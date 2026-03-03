株式会社Lean Stack、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得

株式会社Lean Stack

「AXが導く、アナログ価値の最大化」を掲げ、AI導入支援やDX推進を手がける株式会社Lean Stack（本社：大阪市中央区、代表取締役：吹上 由樹、以下「当社」）は、2026年2月19日付で、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得いたしました。

■ 認証取得の背景と目的

近年、業務効率化や競争力強化を目的としたAI導入の機運がかつてないほど高まっています。しかしその一方で、AIに学習させる独自の経営データや顧客情報の取り扱いに対するセキュリティ上の懸念から、導入の第一歩を踏み出せない企業も少なくありません。特に、厳格な情報管理が求められる専門機関や中小企業において、「安全なデータ活用環境の構築」はDX推進における最大の障壁となっています。

当社は、AI導入コンサルティングやシステム開発、社労士事務所向けDX支援サービス「ヨハクル」の提供などにおいては、クライアント企業の重要な経営情報や、個人情報を含む機密データを扱う機会が多く、情報セキュリティの確保が極めて重要です。当社はこれまでも徹底した情報管理に努めてまいりましたが、昨今のサイバーリスクの高まりを受け、当社のセキュリティ体制が国際的な基準を満たしていることを客観的に証明するため、今回のISMS認証取得に至りました。これにより、AIやシステム導入を検討される企業様が、より迷わず・安心して当社サービスをご利用いただける体制を整えました。

■ 株式会社Lean Stack 代表取締役 吹上 由樹のコメント

「昨今、企業のDX化やAI技術の導入が急速に進む一方で、サイバー攻撃の手口も高度化しており、情報漏洩リスクへの懸念はかつてなく高まっています。私たちLean Stackは、お客様の重要な経営データや個人情報をお預かりする立場として、単に便利なシステムを提供するだけでなく、『絶対的な安心』をセットでお届けする責任があると考えています。今回のISMS認証取得はゴールではなく、お客様の大切な情報を脅威から守り抜くという私たちの決意の表れです。今後もセキュリティ体制の強化に妥協せず、テクノロジーの恩恵をすべての企業が安心して享受できる社会の実現に貢献してまいります。」

■ 今後の展望

Lean Stackは、今回のISMS認証取得をゴールではなく、情報セキュリティ対策の新たなスタートと捉えています。「テクノロジーで全ての企業の可能性を引き出す」というモットーのもと、今後も継続的な情報セキュリティマネジメントシステムの運用・改善を行い、全従業員に対する教育を徹底することで、さらなる企業価値の向上と安全なサービスの提供に努めてまいります。

■ 認証登録の概要

ISMS認証（ISO/IEC 27001） 認証登録書

認証規格：ISO/IEC 27001:2022

認証登録番号：SCC/INT/2602LT/24930

登録組織：株式会社Lean Stack

認証登録範囲：自社システムの設計・開発・保守・販売 / システム導入による業務効率化支援事業に適用される情報セキュリティ

認証日：2026年2月19日

審査機関：QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP

■ 会社概要

会社名：株式会社Lean Stack（リーンスタック）

所在地：〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目2－13 ビジネスゾーン内本町 3F

代表者：代表取締役 吹上 由樹

設立：2023年9月4日

従業員数：10名（業務委託を含む）

事業内容：AI導入支援、社労士事務所向けDX支援サービス「ヨハクル」の提供、システム開発、HP制作

URL：https://www.leanstack-buzz.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Lean Stack

担当：吹上 由樹

Email：info@leanstack.co.jp

TEL：06-4400-8650