンドに対応し最大約76時間再生のロングバッテリーハイブリッドノイズキャンセリング機能でより高い没入と静寂を提供するワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」新発売

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」を2026年3月13日（金）よりJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売いたします。

本モデルは、従来モデルから大幅に進化したリアルタイム補正機能付きノイズキャンセリングを新たに搭載し、さらにJBL空間サウンドに対応したことで、より没入感の高いリスニング体験を実現いたしました。40mm径ドライバーによる豊かな JBL Pure Bassサウンドに加え、Personi‑Fi 3.0による個々の聴覚特性に最適化されたサウンド調整も可能。さらに、2基のビームフォーミングマイクにより、オンライン会議や通話でもクリアな音声をお届けいたします。

加えて、最新のLEオーディオおよびAuracast(TM)レシーバーにも対応。最大76時間の連続再生※2が可能なほか、5分の充電で約5時間使用できる急速充電にも対応し、ストレスフリーにお使いいただけます。また、最大2台のBluetoothデバイスに同時接続ができるマルチポイント接続にも対応。専用アプリ「JBL Headphones」を使用することでEQ調整をはじめとした多彩なパーソナライズ設定を行うことができ、日常の使い勝手をさらに高めます。

デザイン面では、メタリック仕上げのヒンジやエンボスロゴを採用し、耐久性と高級感を両立。カラーバリエーションは、定番のブラックとホワイトに加え、ブルー、ラベンダーを揃えた全4色展開でライフスタイルやファッションに合わせてお選びいただけます。

製品のポイント

●人気のワイヤレスオーバーイヤーヘッドホンのアップグレードモデル

●JBL Pure Bassサウンドを実現する40mm径ダイナミックドライバー搭載

●リアルタイム補正機能付きノイズキャンセリングとJBL空間サウンドによる圧倒的没入感

●Personi-Fi 3.0で個別最適化された音質

●Bluetooth 6.0でLEオーディオ、Auracast(TM)レシーバーにも対応

●2基のビームフォーミングマイクでクリアな通話品質

●最大再生時間約76時間のロングバッテリーと急速充電5分で5時間再生※2を実現

●有線接続時はハイレゾ準拠

●定番のブラック・ホワイトに加え、ブルー、ラベンダーの4色をラインアップ

製品外観

▲ブラック▲ホワイト▲ブルー▲ラベンダー

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/524_1_eddc91cd0250e6f6aabde78525bce2f4.jpg?v=202603031151 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得しました。

※2充電・再生時間は使用環境により異なります。

発売記念キャンペーン

期間内に対象店舗にて「Tune 780NC」を予約注文いただくことで、JBLロゴ入りヘッドホンスタンドなどをプレゼントいたします。

【予約キャンペーン】

■期間：2026年3月3日（火）～3月12日（木）予約分まで

■内容：

・JBLオンラインストアで、「Tune 780NC」1個の予約につきJBLロゴ入りヘッドホンスタンドを1台プレゼント

・Amazon店で、15%分のポイントを付与

・楽天市場店とYahoo!店で15%分のポイントを付与、さらに「Tune 780NC」1個の予約につきJBLロゴ入りヘッドホンスタンドを1台プレゼント

■キャンペーン対象店舗

・JBLオンラインストア https://jp.jbl.com/TUNE780NC.html

・Amazon JBL公式ストア https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLYZ42B3

・JBL楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/jblstore/tune-780nc/

・JBL Yahoo!店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/tune-780nc.html

※ヘッドホンスタンドは、商品同梱にて発送予定です。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61