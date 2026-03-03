中古iPhone・スマホ買取サービス「iPhone買取市場」、機種別の買取価格ページを全面リニューアル

iput株式会社

中古iPhone・スマートフォン買取サービス「iPhone買取市場」（https://iphonekaitori.jp）は、2026年3月、「機種名 買取」をテーマとした機種別買取価格ページを全面リニューアルしました。従来は他社との買取価格比較表を中心としたコンテンツ構成でしたが、今回のリニューアルでは自社の買取価格 早見表をメインコンテンツとして設置。容量別・状態別の価格を直感的に把握できる設計とし、他社比較表も引き続き掲載することでユーザーの「自分のiPhoneがいくらで売れるか」をワンストップで解決するページに刷新しました。

■ 1. リニューアルの背景

「iPhone 15 Pro 買取」「iPhone 16 買取相場」など、機種名を含む検索クエリはiPhoneを売却しようとするユーザーが最初に行う検索として非常に多く、検索意図は明確に「自分の機種の買取価格を今すぐ知りたい」というものです。

しかし従来の機種別ページは、他社との価格比較表が主体であったため、「iPhone買取市場自体がいくらで買い取るのか」が伝わりにくい構成になっていました。ユーザーが本当に必要としている情報--自社の具体的な買取価格--を最前面に出すことで、情報の取得から売却申し込みまでの導線を最短化することを目的として今回のリニューアルを実施しました。

■ 2. 主な改善点

１. 自社の買取価格 早見表をメインコンテンツに設置

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49934/table/49_1_801786fcb2aa76531d7a8a32d5db3317.jpg?v=202603031151 ]

リニューアル後のページでは、iPhone買取市場自身の買取価格を容量別・状態別に整理した早見表をページ最上部に設置しました。128GB・256GB・512GB・1TB・2TBなど、各容量について、美品・傷あり・画面割れといった状態区分ごとの価格を一目で比較できます。ユーザーは自分の端末のスペックに合わせて即座に査定目安を把握できるようになっています。

２. 他社比較表も継続掲載--自社価格と他社価格を同一ページで比較可能

自社の早見表を新設しながらも、他社との買取価格比較表はページ内に継続掲載しています。「業界全体の相場観」と「iPhone買取市場の具体的な価格」の両方を同一ページで確認できることで、ユーザーは横断比較の手間なく最適な売却判断ができます。

３. 価格表から直接・仮査定申し込みへ--申し込みまでゼロステップ

自社価格早見表の直下に仮査定申し込みボタンを配置しました。価格を確認した直後にそのまま申し込みに進める導線を実現し、ページ離脱・機会損失を最小化する設計としています。

■ 3. 対応機種・ページ一覧

iPhone 7からiPhone 17シリーズまで、全機種の買取ページに順次展開しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49934/table/49_2_50967be829e749f6dc015f753affad61.jpg?v=202603031151 ]

【参考ページ：iPhone 15 Pro 買取】https://iphonekaitori.jp/iphone15pro/

iPhone 15 Proの容量別・状態別買取価格早見表、他社比較表、仮査定申し込みボタンを掲載。

■ 4. iPhone買取市場について

iPhone・中古スマートフォンの買取店舗情報を全国規模で収集・比較するポータルサイト。地域・駅名・都道府県から買取店を検索でき、宅配買取のオンライン査定にも全国対応。今回の機種別ページリニューアルにより、機種名で検索したユーザーが自社価格の確認から売却申し込みまでを最短ルートで完結できる環境を整備しました。

サービス名：iPhone買取市場

URL：https://iphonekaitori.jp

リニューアル公開日：2026年3月