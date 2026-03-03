マツダがGHG排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」を導入

株式会社ゼロボード

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社ゼロボード（東京都港区、代表取締役：渡慶次道隆、以下 当社）は、マツダ株式会社（広島県安芸郡、代表取締役社長兼CEO：毛籠 勝弘、以下 マツダ）が、GHG（温室効果ガス）排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」を導入することをお知らせします。

マツダは、2050年のサプライチェーン全体におけるカーボンニュートラル（以下、CN）を目指しており、パートナーや地域と共に取り組んでいます。その目標に向けて、2035年にグローバル自社工場でのCNに挑戦しています。その中で、事業活動に伴うGHG排出量の把握・削減や、透明性の高い情報開示を重要なテーマとして位置づけています。

日本国内では、SSBJによるサステナビリティ情報開示基準の適用が2026年4月から始まるなど、企業に求められる開示要件が新たな段階に入っています。加えて、海外においても各国・地域で排出量情報の法定開示が進む中、グローバルに事業を展開する自動車OEMにとって、排出量算定および開示の高度化は、避けて通れない重要なテーマとなっています。

こうした背景を踏まえ、マツダは排出量情報開示に関する規制を見据え、日本国内のSSBJ対応に加え、海外子会社・海外法人を含むグローバルでの法定開示への対応を進めるため、「Zeroboard」を導入します。

本導入により、マツダはScope 1,2の排出量に加え、原材料調達から生産、物流、使用、廃棄に至るまでのライフサイクル全体を対象としたScope 3排出量の算定を「Zeroboard」上で実施します。これにより、グローバルで一貫性のあるデータ管理および可視化を行っていく予定です。

また当社は、「Zeroboard」の提供以外にも、算定プロセスの設計・運用支援、中長期的な削減目標の設定、国内外ステークホルダーに向けた開示対応に関する助言など、専門的知見を活かした支援を通じて、マツダのサステナビリティ経営の高度化に貢献してまいります。

マツダ株式会社 カーボンニュートラル・資源循環戦略部 部長 深川健氏のコメント

当社は、持続可能なモビリティ社会の実現に向け、事業活動全体でGHG排出量の可視化と削減に取り組んでいます。今回「Zeroboard」を導入することで、グローバルで一貫したデータ管理と効率的な算定プロセスを実現できると期待しています。また、国内のSSBJ基準だけでなく、各国の法定開示に柔軟に対応できる点も高く評価しています。今後は同プラットフォームを活用し、より透明性の高い情報開示と、サプライチェーン全体を通じた環境負荷低減をさらに推進していきます。

マツダ株式会社について

社名：マツダ株式会社｜Mazda Motor Corporation（https://www.mazda.co.jp/）

所在地：広島県安芸郡府中町新地3番1号

代表者：代表取締役社長兼CEO 毛籠 勝弘

創立：1920年1月30日

事業内容：乗用車の製造、乗用車・トラックの販売など

会社概要

社名：株式会社ゼロボード｜Zeroboard Inc.（https://www.zeroboard.jp/）

所在地：東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者：代表取締役 渡慶次道隆

設立：2021年8月24日

事業内容：ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供／サステナビリティ経営に関するコンサルティング／ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG（温室効果ガス）排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- バイヤーからサプライヤーに対するSAQ（Self-Assessment Questionnaire・自己評価アンケート）の収集・管理を効率化するクラウドサービス「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

