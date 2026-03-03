せいろ人気の裏で見えた“火加減と手間”の壁タイパ時代の新定番、電気スチーマーという選択

■背景：健康志向と「せいろ」人気の高まり。一方で課題は「火加減と手間」

近年、油を使わず、食材の栄養を逃しにくい「蒸し料理」が、健康志向の高まりとともに再注目されています。特にSNSを中心に「せいろ」を使った食卓が人気を集めている一方で、

・火加減の調整が難しい

・コンロを長時間占領してしまう

・忙しい平日は出し入れや後片付けが負担になる

といった声も少なくありません。

共働き世帯の増加や、育児と仕事の両立が当たり前となったいま、「調理の時短」だけでなく、「調理中に何ができるか」というタイムパフォーマンス（タイパ）が、キッチン家電選びの新たな基準になっています。高級キッチン家電・用品を展開する北鼎日本株式会社は、こうした健康志向の高まりと「せいろブーム」を背景に、BUYDEEMのマルチファンクション電気スチーマーを活用した公式レシピコンテンツを大幅に拡充いたしました。火を使わず、セットして待つだけの“ほったらかし蒸し調理”は、忙しい現代人の時間を創出し、食生活の改善とQOL（生活の質）の向上を同時に実現します。

■せいろ人気の今、あらためて見えてきた“最大の違い”と長時間でも任せられる安全設計

せいろと電気スチーマーの最大の違いは、「蒸すこと」ではなく、調理後から次の調理までを含めた段取りの軽さと、目を離せる安心感にあります。BUYDEEMの電気スチーマーは、耐熱容器を使い分けることで、本体や内鍋を洗わず容器を入れ替えるだけでそのまま連続調理が可能。

さらに、調理後は容器ごと冷蔵庫へ入れて作り置きができ、「作る→移す→洗う」という手間を大幅に省けます。洗い物と段取りの負担を減らせる点こそが、せいろとの決定的な違いです。

また、安全面でも“ほったらかし調理”を支える設計を採用しています。

- 蒸気量を自動制御する省エネ設計、最大水量で2時間以上の連続運転が可能- 水切れ時は自動停止＋お知らせ音- 専用給水口から簡単に給水

長時間調理でも安心して任せられることも、電気スチーマーならではの大きなメリットです。

■「セットして待つだけ」現代のタイパ需要に応える電気スチーマーの価値

牛すね肉とろとろワイン蒸し（調理時間90分）心が温まるスペアリブの薬膳蒸し（調理時間90分）

BUYDEEMのマルチファンクション電気スチーマーは、水と食材をセットしてタイマーを回すだけで調理が完結します。

■利用シーンで見る、電気スチーマーが生む“新しい調理習慣”

- 圧倒的な「ほったらかし」性能： 火を使わないため、調理中にその場を離れて他の家事や育児、デスクワークが可能です。- 失敗のない再現性： 世界最高水準の電気制御技術による安定した蒸気供給により、誰でも「しっとり・ふっくら」とした仕上がりを実現します。- 「同時調理」で効率アップ： スチーマーに専用のセラミック容器（別売）やせいろ(18cm)などの耐熱容器をセットすれば、メインと副菜、あるいは「今夜のおかず」と「明日の作り置き」を同時に調理できます。- 「予約機能」で帰宅後すぐに熱々を： 朝や外出前に食材をセットしておけば、最大18時間の予約タイマー機能により、帰宅時間に合わせて調理を完了させることができます。火を使わない電気スチーマーだからこそ、安心してお出かけ中の「予約調理」が可能です。せいろ（18cm）と耐熱ガラス容器BUYDEEMセラミック容器（別売公式サイト限定）

BUYDEEMの電気スチーマーは、「蒸す家電」ではなく、家事の段取りそのものを変える調理家電として支持を集めています。

１. 朝のお弁当作り

― 火を使わず、並べてセットするだけ

朝は一分一秒が貴重な時間。前日の夜に下ごしらえしておいた食材が入った耐熱容器を冷蔵庫から取り出し、ブロッコリーやにんじんをさっと切って、卵と一緒にスチームラックに並べてセットするだけ。コンロを使わず、主菜と副菜を同時に調理できます。

