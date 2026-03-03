【Makuake3.2億円達成】4Kレーザープロジェクターブランド「Valeiron」が国内展開を本格化

Elevation Technology Partners LLC.

超短焦点プロジェクターを展開するAWOL Vision（本社：米国フロリダ州デルレイビーチ、代表：Andy Zhao）は、長焦点モデルを展開するサブブランド「Valerion（ヴァレリオン）」より、4Kレーザープロジェクターのフラッグシップモデル「VisionMaster Max」のMakuakeプロジェクトにおいて、応援購入総額3.2億円・支援者数698名を達成し、無事終了いたしました。

本プロジェクトは、多くの皆さまからの温かいご支援とご声援に支えられ、この成果を実現することができました。心より感謝申し上げます。また、リビングハウス、Spazio Edra TOKYO AOYAMA、Embankment Coffeeの皆様には、展示および体験機会のご提供にご協力いただきました。併せて御礼申し上げます。



本プロジェクトにて「VisionMaster Max」をご購入いただけなかったお客様に向け、Valerionの主力モデルである「VisionMaster」シリーズ（※Maxを除く）および「StreamMaster」シリーズを対象とした、期間限定キャンペーンを実施いたします。その後、Valerionブランドは日本市場における本格展開フェーズへ移行し、「VisionMaster Max」は2026年4月以降、公式サイトをはじめ、Amazon.co.jp、楽天市場など複数のオンライン販売チャネルにて一般販売を開始する予定です。

本キャンペーンでは、対象製品を特別価格にてご提供いたします。

・Amazon：2026年3月3日（火）～3月9日（月）

・楽天市場：2026年3月4日（水）～3月10日（火）

【対象製品】

VisionMaster Pro2

・明るさ：3000 ISOルーメン

・光学ズーム：0.9-1.5:1（対応）

・コントラスト比（EBL）：15000:1

・ネイティブコントラスト比：4000:1

・販売ページ：

Amazon.co.jp 製品ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=pro2%2Bdgs)

楽天市場 製品ページ(https://item.rakuten.co.jp/safescan/pro2/)

VisionMaster Pro

・明るさ：2500 ISOルーメン

・光学ズーム：0.9-1.5:1（対応）

・コントラスト比（EBL）：15000:1

・ネイティブコントラスト比：3000:1

・販売ページ：

Amazon.co.jp 製品ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=pro%2Bcmb)

楽天市場 製品ページ(https://item.rakuten.co.jp/safescan/pro2/)

【共通仕様（Pro2 / Pro）】

・光源：RGBレーザー（REC2020 110％カバー）

・解像度：4K UHD（最大300インチ対応）

・対応フォーマット：IMAX Enhanced / Dolby Vision / HDR10+ / Active 3D / 24fps・48fps / Dynamic Tone Mapping

・オーディオ：内蔵12Wスピーカー ×2

・チップセット：AI-SoC MT9618（4GB RAM / 128GB eMMC）

・OS：Google TV

・入力遅延：

4ms（1080p / 240Hz）

8ms（1080p / 120Hz）

15ms（4K / 60Hz）

・ワイヤレス接続：AirPlay / Chromecast / Miracast

・スマートホーム連携：Google Home / Apple HomeKit / Control4

【Amazon限定2つの特典】

「VisionMaster Pro2(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=pro2%2Bdgs)」または「VisionMaster Pro(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=pro%2Bcmb)」をご購入のお客様へ、期間限定で特別な2つの特典をご用意しております。

■特典１.

本体に適用される特別追加割引

■特典２.

下記よりお好みのスタンド／マウントを1点プレゼント

・天井取付マウント（24,800円・税込）

・デスクトップジンバルスタンド（22,800円・税込）

・ウォールナットフロアスタンド（49,800円・税込）

【AWOL Vision概要】

AWOL Visionは2020年に設立された、映像・音響ソリューションを手がけるプロジェクターブランドです。超短焦点プロジェクターで市場を切り拓き、2024年には長焦点プロジェクターに特化した新ブランド「Valerion」を展開。

RGBレーザープロジェクターを中核技術とし、卓越した画質と鮮明さ、圧倒的な没入感を備えた投写技術によって、ホームシアター体験の新たな基準を提示しています。

本社は米国フロリダ州デルレイビーチに所在します。

公式サイト：https://awolvision.jp/

【Valerion 概要】

Valerionは、先進的なRGBレーザー技術と精密設計されたレンズシステムにより、“究極のシネマ体験”を提供するホームシネマ用プロジェクターのリーディングブランドです。長焦点（ロングスロー）プロジェクターシリーズ「VisionMaster」は、ホームシアターの革新における新たな基準を打ち立てています。

Valerionは、AWOL Visionのプレミアム・サブブランドです。

公式サイト：https://www.valerion.com/jp