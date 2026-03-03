MSI、GeForce RTX(TM) 5070を搭載したグラフィックスカード2製品を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用し、最新のRTコアやTensorコア、ストリーミングマルチプロセッサーを備えた新世代GPUであるGeForce RTX(TM) 5070搭載した「GeForce RTX(TM) 5070 12G World of Warcraft(R) MIDNIGHT LIGHT EDITION OC」と「GeForce RTX(TM) 5070 12G World of Warcraft(R) MIDNIGHT VOID EDITION OC」を2026年3月3日（火）AM 8時より数量限定で発売いたします。

【GeForce RTX(TM) 5070 12G World of Warcraft(R) MIDNIGHT LIGHT EDITION OC】

本製品は、新世代のMSIオリジナルファンである「STORMFORCEファン」や進化した「エアフローコントロール」ヒートシンクといった最新の冷却技術を採用し、前世代から進化した「TRI FROZR 4」冷却クーラーを搭載しています。冷却性能と静音性を高いレベルで実現しGPUの性能を十分に発揮できるMSIを代表するグラフィックスカードとしてふさわしい性能を備えたシリーズとなっています。グラフィックスカード本体やパッケージがWorld of Warcraft(R)のLIGHTをイメージしたデザインになっています。

【GeForce RTX(TM) 5070 12G World of Warcraft(R) MIDNIGHT LIGHT EDITION OCの主な特徴】

- Blackwellアーキテクチャ採用の GeForce RTX(TM) 5070を搭載- STORMFORCEファンと独自ヒートシンクで高冷却と静音性を備えた「TRI FROZR 4」冷却クーラー- カードに搭載されたRGB LEDでパソコンを鮮やかにドレスアップ- World of Warcraft(R)をモチーフにした限定デザインのLIGHTエディション

【製品仕様】

■ GeForce RTX(TM) 5070 12G World of Warcraft(R) MIDNIGHT LIGHT EDITION OC

https://jp.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5070-12G-World-of-Warcraft-MIDNIGHT-LIGHT-EDITION-OC

【GeForce RTX(TM) 5070 12G World of Warcraft(R) MIDNIGHT VOID EDITION OC】

本製品は、新世代のMSIオリジナルファンである「STORMFORCEファン」や進化した「エアフローコントロール」ヒートシンクといった最新の冷却技術を採用し、前世代から進化した「TRI FROZR 4」冷却クーラーを搭載しています。冷却性能と静音性を高いレベルで実現しGPUの性能を十分に発揮できるMSIを代表するグラフィックスカードとしてふさわしい性能を備えたシリーズとなっています。グラフィックスカード本体やパッケージがWorld of Warcraft(R)のVOIDをイメージしたデザインになっています。

【GeForce RTX(TM) 5070 12G World of Warcraft(R) MIDNIGHT LIGHT EDITION OCの主な特徴】

- Blackwellアーキテクチャ採用の GeForce RTX(TM) 5070を搭載- STORMFORCEファンと独自ヒートシンクで高冷却と静音性を備えた「TRI FROZR 4」冷却クーラー- カードに搭載されたRGB LEDでパソコンを鮮やかにドレスアップ- World of Warcraft(R)をモチーフにした限定デザインのVOIDエディション

【製品仕様】

■ GeForce RTX(TM) 5070 12G World of Warcraft(R) MIDNIGHT VOID EDITION OC

https://jp.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5070-12G-World-of-Warcraft-MIDNIGHT-VOID-EDITION-OC

※MSI製グラフィックスカードの保証期間について

GeForce RTX(TM) 50 シリーズ搭載のグラフィックスカードより、保証期間が2年間に延長されました。対象の製品は、正規代理店の製品保証シールが貼られた新品グラフィックスカードが対象です。

※対象グラフィックスカードでも、保証対象外の行為を行ったグラフィックスカードは対象外となります。詳細は、正規代理店のサポート窓口にお問い合わせください。

■BCN AWARD 2026「グラフィックボード」部門No.1受賞

MSIは、POSデータに基づいてNo.1メーカーを讃えるBCN AWARDの「グラフィックボード」部門において、最優秀賞を受賞致しました。

BCN AWARDとは、全国の家電量販店などから集計している実売データ（POSデータ）をもとに、部門（ジャンル）ごとに年間販売数量1位の企業を表彰する制度です。

（https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=214）

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

