【0から6000億円への展開から紐解く】なぜキーエンスの海外事業は成功したのか| 人事部・海外事業部必見！3/24(火)10時30分開催

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「【0から6000億円への展開から紐解く】なぜキーエンスの海外事業は成功したのか」を2026年3月24日(火)10:30より開催します。

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260324

セミナー詳細

概要

・開催日 ： 2026年3月24日（火）

・開催時間 ： 10：30-12：00

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンライン（zoom）にて開催

・対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナーのポイント

・海外で成功するために必要なこと

・海外進出ステージ（初期段階から規模拡大期）における現地法人運営のポイント

・海外の地域ごとの参入ポイント

・本社と海外拠点のあり方

・国内・海外ともに持続成長していくために必要なこと

こんな方におすすめです

・これから海外事業を開始しようと考えている経営者の方

・海外事業を拡大していきたいと考えている企業の責任者の方

・現地での運営に課題を感じている海外現地法人の社長

・海外事業の拡大をミッションとされている方

・現地に派遣される方

セミナー内容

お申し込みはこちら :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260324

株式会社キーエンスは、現在46か国・240拠点に展開されており、海外売上は約5,718億円（※）。海外売上比率は、なんと、62％（※2023年現在）。今も成長を続けています。

しかし、ここまでの成功を収めるまでには数々の苦難もありました。

藤田氏は、キーエンス入社当時の企業ビジョン「海外売上比率50%越え」実現に向け、キーエンスの先駆者として、米国・イギリス現地法人の立ち上げを主導。その後、海外事業部長として19海外現地法人・約160海外拠点の管轄指導を行い、日本人駐在員を100名以上選抜育成してきました。

一方、山本氏は、 キーエンス在職中22年間を現地法人責任者として指揮を執り、キーエンス流直販モデルの現地浸透とともに間接販売拡大にも尽力してきました。加えて、社員の定着率が高い状態を維持し、現地スタッフの育成にも寄与したということで、全社で唯一の年間育成MVPを受賞しています。

本セミナーでは、キーエンスの海外売上が０の状況から、現在の6000億円近くまで拡大するに至った基盤を作ってきたとも言える講師に、各フェーズごとにポイントを伝授！

顧客ゼロ、知名度ゼロの市場で、国別にどのような戦略策定をしたのか？

海外現地法人において、高収益組織をつくるための制度構築や、日本本社との連携はどのようにしたのか？

経験豊富な海外事業プロフェッショナルが、実例を交えて解説します。

セミナープログラム

■ 【0から6000億円への展開から紐解く】なぜキーエンスの海外事業は成功したのか

（講師：藤田 孝氏・山本 良一氏）

１．キーエンス海外事業開拓HistoryとStep

２．Prologue：基本戦略＝あるべき姿

３．Episode１ アメリカ市場開拓時

４．Episode２：欧州（ドイツ、イギリス）

５．Episode３：中国・東アジア・アセアンエリア

６．Episode４：スケールさせる為の重要ポイント

７．Episode５：本社と現地拠点の一体運営と持続成長

８．Epilogue：本社との一体運営と進化による持続成長の重要性

■パネルディスカッション

藤田 孝氏・山本 良一氏 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

「海外事業を高収益化していく4つのステップ」におけるそれぞのポイント

１.海外進出戦略とフィージビリティスタディについて

２.海外拠点の立ち上げについて

３.海外拠点の高収益化について

４.海外事業全体の高収益化について

セミナー講師

藤田 孝 氏

元キーエンス 海外事業部長

インサイトアカデミー非常勤執行取締役

キーエンス入社当時の企業ビジョン「海外売上比率50%越え」実現に向け、先駆者として米国・イギリス現地法人の立ち上げを主導。その後。海外事業部長として19海外現地法人・約160海外拠点の管轄指導を行い、日本人駐在員を100名以上選抜育成。キーエンス流営業手法の浸透、海外拠点の自立拡大を目指し、グローバル・ガバナンスの仕組み「MOA」を発案・構築。現在のキーエンス海外売上比率60%の礎を築く。現在は「海外事業のプロ」として海外展開、拠点運営、人材育成、営業強化など 多彩な研修テーマで講師として登壇、またアドバイザーとして企業を支援する。

山本 良一 氏

元キーエンス 海外現地法人責任者

キーエンス在職中、24年間を海外駐在員として過ごす。退職直前まで海外第一線で活躍。 現地法人責任者として、マレーシア、

タイ、インド3拠点にてゼロから法人を立ち上げ運営。シンガポール、ブラジル含め現法責任者としての経験は22年に上る。

現法立ち上げの手腕のみならず、現地スタッフの育成とエンゲージメント向上が高く評価され、その功績により年間育成MVPを受賞。

主催会社

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260324

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language