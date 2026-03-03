美容家電ブランドBrighteの人気美顔器＆次世代型ドライヤーに新色〈アイスブルー〉　春夏を彩る爽やかなシーズンカラー登場　2026年3月下旬より順次発売

Aiロボティクス株式会社

Aiロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍川 誠）が展開する美容家電ブランド Brighte（ブライト） は、人気美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」「ELEKI BRUSH＋（エレキブラシプラス）」、さらに次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」より、爽やかな新色の＜アイスブルー＞を2026年3月下旬より順次発売します。

美容家電ブランドBrighte（ブライト）は、独自の美容テクノロジーに加え、顧客目線に立った設計思想のもと、機能性とデザイン性を兼ね備えた美容家電を展開。現在、シリーズ累計販売個数115万個*¹を突破し、多くのお客様にご愛用いただいています。

この度、Brighteで人気のリフト美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」、ブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH＋（エレキブラシプラス）」、次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」の3商品に、新色〈アイスブルー〉が登場します。春夏シーズンに映える〈アイスブルー〉は、澄んだ空のような透明感と清潔感を備え、軽やかで洗練された印象を演出します。Brighteが大切にするミニマムなデザインを一層引き立て、毎日のセルフケア時間をポジティブなひとときへと導きます。ぜひこの機会に、店頭および公式オンラインストアにて、新色〈アイスブルー〉をご覧ください。

*1 2025年12月末時点 *2自社測定。初期開発検討品の比較。効果は使用環境（温度・湿度など）や個人差により異なります。

商品概要

リフト美顔器「ELEKI LIFT」

シンプルな操作で、驚くほど高機能。そして手軽に使える心地よさ。イオン導出による汚れの除去、赤青LED、イオン導入機能搭載の本格的なEMSとRF機能を搭載。フェイスケアに必要な3つのモードで毎日のお肌ケアはもちろん、スペシャルケアとしてもご使用いただけます。透明感*¹ケアや角質ケア、化粧ノリの改善*²、美容成分の浸透*³など、1台15役の美容ニーズを叶えます。〈ブラック〉、〈ピンク〉、〈アイスブルー〉の3色展開。

商品名：ELEKI LIFT 〈アイスブルー〉

価 格：58,000円(税込)

発売日：2026年3月下旬より順次

*1：肌がうるおうことにより与える印象 *2：肌を整える *3：角質層まで

ブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH＋」

まるでハリ施術を受けているかのようなハイパワーな刺激で、お顔はもちろん頭皮、全身にご使用いただけるブラシ型万能美顔器。デュアルモードEMSとインテリジェントRF、そして赤青LEDのパワフルな組み合わせで想像を超える本格的な刺激が、凝り固まった頭皮、表情筋、全身をほぐします。動作はボタン2つのシンプル操作で手間いらず。アタッチメントの付け替えも不要です。防水仕様で浴室やお風呂上りの濡れた髪への使用や、丸洗いできるのもポイントです。〈ブラック〉、〈ピンク〉、〈アイスブルー〉の3色展開。

商品名：ELEKI BRUSH＋ 〈アイスブルー〉

価 格：49,800円(税込)

発売日：2026年3月下旬より順次

次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER」

従来の枠を超え、日々のヘアケアをアップデートする美容家電ブランドBrighteの美容テクノロジーを結集した次世代型ドライヤー。約357g*¹の軽量ボディでありながら、2.58㎥/分*²のパワフルな風量で速乾。風と共に噴射するミストセラムにより、髪の水分量が約200％にアップ*³する、まさに“乾くのに、乾かない”ドライヤーです。カラーバリエーションとして、〈ブラック〉〈ピンク〉〈アイスブルー〉の3色に加え、家電量販店限定カラーとして〈モカブラウン〉を展開。

商品名：SHOWER DRYER 〈アイスブルー〉

価 格：39,600円（税込）

発売日：2026年3月下旬より順次

*1：本体のみ 2：自社測定、ブーストアタッチメント装着、3段風量(強)時 *3： 自社測定、初期開発検討品の比較。効果は使用環境（温度・湿度など）や個人差により異なります

美容家電ブランド「Brighte(https://brighte.jp/)」

「誰も見たことがないモノ」をモットーに、高度で精密な独自開発の美容テクノロジーと圧倒的顧客目線に立ち、すべてにおいて無駄のない、洗練された美を追求した美容家電ブランドです。今までにない選択肢としてお客様一人ひとりの自信と輝きを引き出します。

X：@brighte__jp(https://x.com/brighte__jp) Instagram：@brighte.official(https://www.instagram.com/brighte.official/)

Aiロボティクス株式会社(https://ai-robotics.co.jp/)

AIテクノロジーを駆使してD2Cブランドを連続的に創出し事業を展開。現在、スキンケアブランド「Yunth(https://yunth.jp/)(ユンス）」、美容家電ブランド「Brighte(https://brighte.jp/)(ブライト）」、ヘアケアブランド「Straine(https://straine.jp/)(ストレイン）」を主要ブランドとして事業を展開。商品のラインナップを拡大しています。