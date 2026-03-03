アセンド、物流業界変革を加速させる「4PL事業」を開始

アセンド株式会社

物流DXを推進するアセンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：日下 瑞貴、以下「当社」）は、2026年3月より、「4PL（フォース・パーティ・ロジスティクス）事業」を新たに開始いたします。本事業では、当社が創業以来、中央省庁・荷主企業等に対して提供してきた業界全体を俯瞰した戦略提案の実績と、グループ化した3PL企業の物流設計力・ノウハウを強みとして、荷主企業の物流業務をサプライチェーン全体の最適化に向けた戦略策定から包括的に受託します。当社は本事業を通じて、構造的な課題を抱える物流産業の変革に貢献してまいります。

4PL事業開始の背景

経済を支えるインフラとして欠かせない存在である物流産業。しかし、2030年には約3分の1の荷物が運べなくなり、経済損失が10兆円にも上るとの予測が示されるなど、深刻な危機に直面しています。

こうした状況を受け、物流業界を規定する主要な法改正が行われ、輸送を担ってきた運送事業者だけでなく、荷動きの起点となる荷主企業（メーカー、商社、小売など、ものを製造・流通・販売する主体）も一体となって、物流の持続性向上に取り組む流れが生まれています。そのなかで、荷主をはじめとする各プレーヤーのパートナーとして、サプライチェーン全体を俯瞰しながら全体最適の戦略を描き、各主体間のマネジメントを担う存在、即ち4PL（フォース・パーティ・ロジスティクス）の重要性が高まっています。

こうした社会的要請を背景に、当社はこのたび4PL事業を開始いたします。

事業の概要

従来より、荷主企業に代わり第三者の物流専門業者が倉庫管理・輸送・在庫管理等を包括的に受託する「3PL（サード・パーティ・ロジスティクス）」という機能が存在し、物流の実行機能を中心に担ってきました。これに対し「4PL（フォース・パーティ・ロジスティクス）」は、サプライチェーン全体を俯瞰して最適化戦略を策定し、複数のプレーヤーを統合的にマネジメントする機能を指します。当社はこのたび、この4PL事業を新たに展開してまいります。

提供開始月：2026年3月

対象顧客：製造業、卸業、小売業等の荷主企業

本事業における当社の強み

1．業界全体を俯瞰した豊富な戦略提案の実績

当社は創業以来、行政・業界団体・荷主企業等を対象にコンサルティング事業を展開してきました。政治・行政・業界団体と連携しながら業界全体のあるべきルールを提言するとともに、DXに関する普及啓発活動を通じてマーケット自体の底上げを図ってきました。あわせて、DX戦略の策定や物流拠点計画の立案など、物流における計画系・上流工程の知見と実行力を着実に蓄積しています。

2．エイチ・エルの有する機動力・調整力

2025年12月、当社は北海道を拠点に、3PL事業やVMIサービスを展開する株式会社エイチ・エルを事業承継いたしました。

当社は「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える。」をミッションに掲げ、物流という巨大産業の変革を目指してきました。その第一弾として、課題の根深い運送事業者のDXを通じた業務効率化・経営改善の支援に取り組んでまいりました。

しかし、物流業界の構造的な課題を本質的に解決するには、運送事業者へのアプローチだけでは限界があります。卸・荷主企業を含めた上流工程まで一体的に課題解決に取り組むことが不可欠と考え、このたび3PL機能やSCMノウハウを持つ企業をグループに迎え、その第一歩を踏み出しました。

この度の事業承継に際して、対象会社前代表の倉光氏と弊社代表対談記事を公開しております。こちらも併せてご覧ください。

今後の展望

トップ対談記事はこちら :https://note.ascendlogi.co.jp/n/nb6228d32c9c8note│テクノロジー×ルールメイキングで新時代の物流を創り出す

今後は、HL社が保有する食品製造業を中心としたノウハウを水平展開し、より多くの領域で4PL機能を担っていくことを目指します。あわせて、当社が開発・提供する運送事業者向け業務基幹システム「ロジックス」のデータ基盤を活用することで、需給逼迫が続く輸送領域における設計・実手配の機能強化を図ってまいります。

代表メッセージ

アセンド株式会社 代表取締役社長 日下瑞貴

創業来取り組んできた運送業のDXに加え、北海道で長年3PLの実績を積んできたエイチ・エル社を仲間に迎えたことで、私たちの取り組み領域は今後「点」から「面」へと広がってまいります。

4PL事業への進出は、ノウハウ・実行力・データ基盤を有する当社だからこそできる「実行力のある全体最適」への挑戦となります。

荷主と運送事業者が相互に恩恵を享受できる、新しい物流のスタンダードを構築する。今回の事業開始が、日本の物流変革にとって大きな一歩となるよう邁進してまいります。

セミナーのご案内

「CLO・取適法だけじゃない！製造業の物流/営業/調達が、いますぐやるべき物流改善」

取適法、CLO設置の義務化など、法制度や、コスト環境も激動する現在。製造業の物流管理部門（物流部、営業部、調達部等）はどう対応すべきか、具体的な対応方法や、改善事例を実務視点でお話するウェビナーです。

■登壇者のご紹介

アセンド株式会社 物流改善コンサルタント 手塚裕亮

日野自動車、パイオニアにて製造、生産技術、調達／購買、通関、工場立ち上げおよび経営、システム設計と多岐に渡り経験を積む。 製造業専門コンサルタントを経て 2016年ラクスル株式会社に参画し、SCM部長、執行役員印刷事業部長を歴任。その後同社のTVCM事業であるノバセル事業にて経営企画部長兼SaaS事業部長を担う。2026年よりアセンド入社。事業開発を担当。

当社について

「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。

「運送事業者の理想の経営を実現」を志向し車両台数規模を問わず運送事業者が手軽に業務効率化・経営DXができる運送管理システム「ロジックス」を提供する傍ら、国土交通省をはじめとした関連省庁の物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と草の根の双方から物流業界のDXを支援。

代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）理事、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓蒙・発展活動に尽力。

2025年11月には、シリーズBラウンドで11億円の資金調達を実施し、累計調達額は18億円に到達。「ロジックス」を起点としながら、運送事業者・荷主企業・協力会社を横断してつなぐ新たな物流ネットワーク基盤の構築、サプライチェーン全体の変革を見据えた新規事業展開を目指す。

会社情報

本社所在地：東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19 田中保全ビル3階

代表者：代表取締役社長 日下瑞貴

設立：2020年3月

資本金：14億2,389万円（資本準備金等含む）

社員数：43名 ※2026年1月時点

事業内容：運送管理システム ロジックス（LogiX）開発・提供、物流コンサルティングサービス

