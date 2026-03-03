【’47（フォーティーセブン）】2026年ディズニーデザインコレクションより、3月発売のディズニープリンセス（アリエル、シンデレラ、ラプンツェル）キャップ9モデルが新登場

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、2026年3月に展開するディズニーデザインコレクションより、ディズニープリンセス（アリエル、シンデレラ、ラプンツェル）をフィーチャーしたキャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたします。

本作では、キャラクターの刺繍と、それぞれの世界観を反映した配色でデザイン。キャップとして日常の装いに自然に取り入れられるバランスで仕上げています。大人用は各2色、キッズ用は各1色を展開します。

ベースには’47の定番モデル「CLEAN UP」を採用。軽やかで柔らかな被り心地と、頭の形になじむ自然なシルエットにより、初めてキャップを着用する方でも取り入れやすい仕様です。大人用とキッズ用を展開することで、サイズを選んで着用でき、家族でのリンクコーディネートなど幅広い楽しみ方にも対応します。

カラーは、キャラクターの象徴的な色を踏まえつつも、’47らしい落ち着いたトーンに調整し、コーディネートを選ばず着用できる配色に。’47ブランドが強みとする豊富なカラーバリエーションを活かし、選ぶ楽しさも感じられるコレクションです。

’47では5月まで毎月、ディズニーデザインコレクションを順次発表していく予定です。

【'47 DISNEY DESIGN COLLECTION】

ラインアップ ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,620 円、KIDSモデル 4,180 円

＜アリエル＞

KIDS

＜シンデレラ＞

KIDS

＜ラプンツェル＞

KIDS

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/disney

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)