“教えられない現場”をなくす！工事会社が開発した4ヶ国語対応・建設技術マニュアル動画サービスを開始

株式会社Build Connect

兵庫県姫路市で熱絶縁工事業として、保温工事、ラッキング工事等の断熱工事に関する業務を行っている株式会社難波工業（代表取締役：難波 勇紀）は、建設現場における教育課題の解決を目的とした建設技術に特化したマニュアル動画サービスの配信を開始しました。（https://build-connect.jp/(https://build-connect.jp/)） 本サービスは、作業手順や材料・工具の名称、安全上の注意点などを動画で分かりやすく伝えることで、教育の属人化を防ぎ、若手人材の定着や外国人技能者のスムーズな現場適応を支援します。

事業に至った経緯

近年の建設業界では、職人の高齢化や人手不足を背景に、現場教育に関するさまざまな課題が顕在化しています。技術を教える時間を十分に確保できない、職人ごとに作業方法や材料・工具の名称が異なることによる混乱、若手人材の離職など、こうした状況は、現場の安全性や生産性の低下にもつながり、業界全体の大きな課題となっています。これらの課題を受け、自社の建設現場で作業内容を動画で撮影し、若手社員に視聴させる取り組みを行いました。その結果「動画で見て学べるので分かりやすい」

「一度教えてもらった内容を、後から見返せるのが助かる」といった声が多く寄せられ、動画による教育の有効性を実感しました。この経験から、動画を活用することで建設現場の教育課題を解決できるのではないかと考え、本サービスの開発に至りました。さらに、多国語対応とすることで、外国人技能者にも理解しやすい教育環境を整え、現場全体の可能性を広げたいと考えています。

写真：代表取締役 難波勇紀

サービスの特長

建設現場で必要とされる作業手順を、1分～3分の短尺動画で分かりやすく解説。

日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語の4ヶ国語に対応。外国人スタッフも安心して学習できます。動画は建設業の基礎知識・板金知識・保温（断熱）知識と3分野に分類。教育内容を標準化することで、指導者による教え方のばらつきを防ぎ、安定した人材育成を実現します。また、スマートフォンやタブレットから繰り返し視聴できるため、現場や移動中など、場所を選ばず学習できる点も特長です。

サービス概要・料金

1事業所あたり：月額22,000円（税込）

無制限で動画を視聴可能な定額制サービスです。

企業規模や人数に関わらず導入しやすい価格設定としています。

今後の展望

現場ニーズに応じた動画コンテンツのさらなる拡充を進め、より多くの建設現場で活用されるサービスを目指します。教育の効率化や若手人材の定着、安全性の向上を通じて、建設業界の持続的な発展に貢献していきます。

会社概要

会社名：株式会社 Build Connect

所在地：〒671-1107 兵庫県姫路市広畑区西蒲田1665番地

TEL:079-239-4810 /FAX :079-287-9086

代表者:難波 勇紀

URL：https://build-connect.jp/(https://build-connect.jp/)