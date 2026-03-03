オットマン内蔵！135度リクライニングチェアを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、最大135度のリクライニングと収納式オットマンを備え、在宅ワークからリラックスタイムまで幅広く活躍する多機能チェアである「ソファチェア（150-SNC140）」を発売しました。


ソファチェア スライド式オットマン 最大傾斜角度135° シンクロロッキング ロッキング3段階固定 フルフラットアームレストソファオフィスチェア 在宅 テレワーク ベージュ


型番：150-SNC140BG


販売価格：27,091円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNC140BG


ソファチェア スライド式オットマン 最大傾斜角度135° シンクロロッキング ロッキング3段階固定 フルフラットアームレストソファオフィスチェア 在宅 テレワーク グレー


型番：150-SNC140GY


販売価格：27,091円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNC140GY



おすすめポイント


・最大135度まで倒せるリクライニングでリラックスできます。
・足先まで伸ばしてくつろげる便利な収納式オットマン付きです。
・肉厚クッションと連動する肘掛けが体を優しく包み込みます。


動画で観る


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LUGZMfXB49M ]

最大170度リクライニングとシンクロロッキング




背もたれは最大傾斜角度135度まで深く倒すことができ、作業の合間の仮眠や休憩に最適です。さらに、背もたれと座面が連動して動くシンクロロッキング機能を搭載しており、長時間の着座でも自然な体勢を維持できます。ロッキングは3段階で固定できるため、お好みの角度に合わせてゆったりとくつろぐことが可能です。


足を伸ばせる収納式オットマン





座面の下には、必要な時にサッと引き出して使える収納式オットマン（フットレスト）を備えています。足をまっすぐ伸ばして乗せることができるため、全身をリラックスさせたい時に大活躍します。使わない時は座面下にコンパクトに収納できるため、普段のデスクワークの邪魔にならず、見た目もすっきりスマートです。


体を優しく包み込む肉厚クッション




座面や背もたれには、弾力性のあるウレタンフォームを使用した肉厚クッションをたっぷりと採用しています。長時間のデスクワークでも疲れにくく、まるでソファに座っているかのような安心感のある座り心地を実現しました。頭までしっかり支える十分な高さがあり、体全体をやさしくしっかりと受け止めます。


姿勢に合わせて動く連動アームレスト




リクライニングの角度に合わせて、肘掛け（アームレスト）の角度も自動で連動して動く設計です。どんな体勢でも無理なく腕を置くことができ、肩や首への負担をやわらげます。また、完全にフルフラットの状態に開くことも可能なため、あぐらをかいたり、ゆったりと広めのスペースで座ったりと、自由な姿勢でくつろげます。


インテリアに馴染む上質なデザイン





上品で温かみのある布（ポリエステル）張地を採用しており、空間に柔らかい印象を与えます。ベージュとグレーの落ち着いたカラーを展開しており、オフィスはもちろん、ご自宅の書斎やリビングにも自然に馴染みます。体格に合わせて座面高を調整できる昇降機能や、移動に便利なキャスター付きで実用性も兼ね備えています。



【サンワダイレクト各店掲載ページ】


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNC140BG


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNC140GY


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/150-snc140


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/150-snc140.html


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ2BQM59


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ24B2KH



社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


