EGS株式会社の「コンピューターブレーカー」エアコン制御で、省エネを実現

EGS株式会社- 飲食店、コンビニ、町工場、介護施設などでCO2を10％削減

エアコンの冷、暖房機能を使用することが多い季節。EGS株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：野崎 剛治）では、エアコン使用量の制御をし省エネが実現できるコンピューターブレーカーを飲食店、コンビニ、町工場、福祉施設などに展開し、2月20日時点で、導入施設数が1000施設を突破しました。

エアコンの使用量を制御するコンピューターブレーカーは、通常運転を30分間とした場合に約3分間、動きを止めるのではなく送風モードに変更し、使用量を調整し室内環境を保ちます。その結果、約10％の使用量削減につながり、CO2削減を実現しています。

室内の温度と状況をコンピューターブレーカーに把握させ、一定の温度・状況に達したら無線でその情報がエアコンへ送られる。それにより自動で空調が調整されるという仕組です。





【主な導入先】

運送業の営業所／自動車整備工場／町工場／飲食店／介護施設／コインランドリー／美容室／コンビニ／携帯ショップ など

※沖縄県を除く46都道府県に対応

- 電気代の基本料金を削減できるコンピューターブレーカーも提供中

EGS株式会社では、電気代の基本料金を削減できるコンピューターブレーカーで、エアコン制御も合わせて行うことができ、今まで提供が難しかった領域や各事業者様にもコスト削減の機会を提供しています。

コンピューターブレーカーを導入していない場合の現契約では、常に最大電力に近い状態で機械が稼働しており、必然的に電気料金が高くなってしまいます。

コンピューターブレーカーを店舗や工場に設置することで、使用電力を自動で監視し、環境に応じて電力を調整するため、常に最大電力で稼働する必要がなくなります。

これによって電気の使用量を減らし、突然電気が落ちることもなく、基本料金を大幅に削減できます。契約の縛りもないため、導入によるリスクも「ゼロ」です。コンピューターブレーカーのレンタル代を除き、1店舗あたり3000～1万5000円ほどの利益が残ります。

■会社概要

・会社名：EGS株式会社

・本社：東京都渋谷区笹塚2丁目7-9 THE CITY 笹塚II

・代表取締役：野崎 剛治

・事業内容：コスト削減事業／アライアンス事業／コールセンター事業／HR事業／財務コンサル事業／飲食事業

・HP：https://eco-gs.net/