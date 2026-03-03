株式会社GitHouse、AI搭載オールインワン業務プラットフォーム「VectorFlux One」を正式リリース

株式会社GitHouse

株式会社GitHouse（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：助飛羅 知是）は、2026年3月3日（火）、AI搭載オールインワン業務プラットフォーム「VectorFlux One（ベクターフラックス ワン）」を正式リリースいたしました。

VectorFlux Oneは、業務管理・帳票発行・プロジェクト管理・会議AI議事録・在庫管理・社内チャットなど、企業に必要な受注前～受注後の業務機能をすべて標準搭載した「All-in-One Business OS」です。



導入当初に無償で弊社業務コンサルタントがお客様の課題/要望/業務をお伺いさせて頂き、それらを本サービスに落とし込みます。そして、以後の要望もサービス上で受け付けつつお客様の個別環境に無償でアップデートされていくため、お客様の課題/要望/業務に合わせた環境をずっと使い続けていただくことが可能です。

また、他システム（SFA/CRM、基幹など）との連携も柔軟に可能。

※打ち合わせを介してのコンサルティングや大規模な改修については別途費用をいただきます

初期費用\0、月額\6,000（税別）からご利用いただけます。正式リリースを記念し、2026年5月31日まで全プラン3ヶ月間40%OFFのローンチキャンペーンを実施中です。

サービスサイト：https://lp.vectorflux1.com

【開発の背景】

近年、業務のデジタル化が進む一方で、多くの企業が「ツールの乱立」という新たな課題に直面しています。業務管理、見積・請求、プロジェクト管理、社内コミュニケーション――それぞれに別々のサービスを契約し、データが分散。部門間の情報連携が滞り、二重入力や転記ミスが常態化しているケースも少なくありません。

また、ユーザーライセンス単位での課金は不必要にコストを増やし、さらに、ツールごとに異なる操作体系を覚え、データを手動で連携させる手間も無視できません。

さらに、こういった業務システムというものは1000社いれば1000通りの、お客様の課題/要望/業務にあったカスタマイズが当然必要であり、そこに対して、ベンダー側はもちろん、お客様側でも相応以上の時間とコストを掛ける必要があるのも事実です。

「自社の課題/要望/業務にフィットした業務機能がすべて揃い、データが一箇所に集約され、AIが業務を補助してくれるプラットフォームがあれば--」

そんな現場の声に応えるために生まれたのがVectorFlux Oneです。

【VectorFlux Oneの特長】 ■ これ一つで、業務が変わる

VectorFlux Oneは、企業に必要な業務機能を一つのプラットフォームに統合した「All-in-One Business OS」です。導入した日から、ツールの乱立・データの分散・二重入力といった課題を解消します。

■ 主な機能

◆顧客の要望に応じた環境アップデート機能

本プラットフォームと連携したWebサイト構築、M&Aの売り手/買い手や人材紹介業における求人/求職者のマッチング、メーカーの生産管理、別で立っているCRM/基幹/販売管理/ECサイトなど複雑なシステムとの連携などほぼ全て。要件によっては、VF1の延長線上機能として開発することも可能です。

※打ち合わせを介してのコンサルティングや大規模な改修については別途費用をいただきますが、下記画像の通り、利用者の皆様からシステム内で要望/FBを頂き、それをデイリーで無償アップデートしていく形となります

◆受注前後の業務管理

受注前後のフェーズ管理をボード表示で一目で把握。納品・請求・売上などの進捗が一目瞭然。

◆ AIアシスタント

メールやSlackの内容をAIが解析し、対応すべきToDoを自動生成します。会議の文字起こしから議事録・決定事項・アクションアイテムを自動で要約。また、名刺をスキャンするだけで、リードや企業・担当者情報を自動登録する機能も備えています。

◆ 帳票発行

見積書・請求書・契約書・発注書などをシステム内で一括管理。PDF出力に対応し、案件情報と連動した帳票を即座に発行できます。※お客様から帳票フォーマットを頂き、それを弊社側で環境に対して反映する形になります

◆ プロジェクト管理

WBS・ガントチャートでプロジェクトの進捗を可視化。タスク管理、勤務管理、工数記録まで一元管理できます。

◆ その他の標準搭載機能

販売管理: 受注後の入出庫～納品、請求～売上など

在庫管理: 入庫・出庫・配送・在庫数をリアルタイム管理

社内チャット: チーム間のコミュニケーションをシステム内で完結

ダッシュボード・レポート: KPI、売上推移、各種分析を自動集計

セキュリティ: ロール・プロファイルベースの細やかなアクセス制御

多言語対応: 日本語・英語・繁體中文・ベトナム語の4言語標準対応（以後拡大予定）

【6つの強み】

1. プラン人数まで定額制

1ユーザーあたりの課金ではなく、プラン規模内であれば何名でも月額定額。例えばベーシックプラン（月額\50,000）なら最大20名でご利用いただけます。

2. 外部API利用料込み

AI・メール連携・カレンダー・文字起こしなどに使用する外部APIの利用料は、すべてプラン料金に含まれています。お客様側でのAPIキー契約は一切不要です。

3. 最先端AIモデル統合

常に最新のLLMを裏側に添え、ToDo自動生成、会議議事録作成、名刺OCRなど、AIが日常業務を強力にサポートします。

4. 「こうしたい」を即カタチに

お客様からのフィードバックを業務コンサルタントが受け取り、AIによる自動実装で環境に反映。使い続けるほど、御社の業務に最適化されていきます。

※打ち合わせを介してのコンサルティングや大規模な改修については別途費用をいただきます

5. 複雑な設定は不要

管理画面での設定作業はほぼありません。お客様は「使うこと」だけに集中でき、環境の構築・調整はすべて業務コンサルタントが対応します。

6. 各国の商習慣に対応

日本の帳票フロー・消費税計算から、台湾の統一發票まで。4言語標準搭載で、グローバルなチームでもすぐにご利用いただけます。※以後提供リージョンは増やす予定

【料金プラン】

すべてのプランで初期費用\0。ヒアリング・環境構築・標準データ移行・操作研修は月額に含まれます。※大規模なものとなる場合は別途費用を頂戴する可能性がございます

プラン月額（税別）想定規模主な用途

ソロ\6,000/1名評価・構築期間

スターター\20,000 5名小規模チーム

ベーシック\60,000 20名中小企業（おすすめ）

スタンダード\150,000 100名中規模企業

プレミアム\500,000～ 101名～大規模企業（専有サーバー・SLA保証）

※ 年払いの場合、月額×10ヶ月分（2ヶ月分無料）

※ 料金・プラン内容は、今後のアップデートやAI技術の進展に伴い変更となる場合があります

【ローンチキャンペーン】

正式リリースを記念し、2026年5月31日までにお申し込みいただいた企業様を対象に、全プラン3ヶ月間40%OFFのローンチキャンペーンを実施中です。

プラン通常月額キャンペーン月額（3ヶ月間）

ソロ\6,000→\3,600

スターター\20,000→\12,000

ベーシック\60,000→\36,000

スタンダード\150,000→\90,000

【導入の流れ】

VectorFlux Oneは、以下の6ステップで導入いただけます。

Step 1｜Web会議（30分～1時間）

課題/要望/業務をお伺いさせていただきます。

Step 2｜要件整理・お見積り（1日）

導入スコープとプランをご提案いたします。

Step 3｜環境構築・実装（3日程度）

専用環境の構築と、お客様の業務に合わせた設定を行います。

※込み入った環境になる場合、もう少しお時間をいただく可能性がございます

Step 4｜データインポート（1日程度）

既存データの移行を実施します。標準的なCSV取り込みは無料です。

Step 5｜操作研修・テスト（環境による）

チーム向けのトレーニングと最終調整を行います。

Step 6｜運用開始

業務コンサルタントが継続的にサポート。自動アップデートで常に最新の環境をご利用いただけます。

【今後の展望】

VectorFlux Oneは、お客様のフィードバックとAI技術の進化に合わせて継続的にアップデートを行ってまいります。2026年内には、ステップメール配信機能、AIチャットボット、HR領域などの新機能を順次追加する予定です。

「これ一つで、業務が変わる」--VectorFlux Oneは、すべてのビジネスパーソンが本来の業務に集中できる環境を提供してまいります。

【サービス概要】

サービス名: VectorFlux One（ベクターフラックス ワン）

サービスサイト: https://lp.vectorflux1.com

カテゴリ: All-in-One Business OS（オールインワン業務プラットフォーム）

料金: 月額\5,000（税別）～ ／ 初期費用\0

対応言語: 日本語・英語・繁體中文・ベトナム語

お問い合わせ: marketing@git-house.com

【会社概要】

社名: 株式会社GitHouse（ギットハウス）

所在地: 東京都新宿区大久保1-2-1

代表取締役社長: 助飛羅 知是



コーポレートサイト: https://git-house.com/

お問い合わせ: marketing@git-house.com

本サービス導入に関するWeb会議のご予約：https://lp.vectorflux1.com/book