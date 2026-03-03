【空気清浄機ランキング】大型かつ高性能な2026年の最強モデルを決定！ 花粉もホコリもニオイもブロックして快適生活を叶えよう（家電批評 2026年4月号）

株式会社晋遊舎空気清浄機業界に新潮流！ 最新の高性能機を徹底検証

花粉が襲いかかってくる、ツラ～い季節がやってきました。そんな花粉シーズンを少しでもラクに乗り越えるために準備しておきたいのが、空気清浄機。ですが、今年は空気清浄機業界に大きな変化が起きているんです。その変化とは製品の性能指標の規格改定と需要の二極化です。性能の示し方が日本の独自規格から、国際規格に統一されるうえ、従来の国内規格もより現実に即したものに見直されます。また、これまでは加湿機能付きなどの多機能なモデルの需要が高かったのですが、現在はそれらの機能を省いたシンプルな製品の需要も高まり、需要が二極化しています。

そこで今回は、多機能・単機能に関わらず、最新の大型かつ高性能な7製品を集め、それぞれの実力を徹底的に調べました！

▼評価項目はこちら（100点満点）

- 吸引力：10点満点- 脱臭力：20点満点- センサー：20点満点- 消費電力：5点満点- 基本機能：10点満点- 付加機能：5点満点- 静音性：5点満点- 操作性：5点満点- メンテナンス：10点満点- 設置性：10点満点最新の大型かつ高性能なおすすめ「空気清浄機」TOP7ニオイはもちろん花粉で悩む人にもピッタリ【ベストバイ・1位／85.5点】シャープ「Purefit FP-U120」

実勢価格：9万9800円

最近の空気清浄機は「多機能」か「空気清浄のみ」と二極化している傾向がありますが、こちらは後者。最大の強みは脱臭性能とセンサー感度の高さ。特に花粉はテストで反応しない製品が多かったなか、本機は離れた距離からしっかり検知。ニオイに加え、花粉対策としても心強い一台です。また機能は全6モードと十分で、操作面もボタンが天面配置かつ表示も見やすいため、使いやすいです。消費電力が年間約2930円と比較的安めなのもうれしいポイント。機能はシンプルですが空気清浄機としての実力は優秀。一年中安心して使える一台と言えます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/433_1_9cb7dfa82e1863e88d1c20551af2aed0.jpg?v=202603031151 ]

モードや付加機能満載！ 加湿もしたいならおすすめ【2位／84.2点】ダイキン「加湿ストリーマ空気清浄機 MCK906A」

実勢価格：10万8350円

脱臭性能はもちろん、センサーも高性能。特筆すべきは機能面で、全9つのモードを搭載しているため部屋の状況に合わせた使い分けが容易です。加湿機能も搭載し、空気をキレイにする以外の目的でも使えます。ボタンの作りや表記が丁寧で、アプリ操作も可能と操作性も優秀。性能が高く加湿機能がついた一台を求める人にはおすすめです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/433_2_fff222556f418b26bb4a126046b0eaf5.jpg?v=202603031151 ]

場所も電気代も節約!!【3位／79.2点】ブルーエア「Blue Sihnature (TM)︎ SP4i」

実勢価格：6万2700円

軽量かつ、周囲に10cmの幅があれば設置可能な省スペース性と、天面をテーブル代わりにできるインテリア性が光る1台。性能面は吸引や脱臭力は文句なしで、約4.3円／日という電気代の安さもメリット。安価で買いやすいく、省エネ＆省スペースな空気清浄機を探しているなら、高い満足度が期待できます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/433_3_f568d4b8e5952dc21e98eb21341b52e3.jpg?v=202603031151 ]

加湿やアプリ操作など高機能が魅力的！【4位／77.45点】ブルーエア「Blueair 2-in-1 Pro 加湿空気清浄機 DH5i」

実勢価格：8万5800円

肌に優しい湿度を保つ「スキンモード」なども搭載。脱臭性能も優秀で、テストで除去率100％を記録しました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/433_4_78e410cab9ce67265bd7c22e1b733d55.jpg?v=202603031151 ]

フィルター交換で悩む必要がゼロ【5位／73.25点】Airdog「Airdog X5D」

実勢価格：14万6300円

一般的なHEPAフィルターとは異なる電磁場を活用した、TPAフィルターを採用したAirdog。上位製品には及びませんが、脱臭力は除去率86.6%と良好。センサーも花粉は苦手なものの、ホコリとニオイはしっかり検知しました。何よりフィルター交換がいらず、交換コストが0円なのは他製品にはないメリットです。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/433_5_2bc7c9bd082cccd9611086b7a59df785.jpg?v=202603031151 ]

大胆なデザインらしからぬ細やかな風速調節【6位／72.0点】ドリーミー「AirPursue PM20」

実勢価格：9万9800円

ロボット掃除機ではベストバイを獲得しているドリーミーの製品。10段階の風速を加えた全12モードを搭載。電気代は年間約2197円と安めで、脱臭力は除去率93.8%と十分です。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/433_6_274399b45aa88ce435bed42a7d801ebe.jpg?v=202603031151 ]

お手頃価格で増設用にはアリ！【7位／70.55点】シャオミ「Xiaomi スマート空気清浄機 4 Pro AC-M15- SC」

実勢価格：3万1800円

センサー性能がイマイチで、操作スクリーンの反応が悪く長押しなどが必要なのも手間。ただ価格や電気代は安め。アプリ連携でアレクサなど利用した音声操作も可能です。メインの部屋以外で使う、サブ機としてならアリかも。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/433_7_876f18907d9aba7029f18503e8f0a786.jpg?v=202603031151 ]

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“消費者目線” の厳しいテストの結果、 編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に付与している認証マーク。 いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、 受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

（認証マークに関するお問い合わせは、 本リリース最下部に記載のマーケティング事業部まで）



さらに詳しい比較テスト結果やベストバイに選出した理由は誌面（家電批評26年4月号）をチェック！ 晋遊舎のプレスリリースでは、今後も『家電批評』発行日に合わせて「BEST BUY」受賞アイテムを発信します。 お楽しみに！

『家電批評』とは・・・

創刊15周年を迎えた日本で唯一の家電テスト専門誌。

商業媒体には珍しく広告ページを入れないことで、メーカーの意向に左右される他媒体が書けない本音も伝えます。専門家と編集部が消費者目線で商品を徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えします。

4月号は3月3日発売で特別定価880円（税込）



【媒体概要】

媒体名: プロが本音でテストする家電購入ガイド『家電批評』

発行日:毎月3日

発行元:株式会社晋遊舎 (東京都千代田区神田神保町1-12)

晋遊舎公式サイト: https://www.shinyusha.co.jp/

【公式アカウント】

家電批評「X」 :https://twitter.com/Kaden_Hihyou家電批評LINE :https://liff.line.me/1391620050-3rOkaMqp/channel/am/oa-khline?utm_source=oa-khline&utm_medium=banner&utm_campaign=none&oa_id=oa-khline360LiFE :https://360life.shinyusha.co.jp/list/kaden

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、下記マーケティング事業部までお願いいたします。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp