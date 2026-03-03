R&R、シナジーグローバルとの修理業務提携を全国直営店へ拡大

Ｒ＆Ｒ株式会社

R&R株式会社（本社：東京都／代表取締役社長：池田 隆行、以下「R&R」）および株式会社シナジーグローバル（本社：大阪府／代表取締役：田中 優佳子、以下「シナジーグローバル」）は、修理業務提携のエリアを全国へ拡大し、2026年3月9日より全国のスマートクール直営店舗にて、モノ管理アプリ「monomane（モノマネ）」経由の修理受付を開始いたします。

全国展開の背景・経緯

近年、日本でも「修理する権利（Right to Repair）」への関心が高まり、生活者がより気軽にモノを修理できる基盤づくりが求められています。

R&Rは、モノ管理アプリおよび修理プラットフォームの運営を通じて、修理の利便性と透明性を高め、「修理」という側面から循環型経済への移行を支援しています。そして、シナジーグローバルは、全国のスマートクール店舗網を活かし、高い技術力による高品質かつ迅速な修理サービスを提供しています。

この両社の強みを組み合わせることで、「安心・便利・透明性の高い修理体験」をより多くのユーザーに届けることを目的に、デバイス領域における修理業務提携を行いました。

2026年1月12日より関東圏のスマートクール9店舗にてトライアル運用を実施し、主にオペレーション体制および品質管理フローの検証・整備を行い、全国展開に向けた体制が整ったことから、このたび全国の直営店舗へ拡大する運びとなりました。

全国展開により実現する「より身近な修理体験」

今回の全国展開により、スマートフォン等デバイス類の修理を、より身近かつスムーズに利用できる環境が整いました。

- スマホの修理はmonomaneからスマートフォン、タブレット、PC、ゲーム機などのデバイス類の修理は、monomaneから簡単に見積依頼が可能です。- 全国約80の直営店舗で持込対応monomaneで修理依頼後、全国の商業施設内にある約80のスマートクール直営店舗への持込修理、または配送修理を選択できます。配送修理にも対応しているため、近隣に店舗がない地域の方も自宅から修理を依頼できます。- 安心で透明性の高い修理プロセス事前にオンラインで見積内容を確認・比較できるため、内容を理解したうえで納得して修理を依頼できます。また、修理の所要時間や最短受付可能日も事前に確認でき、待ち時間の削減にもつながります。- オンラインでワンストップ完結monomaneでは、モノの登録、修理の見積依頼・比較、修理依頼、決済までをすべてオンラインで完結できます。

高齢者や子育て世帯など外出が難しい方も、自宅から簡単に修理を依頼することが可能です。monomaneは、年齢や家庭環境、地域によるサービス格差を生まない設計を目指しています。

サービス概要

スマートクールについて

- 提供開始日：2026年3月9日- 提供店舗：全国のスマートクール直営店舗※対応店舗の詳細は、別途添付のPDFをご参照ください。- 提供内容：オンライン修理受付（店頭修理／配送修理 ）- 対象カテゴリ：スマートフォン、タブレット、PC、ゲーム機等のデバイス類

スマートクールは、株式会社シナジーグローバルが運営する、スマートフォンを中心に、タブレット・PC・ゲーム機まで幅広い修理を行う専門店ブランドで、全国の商業施設を中心に約130店舗（FC含む）を展開しています。monomaneとの提携により、オンラインとリアル店舗を接続する新たな修理モデルを強化してまいります。

monomaneについて

詳細を見る :https://smartcool-group.com/

monomane（モノマネ）は、「修理ができるモノ管理アプリ」です。スマートフォン、家電、自動車、ガス機器、時計、かばん、おもちゃなど、消費者が保有するさまざまなモノを無料で登録し、情報・画像を一元管理できます。

モノ情報を管理することで、保証書やレシートの管理負担を軽減し、トラブル発生時にも落ち着いて修理や買い替えの判断が可能になります。さらに、故障時にはそのままmonomaneからオンラインで修理 を依頼でき、モノ管理と修理体験がシームレスに連動します。

＜参考＞monomane修理の流れ

今後の展開

- ユーザー登録（無料）- ご自宅にあるモノの情報を登録（無料）- 登録情報をもとに修理の見積を依頼- 修理業者からの見積を比較し、依頼先を選択- 来店または配送で修理実施- オンライン決済- 完了！詳細を見る :https://m2.randr-service.jp/

全国のスマートクール直営店との連携により、スマートフォン等のデバイス類はmonomaneから全国エリアで修理提供が可能となりました。今後は、住宅設備機器、家電、自動車などの分野へも修理ネットワークを拡大し、より多くの製品の修理に対応してまいります。

さらに、買い取りやデータ復旧など、モノのライフサイクル全体に関わる関連サービスの展開も順次予定しています。

さいごに｜「修理する権利」と地域格差の解消へ

「修理する権利」への関心が高まる一方で、日本では修理拠点が都市部に集中する傾向があり、地域によっては修理という選択肢そのものが身近でない状況も存在します。また、「修理できるか分からない。」「金額が正しいのか分からない。」といった情報不足が原因となって修理を諦めてしまうケースも少なくありません。

デジタルによる透明性の高い修理体験を通じて、修理をより「自然な選択肢」にしていくことがR&Rの使命です。今回のスマートクール全国直営店展開とオンライン配送修理の両立により、地域を問わず修理へアクセスできる環境づくりを進めることができました。今後も、より多くの方へ、より多くの製品の快適な修理体験を届けられるよう、修理ネットワークと体制を強化してまいります。

会社概要

R&R株式会社

代表者：池田 隆行

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目2-7 淡路町駅前ビル3階

事業内容：

モノ管理アプリ「monomane」および修理プラットフォーム「REPAIR BASE」の開発・運営、修理および保証に関するコンサルティング事業、延長保証サービスの設計・運営

公式HP：https://randr.co.jp/

株式会社シナジーグローバル

代表者：田中 優佳子

所在地：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-3 アストロ新大阪第2ビル1303

事業内容：スマートフォン・PC等デバイス修理の「スマートクール」FC本部運営、法人ソリューション事業

公式HP：https://www.synergy-global.co.jp/