訪日客向けEC「YOKOSO」、新富士駅に免税受取拠点を開設

株式会社東忠DXSS（本社：東京都千代田区）は、訪日外国人が来日前に商品をオンラインで購入し、日本各地の観光地や駅・空港で免税受取ができるECサイト「YOKOSO」を展開致します。

本サービスは、初期フェーズとして中国・台湾からの訪日旅行者を主要ターゲットに開始し、年内には韓国・香港・東南アジア圏への対応拡大を予定しております。

このたび静岡県富士市のコワーキングスペース「WORX新富士」が免税受取拠点として開設致しました。これにより、富士山観光客がオンラインで購入した商品を現地でスムーズに免税で受け取ることが可能となります。

なお、本サービスの正式ローンチは4月1日を予定しております。

◆ 背景

2026年11月から導入されるリファンド型免税制度では、購入場所ではなく受取導線が重要になると考えられています。

新富士駅には富士山登山を目的とした多くの観光客が訪れますが、登山が主目的となるため地域内での購買や消費に繋がりにくいという課題がありました。

YOKOSOはこの課題に対し、旅の途中でも手ぶらで購入できるECと、現地で受け取れる免税の仕組みを組み合わせることで、

観光体験の中に自然に“買い物”が組み込まれる環境を提供します。

登山や観光を楽しみながらオンラインで商品を選び、移動導線上で受け取ることにより、

観光は「訪れるだけ」から「体験し、持ち帰る」ものへと変化します。

本取り組みにより新富士駅は、単なる通過拠点ではなく、観光と消費が結びつく“旅のハブ”としての役割を担うことを目指します。

YOKOSOは今後、駅・空港・観光施設など、移動導線上の拠点を活用し、旅の中で自然に購買が生まれる仕組みの展開を進めて参ります。

◆ 拠点概要

名称：WORX新富士

所在地：新富士駅構内

運営企業：株式会社JOINX

ホームページ：https://joinx.net/

サービス内容：

・コワーキングスペース運営

・関係人口創出事業

・地域実践アカデミー運営

◆ 富士山系商品の展開について

開設に合わせ、YOKOSO内に「富士山好物集」ページを新設。

地元メーカーや観光施設と連携し、富士山をテーマにした限定商品・お土産を順次追加していきます。

（例：富士山モチーフ雑貨、地ビール、抹茶など）

◆ 東忠DXSSコメント

「富士山は、日本を象徴する“体験価値の集積地”です。

私たちは本拠点を通じて、観光と消費が分断されてきた構造を再設計します。

新富士を起点に、ECと現地免税受取を組み合わせた新しいインバウンド消費モデルを全国へ展開してまいります。」

（株式会社東忠DXSS 取締役 松本 舜太）

◆ JOINXコメント

「このたび、富士山観光の玄関口として注目される新富士駅エリアに、YOKOSO受取拠点の構築に携われることを大変嬉しく思います。

私たちJOINXは、“人・まち・仕事がつながる地域の拠点”をコンセプトにコワーキングスペースを運営してまいりました。今回の新拠点では、オンラインで購入された商品が、観光ルートの途中で手渡し可能になることで、“旅”と“買い物”の体験価値がさらに高まると確信しています。

富士山を訪れる国内外の旅行者の皆さまに、富士だからこそ味わえる“受取り／体験”の場を提供するとともに、地域の魅力発信や地元事業者との連携にも寄与してまいります。今後は、富士市と連動しながら地域滞在型観光のハブづくりを目指し、コワーキング空間という枠を超えた“旅の交点”を創出していきます。」

（株式会社JOINX 代表取締役 齊藤 麻衣）

◆ 本件に関するお問い合わせ

株式会社東忠DXSS

〒100-0014 東京都千代田区丸の内1-8-3

担当者：松本

Mail：matsumoto@dxss.totyu.com

Web：https://www.dxss.totyu.com/

◆ 出店キャンペーンについて

2026年4月までにお申し込みいただいた事業者様を対象に、YOKOSO出店初期費用（通常15万円）を無償とするキャンペーンを実施しております。

月額固定費は発生せず、売上の15%をプラットフォーム手数料として頂戴いたします。