２. 共働き家庭・保育園お迎え後の夕方に

― “ほったらかし”が心の余裕を生む

仕事終わりに子どもを迎えに行き、帰宅後すぐに夕食準備。電気スチーマーなら、材料をセットしたら調理中は完全に手が空くため、

・スープをもう一品用意する

・お風呂の準備をする

・子どもと少し会話する

といった時間を同時に確保できます。

３. 友人家族を招くホームパーティー

― “一緒に過ごす時間”を削らない調理スタイル

来客時は、料理のためにキッチンに立ち続けてしまい、せっかくの団らん時間を逃してしまうことも少なくありません。電気スチーマーなら、食卓で会話をしながら、次の一品を同時進行で調理できます。

■プロが提案する「心と体が喜ぶ」新レシピラインナップ

BUYDEEM電気スチーマーは、単なる調理道具ではなく、忙しい毎日の中で“どの時間を、どう使えるようになるか”までをデザインする存在。今回のレシピ拡充は、調理そのものを楽にするだけでなく、暮らし方そのものをアップデートする新しいライフスタイル提案です。

- 管理栄養士監修：育児世代を救う「親子が笑顔になるセットメニュー」「自分の食事は後回しになりがち」な育児中のママ・パパのために開発されました。- 1回で2役、同時調理： 同じ食材（鶏肉や根菜など）を使いながら、大人のメインディッシュと、柔らかく消化の良い離乳食・幼児食を同時に仕上げる画期的なメソッド。- 栄養を逃さない食育： 蒸し調理は水溶性ビタミンの流出が少なく、素材本来の甘みが引き出されます。調味料を最小限に抑えたいお子様の食生活に、安心を届けます。

メニュー例：

【離乳食初期～】さつまいもとリンゴの蒸しコンポート＆ペースト【離乳食完了期】ふわとろ蒸し親子丼＆鶏肉と玉ねぎのとろとろ煮- 料理家Hirochi監修：食卓を彩る「おもてなしメニュー」電気スチーマーならではの安定した温度と蒸気コントロールによる高い再現性を活かし、食材の火入れや仕上がりにばらつきが出やすい本格メニューも、誰でも失敗なく仕上げることができます。せいろ料理の定番イメージにとどまらず、肉や魚介、豆や野菜を使った奥行きのある味わいと美しい仕上がりの“真の蒸し料理”を、特別な技術なしで実現。ゲストを招く日にも、自信を持って食卓に出せる一皿を、手軽に用意できる新しい蒸し料理のスタイルを提案します。

メニュー例：

■利用者から寄せられた「生活の変化」：キッチンに生まれる新しいゆとり

五目豆のガランティーヌ台湾風海鮮蒸し混ぜそば

愛用者の皆様から寄せられた「電気スチーマーがあることで、日々の暮らしがこう変わった」という数多くのポジティブな反響がありました。

- 【タイパと心のゆとり】 「火加減を気にせず、ボタンを押した後は子供の宿題を見たり自分の時間を持てるようになりました。この心のゆとりが、日々のQOLを底上げしてくれていると感じます」（30代・共働き）- 【キッチン効率の最大化】 「コンロを占領しないので、汁物を作りながらメインを蒸せます。夏場のキッチンが暑くならないのも嬉しい発見でした」（40代・主婦）- 【食育と健康】 「栄養士さんのレシピのおかげで、子供が野菜本来の甘みに目覚め、パクパク食べてくれるようになりました」（30代・子育て世帯）

なお、今回のレシピ拡充公開にあわせ、BUYDEEMマルチファンクション電気スチーマーは、3月3日より各主要ECモールで実施される新生活応援企画の対象商品として展開されます。新生活や生活リズムの見直しをきっかけに、蒸し調理を取り入れたい方にも、検討しやすいタイミングとなっています。

BUYDEEMのミッションと未来への挑戦

30年以上の経験と技術を結集したBUYDEEMは、「一日三食、四季の人生」という理念に基づいて製品を開発しています。このマルチファンクション電気スチーマーもその一環として、消費者に健康で美味しい食を毎日提供し続けます。日本市場でも多くの家庭に信頼され、愛用されているBUYDEEMは、今後もさらなる革新を追求し、家族の笑顔と健康を支える存在であり続けます。