【トイレサーチ調査結果】外出先トイレ利用で8割以上が“不安”を経験

株式会社TOILET SEARCH

株式会社TOILET SEARCH（本社：東京都港区、代表取締役社長：大隅豊仁）は、

「あなたは外出先のトイレを利用して不安に感じたことはありますか？」という調査を実施しました。

その結果、8割以上（82.26％）が何らかの不安を感じたことがあると回答しました。

ダウンロードURL：https://apps.apple.com/jp/app/toilet-search/id6755859175(https://apps.apple.com/jp/app/toilet-search/id6755859175)

■ 調査概要

外出先のトイレを利用して不安に感じたことはありますか？

調査テーマ：あなたは外出先のトイレを利用して不安に感じたことはありますか？（単一選択）

調査手法：インターネットでのアンケート調査

調査範囲：全国男女

調査期間：2025年12月15日～2026年1月6日

n数：1308

■ 調査結果（単一選択）

清潔さへの不安：32.57%

トイレが見つからない不安：24.01%

待ち時間が長い不安：10.93%

防犯面の不安：7.19%

子どもを連れていて不安：6.65%

ない：17.74%

その他：0.92%

最も多かったのは「清潔さへの不安」で3割を超えました。

■ 最も多いのは“清潔さ”への不安

「清潔さへの不安」が最多となった背景には、汚れている可能性への心理的抵抗、設備の古さへの懸念や実際に利用するまで状態が分からない不透明性といった要因が考えられます。

トイレは誰もが利用する公共空間である一方、“中の状態が見えない”という特殊性を持っています。

そのため、事前に確認できないこと自体が不安につながっていると推察されます。

■ 「見つからない不安」も約4人に1人

2番目に多かったのは「トイレが見つからない不安（24.01％）」。

これは第3報(【トイレ調査結果】2人に1人以上が「月に1回以上」トイレの緊急事態を経験(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000174844.html))で明らかになった“移動中の緊急事態”とも密接に関連しています。

トイレは存在していても、どこにあるのか分からない、フロア内で見つけにくい、改札内外の位置が分からないといった状況が、不安の原因となっています。

■ 防犯・子ども連れの不安も無視できない

・防犯面の不安：7.19％

・子どもを連れていて不安：6.65％

これらは数値上は上位ではないものの、心理的影響が大きいカテゴリです。

特に「男女共用トイレへの抵抗感」「夜間利用時の不安」「子どもを待たせるリスク」など、安全性への懸念は一定数存在していると推察されます。

■ トイレ不安の背景にあるもの

今回の調査結果からは、トイレそのものの設備や環境だけでなく、

“事前に状況を把握できないこと”が不安につながっている可能性もうかがえます。

・清潔かどうか分からない

・混んでいるか分からない

・安全かどうか分からない

このように、事前に確認できない点があることが、不安の一因になっていると考えられます。

■ トイレサーチが目指す解決策

・利用者投稿による清潔度の可視化

・利用者投稿による設備の可視化

・男女別・屋内外・設備条件などの条件検索機能

・混雑傾向の共有

により、“分からない”を“分かる”に変えることを目指しています。

トイレ不安を減らすことは、単なる利便性向上ではなく、外出そのものの安心感を高める社会的価値につながります。

■ 代表者コメント

アプリの操作イメージ

今回の調査では、外出先のトイレに対して多くの方が不安を感じている実態が明らかになりました。

特に「清潔さ」や「場所が分からない」といった課題は、日常生活の中で多くの方が経験しているものだと感じています。トイレは誰もが利用する生活インフラでありながら、事前に情報を確認できる手段がほとんどありませんでした。

TOILET SEARCHは、単なる地図検索ではなく、安心してトイレを探すことができる環境づくりの一助として、今後もサービスを進化させてまいります。

―― 大隅 豊仁（株式会社TOILET SEARCH 代表取締役社長）

■ 会社概要

会社名：株式会社TOILET SEARCH

設立：2025年4月

代表者：代表取締役社長 大隅 豊仁

所在地：〒106-0032

東京都港区六本木7丁目12-2 R7ビルディング

事業内容：トイレ検索アプリ

公式HP：https://toilet-search.com

ダウンロードURL：https://apps.apple.com/jp/app/toilet-search/id6755859175