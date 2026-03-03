【耳の日】話題の骨伝導集音器「Vibone nezu 3」ビックカメラ補聴器・集音器取扱20店で3月3日より販売開始

ソリッドソニック株式会社

ソリッドソニック株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：久保貴弘）は、骨伝導集音器「Vibone nezu 3（バイボーン ネズ スリー）」を、2026年3月3日（耳の日）より、全国のビックカメラ 補聴器・集音器取扱20店にて販売開始することをお知らせします。

今回の取り扱い開始により、より多くのお客様が身近な店舗で、販売員のご案内のもと製品を試聴しながら、ご自身の聞こえ方や生活シーンに合った選択肢として検討できる環境が整います。

■ 販売・試聴について

・販売開始日：2026年3月3日（火）

・販売場所：全国のビックカメラ 補聴器・集音器取扱店舗（下記20店）

・試聴：下記20店の補聴器・集音器コーナーにて試聴体験が可能です



※時間帯によってはご案内までお待ちいただく場合があります。ご来店前に各店へお電話での確認をおすすめします。

■ 「Vibone nezu 3」とは

Vibone nezu 3は、独自の骨伝導技術を用い、聞き取りに不安を感じる方のコミュニケーションや日常シーンをサポートするために開発した「聴こえのサポートデバイス」です。

従来モデルから音質や装着感、操作性を改良し、より幅広い生活シーンで使いやすい形を追求しました。

※本製品は補聴器（医療機器）ではありません。聞こえの感じ方には個人差があります

■ 製品情報

・商品名：骨伝導集音器「Vibone nezu 3（バイボーン ネズ スリー）」

・価格：99,000円（税込）

・カラー：ブラック／ホワイト

・形状：ネックバンド型（両耳タイプ）

【主な仕様】

サイズ：約150×210×18mm／重量：約80g／充電：USB Type-C／充電時間：約4時間／連続使用時間：約12時間／防水：IPX5（生活防水）／Bluetooth：5.2

■ ビックカメラ取り扱い店舗一覧（地域別／全20店）

【北海道】

・札幌店

【関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）】

・池袋本店（東京）

・池袋西口店（東京）

・有楽町店（東京）

・新宿西口店（東京）

・新宿東口店（東京）

・渋谷東口店 本館（東京）

・立川店（東京）

・JR八王子駅店（東京）

・新横浜店（神奈川）

・ラゾーナ川崎店（神奈川）

・藤沢店（神奈川）

・大宮西口そごう店（埼玉）

・柏店（千葉）

【中部（愛知）】

・名古屋駅西店

・名古屋JR ゲートタワー店

【近畿（大阪）】

・なんば店

【中国（岡山・広島）】

・岡山駅前店（岡山）

・広島駅前店（広島）

【九州（福岡）】

・天神1号館（福岡）

店舗詳細はこちら：ビックカメラ店舗一覧(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/index.jsp?msockid=260aad49b63d621503c2ba44b7f46379)

送料無料のインターネット総合通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」でのご購入はこちら：https://www.biccamera.com/(https://www.biccamera.com/)

■ 代表コメント

ソリッドソニック株式会社 代表取締役 久保 貴弘

「3月3日 “耳の日” に合わせて、ビックカメラの補聴器・集音器取扱店舗でVibone nezu 3のお取り扱いが始まります。聞こえの悩みは人に相談しづらく、気づかないうちに日常のストレスにつながることもあります。店頭で販売員の案内を受けながら試して相談できる環境が広がることで、より多くの方が“自分らしい聞こえ”に近づくきっかけになれば幸いです。」

■ ご購入・お問い合わせ

・店頭：上記のビックカメラ 補聴器・集音器取扱20店

・ソリッドソニック株式会社 公式サイト：https://solidsonic.co.jp/

・製品ページ：https://solidsonic.co.jp/product

・お問い合わせ先：ソリッドソニック株式会社（PR担当）

TEL：078-200-6389

Email：contact@solidsonic.co.jp

■ 参考：「耳の日」について

3月3日は、一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会により制定された「耳の日」です。

耳の日：https://www.jibika.or.jp/modules/citizens/index.php?content_id=43