新宿クレープ専門店「This is Crepe」でimakoが使えるようになりました！

株式会示imako（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田真衣）が運営するカフェ混雑情報マップ「imako（いまこ）」は、新宿御苑のフレンチクレープ専門店「This is Crepe」（東京都新宿区新宿）において、マップ上から気になるカフェの空き状況をお店に確認できるサービス「直前席キープ」の導入を開始したことをお知らせいたします。

「直前席キープ」とは？

「直前席キープ」は、「今からカフェに行きたい」と思ったその瞬間に、imakoのアプリ上からお店を選び、ボタンひとつでお店の“今”がわかるサービスです。空いていればそのまま15分間席をキープ。満席でも、お店の現在の状況（満席・数組待ち・行列など）が届くので、行く前にお店の“今”がわかり、無駄足を防げます。

ご利用の流れ

導入店舗のご紹介This is Crepe（ディスイズクレープ）

新宿御苑前駅から徒歩2分に位置するフレンチクレープ専門店。「“世界一”の生地を」を掛け声に、本場フランスの小麦粉と最高級バター「エシレ」を使用したこだわりのクレープを提供しています。レモンの香りと酸味が加わる「レモンシュガーバター」が看板メニュー。クレープとのペアリングを追求したスペシャルティコーヒー（エチオピア産・ケニア産）も人気で、素材にこだわる大人のためのクレープ体験が楽しめます。

- 店舗名:This is Crepe（ディスイズクレープ）- 住所:東京都新宿区新宿 2-7-1 不二川ビル 1F- アクセス:東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」1番出口徒歩2分／「新宿三丁目駅」C4出口徒歩4分- 営業時間:火・水・金・土 10:00～15:30（16:00完全閉店）／日 10:00～21:00（21:30完全閉店）- 定休日:月曜日・木曜日- 特徴:フランス産小麦粉×エシレバターの本格クレープ専門店- Instagram:@thisiscrepe(https://www.instagram.com/thisiscrepe/)

導入の背景

新宿御苑前エリアは、新宿御苑への散歩帰りや休日のお出かけでカフェを利用する方が多く、人気店は混雑しやすいエリアです。また、席数も3席ほどと限られており、せっかく足を運んだのに満席で入れなかったという状況は、お客様にとって大きな機会損失となります。

imakoの「直前席キープ」を導入することで、ユーザーは行く前にお店の“今”を確認でき、満席でわざわざ足を運ぶことを防げます。空いていればそのまま席をキープできるため、短い営業時間の中でも確実にお店を楽しめます。店舗側にとっても、空席時間の有効活用や新規顧客の獲得につながる仕組みです。

imako（いまこ）について

imakoは、都内主要エリア5,000店舗以上のカフェ混雑情報をリアルタイムで掲載するカフェ混雑情報マップです。「直前席キープ」は、「今から確実に入りたい」ユーザーと「空席時間を有効活用したい」店舗をつなぐ新しいカフェ体験を提供しています。登録不要・利用無料で、どなたでもすぐにご利用いただけます。

会社概要

- imakoサービス：https://app.imakoapp.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=thisiscrape(https://app.imakoapp.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=thisiscrape)- 直前席キープ対応店舗一覧：https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?utm_source=prtimes&utm_medium=thisiscrape(https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?utm_source=prtimes&utm_medium=thisiscrape)- 会社名:株式会示imako- 所在地:東京都渋谷区神泉町10番15号 アネックス神泉301- 代表取締役:浜田真衣- 設立:2024年3月28日- 事業内容:カフェ混雑情報プラットフォーム「imako」の企画・開発・運営- Webサイト:https://imakoapp.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=thisiscrape(https://imakoapp.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=thisiscrape)

■ 加盟店募集について

